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板橋美食|玖仰久仰-板橋傑仕堡門市。套餐、熱炒、滷味、炸物、手搖飲一次到位!內用白飯無限享用!

2024-01-06 20:41:34 纖茹 人氣：111
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窩客好文

纖茹

發表篇數：103篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：玖仰久仰-板橋傑仕堡門市
phone02-2256-5613
place新北市板橋區文化路一段188巷51號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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板橋美食|玖仰久仰-板橋傑仕堡門市。套餐、熱炒、滷味、炸物、

朋友說今天要來去茶館吃熱炒？!

這是一個什麼奇妙的組合？!

板橋美食|玖仰久仰-板橋傑仕堡門市。套餐、熱炒、滷味、炸物、

玖仰久仰-新板傑士堡門市

很難得在北部看到大間、高挑的餐廳

板橋美食|玖仰久仰-板橋傑仕堡門市。套餐、熱炒、滷味、炸物、

一剎那間我真的有到台中、台南餐廳的錯覺…

在北部生活久了~

板橋美食|玖仰久仰-板橋傑仕堡門市。套餐、熱炒、滷味、炸物、

真的好喜歡這種又大、又寬、又高挑的用餐環境

整個人都覺好放鬆、好舒服!

板橋美食|玖仰久仰-板橋傑仕堡門市。套餐、熱炒、滷味、炸物、

菜單大致上分為

主食麵、飯，一個人也可以吃飽飽

板橋美食|玖仰久仰-板橋傑仕堡門市。套餐、熱炒、滷味、炸物、

茶點炸物、滷味

熱炒可一次吃到不同口味的料理，很適合多人一塊享用!

板橋美食|玖仰久仰-板橋傑仕堡門市。套餐、熱炒、滷味、炸物、

還有現代人最愛的手搖飲

無論是奶茶、鮮茶、水果茶、經典臺灣茶都有

板橋美食|玖仰久仰-板橋傑仕堡門市。套餐、熱炒、滷味、炸物、

餐廳使用QR碼點餐

板橋美食|玖仰久仰-板橋傑仕堡門市。套餐、熱炒、滷味、炸物、

菜單沒有出現的就是甜點和小菜

板橋美食|玖仰久仰-板橋傑仕堡門市。套餐、熱炒、滷味、炸物、

放置在櫃檯旁

有需要可挑選後通知服務人員就可以囉!

板橋美食|玖仰久仰-板橋傑仕堡門市。套餐、熱炒、滷味、炸物、

餐廳的餐具自取

白飯免費吃到爽!

板橋美食|玖仰久仰-板橋傑仕堡門市。套餐、熱炒、滷味、炸物、

香辣口水雞 150元

冷盤菜

板橋美食|玖仰久仰-板橋傑仕堡門市。套餐、熱炒、滷味、炸物、

碎花生、胡麻醬加上些許辣油淋在嫩雞肉上

吃來真的是又香又開胃

板橋美食|玖仰久仰-板橋傑仕堡門市。套餐、熱炒、滷味、炸物、

阿嬤菜圃蛋 140元

上桌之後所有菜色的光彩都被阿嬤菜哺蛋力壓!

板橋美食|玖仰久仰-板橋傑仕堡門市。套餐、熱炒、滷味、炸物、

真的是太香了...蛋的外層煎到赤赤、內層保有水份

外赤香、內軟嫩還帶脆口的菜圃，白飯真的能多扒上幾口

板橋美食|玖仰久仰-板橋傑仕堡門市。套餐、熱炒、滷味、炸物、

家常香根牛肉 160元

豆干絲和牛肉絲

牛肉嫩調味也很調的很好

豆干絲不但增加了口感更讓這道菜也平衡原本的重口味

白飯再來一碗!

板橋美食|玖仰久仰-板橋傑仕堡門市。套餐、熱炒、滷味、炸物、

燙空心菜 70元

青菜川燙後淋上油蔥，為了均衡營養而點

表現一般

板橋美食|玖仰久仰-板橋傑仕堡門市。套餐、熱炒、滷味、炸物、

剁椒魚片 180元

看似很油~吃來不油

魚片雖然是新鮮嫩口，但魚腥味偏重(不是土味)

上面的辣豆瓣醬很鹹...可以蓋掉那厚重的魚腥味

但白飯又要再多塞幾口了~

板橋美食|玖仰久仰-板橋傑仕堡門市。套餐、熱炒、滷味、炸物、

炸雞翅 130元

炸物本身就已經擁有絕佳的優勢

雞翅外面炸的非常的酥香

輕扒開來~~~一定要小心!非常的燙口!

板橋美食|玖仰久仰-板橋傑仕堡門市。套餐、熱炒、滷味、炸物、

會冒煙、會燙口、會噴汁

真的非常好吃、非常入味，不必再沾任何胡椒調味

好吃到我連手指頭都不放過!

板橋美食|玖仰久仰-板橋傑仕堡門市。套餐、熱炒、滷味、炸物、

蜜芋頭 50元

飯就是應該來個甜點

甜一下嘴!

芋頭有鬆軟但非常鬆軟的狀態，最中心的位置還是較硬

桂花蜜的香甜表現的還不錯

板橋美食|玖仰久仰-板橋傑仕堡門市。套餐、熱炒、滷味、炸物、

濃口焦糖布丁feat珍珠鮮奶 85元

濃口焦糖布丁feat鮮奶 95元

內用也是用外帶紙杯送上桌

板橋美食|玖仰久仰-板橋傑仕堡門市。套餐、熱炒、滷味、炸物、

上面有濃濃的奶泡

玖仰久仰裡的珍珠是有糖香帶Q

板橋美食|玖仰久仰-板橋傑仕堡門市。套餐、熱炒、滷味、炸物、

裡面的焦糖布丁是店家的招牌，布丁真的是一整顆在飲品中

味道嘛....嗯.....該怎麼說呢？它真的不是不好喝

只能說茶是茶、奶是奶

味道無法融合在一起，這有點小可惜!

板橋美食|玖仰久仰-板橋傑仕堡門市。套餐、熱炒、滷味、炸物、

兩個人來用餐吃到頂天飽

有冷盤、有熱炒、有甜點、有飲料，加上這個優美的環境真的不貴

只是...餐廳用餐限時90分鐘

而且是真的90分鐘一到就會趕人的那一種

不管現場還有10桌的空桌、不管現場沒有人候位

就是會請你離開的那一種喔!

餐廳拚的是翻桌率我們也是懂的

所以要來用餐的朋友知道用餐規則就好啦~

店址：新北市板橋區文化路一段188巷51號

電話：02-2256-5613

用臉書追蹤我吃美食：纖辜一定瑩(快來、快來)

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