前陣子去善化找我弟處理事情，忙完也到了中午時間，就順便問我弟有什麼不錯的善化餐廳，他便帶我們來到老胡記人文藝術餐廳。
老胡記│餐廳環境
餐廳位於善化區的民生路上，門口有一個小水池，讓人感覺清幽雅致。餐廳內以原木裝潢，搭配陶藝品，營造出溫馨舒適的氛圍。
▼空間寬敞舒適，座位數也很多，不用擔心沒有位置。
▼公子們，姑娘們，此為出恭處XD
老胡記│菜單
菜色選擇多，看得我們更餓了，於是點了幾道有興趣的招牌菜，餐點是以套餐呈現，附飲料和甜點。
老胡記│餐點介紹
深海清蒸鱸魚佐汪洋鮮蒸扇貝
薑絲的天然辛香搭配深海鱸魚，以清蒸的烹調方式，提升魚的鮮味，佐以肉質彈牙、飽滿鮮嫩的扇貝，感覺擁有一整個海洋，兩者非常絕配！
▼套餐小菜也是道道下心思，小小的擺盤設計，不僅吃得美味也更有氣氛。
▼蛋香不油膩的鍋燒意麵，台南特色！
▼清爽高湯潤潤喉、暖暖身。
濃韻乳香牛奶鍋
濃郁白醬搭配像雲朵般的健康打發蛋白，視覺的主體感和豐富的健康性，一併享用。
▼湯頭濃郁醇厚，牛奶的香氣和乳脂香完美融合，涮上新鮮牛肉片和豐富的菜盤，滿足度極高！
秘醬大鐵燒豬
火炒燒肉片混合特調醬汁，美味加分，吮指回味再三，醬汁鹹甜適中，豬肉非常入味，是下飯濃郁的好滋味，讓人忍不住一口接一口。
櫻桃嫩鴨燻香捲
鴨肉剔除骨架，捲入豐富香料，以少油蒸煮方式烹調，最後佐上蜂蜜芥末醬一同享用，是一道製程繁複的手路菜。
鴨肉軟嫩多汁，香料香味十足，非常獨特，很有記憶點的香氣。
布鈴布鈴烤布丁
口感綿密細緻，蛋香十足，非常可口，並且甜度不高，吃起來很順口不膩。
芋香西米露
芋頭香濃綿密，西米露軟Q滑順，甜度適中，能感受到十足的芋頭風味。
杏仁凍鮮奶
杏仁凍杏仁香味宜人，鮮奶香甜滑順，是道清爽解膩的甜點。
當日限定甜點：提拉米蘇
口感綿密細緻，咖啡香氣濃郁，奶香滑順，飯後來一口提拉米蘇，讓人感到幸福滿足！
當日飲品：芭樂汁
新鮮芭樂打製成汁，帶有果泥的濃度，喝起來酸甜可口，解渴消暑。
我弟說，老胡記是善化很有名的美食餐廳，他常常帶朋友來這裡吃，每次都很滿意。這次帶我來，他也非常開心，希望我會喜歡。我覺得老胡記的餐點真的很不錯，用餐環境也很舒適，是個適合聚餐的好地方，下次有機會再揪親友來試試其他餐點。
服務費：無
提供刷卡：無，僅現金支付
地址：台南市善化區民生路189號
訂位電話：06-5853219
營業時間：
●上午11:00～下午2:30
下午最後點餐時間-1:45
●下午5:00～晚上9:30
晚上最後點餐時間-7:45
●週一週二公休