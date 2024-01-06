前陣子去善化找我弟處理事情，忙完也到了中午時間，就順便問我弟有什麼不錯的善化餐廳，他便帶我們來到老胡記人文藝術餐廳。

老胡記│餐廳環境

餐廳位於善化區的民生路上，門口有一個小水池，讓人感覺清幽雅致。餐廳內以原木裝潢，搭配陶藝品，營造出溫馨舒適的氛圍。

▼空間寬敞舒適，座位數也很多，不用擔心沒有位置。

▼公子們，姑娘們，此為出恭處XD

老胡記│菜單

菜色選擇多，看得我們更餓了，於是點了幾道有興趣的招牌菜，餐點是以套餐呈現，附飲料和甜點。

老胡記│餐點介紹

深海清蒸鱸魚佐汪洋鮮蒸扇貝

薑絲的天然辛香搭配深海鱸魚，以清蒸的烹調方式，提升魚的鮮味，佐以肉質彈牙、飽滿鮮嫩的扇貝，感覺擁有一整個海洋，兩者非常絕配！

▼套餐小菜也是道道下心思，小小的擺盤設計，不僅吃得美味也更有氣氛。

▼蛋香不油膩的鍋燒意麵，台南特色！

▼清爽高湯潤潤喉、暖暖身。

濃韻乳香牛奶鍋

濃郁白醬搭配像雲朵般的健康打發蛋白，視覺的主體感和豐富的健康性，一併享用。

▼湯頭濃郁醇厚，牛奶的香氣和乳脂香完美融合，涮上新鮮牛肉片和豐富的菜盤，滿足度極高！

秘醬大鐵燒豬

火炒燒肉片混合特調醬汁，美味加分，吮指回味再三，醬汁鹹甜適中，豬肉非常入味，是下飯濃郁的好滋味，讓人忍不住一口接一口。

櫻桃嫩鴨燻香捲

鴨肉剔除骨架，捲入豐富香料，以少油蒸煮方式烹調，最後佐上蜂蜜芥末醬一同享用，是一道製程繁複的手路菜。

鴨肉軟嫩多汁，香料香味十足，非常獨特，很有記憶點的香氣。

布鈴布鈴烤布丁

口感綿密細緻，蛋香十足，非常可口，並且甜度不高，吃起來很順口不膩。

芋香西米露

芋頭香濃綿密，西米露軟Q滑順，甜度適中，能感受到十足的芋頭風味。

杏仁凍鮮奶

杏仁凍杏仁香味宜人，鮮奶香甜滑順，是道清爽解膩的甜點。

當日限定甜點：提拉米蘇

口感綿密細緻，咖啡香氣濃郁，奶香滑順，飯後來一口提拉米蘇，讓人感到幸福滿足！

當日飲品：芭樂汁

新鮮芭樂打製成汁，帶有果泥的濃度，喝起來酸甜可口，解渴消暑。

我弟說，老胡記是善化很有名的美食餐廳，他常常帶朋友來這裡吃，每次都很滿意。這次帶我來，他也非常開心，希望我會喜歡。我覺得老胡記的餐點真的很不錯，用餐環境也很舒適，是個適合聚餐的好地方，下次有機會再揪親友來試試其他餐點。

老胡記人文藝術餐廳

服務費：無

提供刷卡：無，僅現金支付

地址：台南市善化區民生路189號

訂位電話：06-5853219

營業時間：

●上午11:00～下午2:30

下午最後點餐時間-1:45

●下午5:00～晚上9:30

晚上最後點餐時間-7:45

●週一週二公休