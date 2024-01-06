天冷最愛這一味！麻奶臭臭鍋！這家3鼎紅麻辣鴨血臭豆腐更是最合我胃口的。湯頭微甜，辣度可以調整，最重要的是料很多，其中又以大同路上這家最舒服，因為他還有內用選擇！偏偏家人不吃辣，每次都是我自己去吃，上次發現出新產品，柴魚湯頭，立馬拉著家人一起去試試！

▼很多人都是外帶選擇，我則是偏好內用熱騰騰的時候吃！而且家裡就不會有垃圾。內用還是我的最佳選擇！

▼外帶客人絡繹不絕，看來這家麻奶鍋真的是深得人心！

▼菜單參考！這次我們分別點老饕組合、綜合版本以及小資組合！不過我們都有加主食來搭配！

▼太辣還有可樂可以滅火！

▼首先是老饕組合麻奶口味登場！這個組合多了皮蛋，豆芽菜，豆皮，老油條！再外加意麵主食！

▼臭豆腐蠻大塊的，吸飽湯汁！愛吃臭豆腐鍋的朋友就知道我在說什麼了。多汁的臭豆腐最好吃了！

▼搭配皮蛋對我來說是新鮮的嘗試，配上3鼎紅麻奶湯頭整個還不錯吃。

▼老饕組合還有豆皮，份量很誇張吧！

▼再來是小資組合搭配刀削麵 。這樣一碗不到百元，在這個物價飛漲的時代，真的是划算！

▼刀削麵口感中規中矩，搭配原本湯底，愛吃麵的會很有飽足感，一樣麵量很多！

▼基底都有好吃的臭豆腐

▼豆芽菜也是一大把！

▼最後是豪華組合柴魚湯底，整碗料超豐富！有鴨肉丸、小甜條、豬肉片、豆芽菜、高麗菜等...

▼豬肉片也是真材實料有厚度！口感不錯！

▼料都吃完了，冬粉都還有！這裡超適合食量大的朋友，絕對很滿足！

這次不吃辣的家人一致覺得cp值超高，湯頭也很討喜，是會不知不覺就喝完的狀態！

加上有舒適的室內環境，還有電視看！真的是下班後報到飽餐一頓的好地方！基本上百元內吃飽飽真的不是問題！

3鼎紅 麻辣鴨血臭豆腐 台南南區大同店

地址：台南市南區大同路二段194號

電話：06 214 2528

營業時間：11:00-22:00

粉專：https://www.facebook.com/profile.php?id=100088382456522



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