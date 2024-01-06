朋友說今天要來去茶館吃熱炒？!

這是一個什麼奇妙的組合？!

玖仰久仰-新板傑士堡門市

很難得在北部看到大間、高挑的餐廳

一剎那間我真的有到台中、台南餐廳的錯覺…

在北部生活久了~

真的好喜歡這種又大、又寬、又高挑的用餐環境

整個人都覺好放鬆、好舒服!

菜單大致上分為

主食麵、飯，一個人也可以吃飽飽

茶點炸物、滷味

熱炒可一次吃到不同口味的料理，很適合多人一塊享用!

還有現代人最愛的手搖飲

無論是奶茶、鮮茶、水果茶、經典臺灣茶都有

餐廳使用QR碼點餐

菜單沒有出現的就是甜點和小菜

放置在櫃檯旁

有需要可挑選後通知服務人員就可以囉!

餐廳的餐具自取

白飯免費吃到爽!

香辣口水雞 150元

冷盤菜

碎花生、胡麻醬加上些許辣油淋在嫩雞肉上

吃來真的是又香又開胃

阿嬤菜圃蛋 140元

上桌之後所有菜色的光彩都被阿嬤菜哺蛋力壓!

真的是太香了...蛋的外層煎到赤赤、內層保有水份

外赤香、內軟嫩還帶脆口的菜圃，白飯真的能多扒上幾口

家常香根牛肉 160元

豆干絲和牛肉絲

牛肉嫩調味也很調的很好

豆干絲不但增加了口感更讓這道菜也平衡原本的重口味

白飯再來一碗!

燙空心菜 70元

青菜川燙後淋上油蔥，為了均衡營養而點

表現一般

剁椒魚片 180元

看似很油~吃來不油

魚片雖然是新鮮嫩口，但魚腥味偏重(不是土味)

上面的辣豆瓣醬很鹹...可以蓋掉那厚重的魚腥味

但白飯又要再多塞幾口了~

炸雞翅 130元

炸物本身就已經擁有絕佳的優勢

雞翅外面炸的非常的酥香

輕扒開來~~~一定要小心!非常的燙口!

會冒煙、會燙口、會噴汁

真的非常好吃、非常入味，不必再沾任何胡椒調味

好吃到我連手指頭都不放過!

蜜芋頭 50元

飯就是應該來個甜點

甜一下嘴!

芋頭有鬆軟但非常鬆軟的狀態，最中心的位置還是較硬

桂花蜜的香甜表現的還不錯

濃口焦糖布丁feat珍珠鮮奶 85元

濃口焦糖布丁feat鮮奶 95元

內用也是用外帶紙杯送上桌

上面有濃濃的奶泡

玖仰久仰裡的珍珠是有糖香帶Q

裡面的焦糖布丁是店家的招牌，布丁真的是一整顆在飲品中

味道嘛....嗯.....該怎麼說呢？它真的不是不好喝

只能說茶是茶、奶是奶

味道無法融合在一起，這有點小可惜!

兩個人來用餐吃到頂天飽

有冷盤、有熱炒、有甜點、有飲料，加上這個優美的環境真的不貴

只是...餐廳用餐限時90分鐘

而且是真的90分鐘一到就會趕人的那一種

不管現場還有10桌的空桌、不管現場沒有人候位

就是會請你離開的那一種喔!

餐廳拚的是翻桌率我們也是懂的

所以要來用餐的朋友知道用餐規則就好啦~

店址：新北市板橋區文化路一段188巷51號

電話：02-2256-5613

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