中壢拉麵,桃園中壢吃到飽,草莓吃到飽,山禾堂拉麵,桃園中壢拉麵,香菜拉麵,皮蛋拉麵

冬天除了吃火鍋之外，來碗熱呼呼的拉麵也是不錯的選擇對吧！！！？？？在中壢提到拉麵我就會想到山禾堂啦～因為山禾堂拉麵現在全面改成吃到飽的型態，而且每個不同的季節也有提供不同的當季水果讓同學們開心地吃喔～冬天大家最想吃到什麼水果呢？那肯定是大人小孩都愛吃的草莓啦！

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桃園市中壢區長江路136-1號 請點我開始山禾堂拉麵中壢店導航

11:00~13:30、17:30~20:30，若有臨時營業時間變動請依店家公告為準。

停車資訊：元化路上收費停車格或是中壢藝術館地下停車場。

店內環境

山禾堂不論何時來總是人聲鼎沸相當熱鬧，尤其現在又到了草莓的季節了！

還好有先預訂，剛剛還有幾位大學生也是有訂位，但急急忙忙地趕來問能不能再加一個人～因為大家都想來山禾堂草莓吃到飽啊ＸＤ

一進門就會被剛剛從今天產地直送來的一籃籃新鮮草莓吸引住目光！相信不少同學專程來都是為了這個草莓對吧？不過得先跟同學們說一下，因為山禾堂的草莓都是跟草莓園簽約，每天產地直接送來的，而草莓又是非常嬌貴的水果嘛，如果受到氣候的影響有可能品相不好或是數量會變少喔。

對了，因為生意實在太好，所以如果服務生來不及送小菜的話啊，大家可以移步到最後方的自助區去，小菜跟水果都在這裡喔！能吃多少就拿多少，以不浪費為原則啦。

除了草莓還有火龍果跟芭樂等等的水果，記得夾子不要混用。

消費方式及菜單品項

現在山禾堂已經全面改成吃到飽的方式囉～平日的中午是399元，而平日晚餐及假日全天都是459元～以上價格都要再加上一成的服務費喔。

今天來除了吃草莓之外啊，還有為了幾樣新口味的拉麵～香菜拉麵！還有皮蛋拉麵我都很感興趣啊～～～

如果想點草莓系列的甜點跟飲料啊就用這個點吧～

一直很喜歡這裡的的各式小菜，精緻好吃～

炸物推薦

然後個人覺得山禾堂絕對不能錯過的啊，就是他們的炸物啦～～～可樂餅！唐揚雞！尤其是唐揚雞我每次來都要吃兩份！

再來還有炸元寶跟出人意料之外美味的雞柳條喔！沒想到雞柳條又香又多汁，同學們點起來吃起來啊～

再來就是要試試新的拉麵口味啦……香菜這個東西啊～頗有點爭議性！愛吃的人超愛吃，不愛的人一聞到香菜的味道就會退避三舍啦。我則是小時候超怕香菜的，每次老媽煮菜加了香菜我都說為什麼要加那個只有牛才會吃的草啊？ＸＤ

香菜皮蛋拉麵

不過長大後才慢慢地能品出香菜那獨有的氛芳！話說店長啊，這就是傳說中的香菜皮蛋拉麵嗎？？？看著挺不錯的，吃起來也挺香而且順口的呢。

吃著吃著我們發現了一件事情，加辣會更好吃喔！

因為皮蛋跟香菜都是吃食材本身的味道，口味重的同學建議加點辣會更棒！

皮蛋乾拉麵

如果真的克服不了香菜的話啊，試試皮蛋乾拉麵也可以吧？皮蛋的口感與香氣也是獨樹一幟的美味喔。

蕃茄拉麵

蛤？皮蛋跟香菜都不行？？？好吧那這碗蕃茄拉麵可以吧？拉麵跟蕃茄還挺搭的啦，蕃茄香氣裡帶著淡淡的鹹味～湯喝起來很不錯喔。

清湯拉麵

這個說白了就是香菜拉麵的進化版！高湯裡加了韭菜以及一點點的油蔥，拉麵煮好後加入高湯再撒上香菜加上蝦仁就完成了美味的台式拉麵囉。

奶香白醬沾麵

真是讓我覺得意外的口味啊～本來以為只有在義大利麵餐廳才會吃到的口味竟然在山禾堂拉麵也吃得到呢！奶香適中而且味道濃郁～原來這裡的白醬是用馬鈴薯泥再加上洋蔥紅蘿蔔以及適量的全脂牛奶自己做的呢～

加點配料

同學們～都說了山禾堂就是要讓你吃到飽，拉麵的配料也多多地給他點好點滿啊！溏心蛋～叉燒肉～

還可以自己玩玩拉麵DIY呢～總之呢～來山禾堂拉麵吃到飽啊～能吃多少就點多少！老闆不怕大家吃就怕大家吃不完會浪費食材而已啦。

草莓甜點

來來來來！大家久等了啦！草莓甜點系列登場啦～

個人最推薦的是這個手工泡芙，裡面夾了草莓超級好吃的。

還有這個限量版的草莓虎皮蛋糕，上桌就得速度吃掉喔！不只因為虎皮蛋糕內餡會融化啦，重點是會被別人搶去吃ＸＤ

然後因為有些草莓還是酸酸甜甜的，想吃甜一點的話也可以請店員提供白砂糖呢。

朋友每次來都會吃兩三個草苺奶酪，那不就光吃這個就吃飽了嗎？ＸＤ

對了，店裡一樣有提供台啤的鳳梨啤酒暢飲喔～想喝點小酒的話就點吧～不過要注意就是＂喝酒不開車，開車不喝酒＂！飲酒過量有害健康啊～

店家/景點資訊

店家名稱：山禾堂拉麵 (中壢店)

所在地址：臺灣桃園市中壢區長江路136-1號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00~13:30-17:30~20:30

店家電話：034270000

備註資訊：

吃到飽399~459





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