漫遊大溝溪生態治水園區欣賞繡球花盛開後，別著急離去

這裡不僅有絕美的繡球花景致，更是著名的大湖公園落羽松聖地

當下正值落羽松轉色季，從綠意悠悠轉為澄黃，再進一步沉醉於深紅

台北內湖大湖公園

地址：台北市內湖區成功路五段31號

捷運：文湖線至「大湖公園站」下車2號出口

內湖大湖公園，超過13公頃的廣大空間裡，最令人嚮往的莫過於主要的落羽松林

這片美不勝收的林地位於大湖捷運站出口這，廣闊的陽光草坪上盡是落羽松的倩影

每年12月中至隔年1月，這裡都成為落羽松轉色的賞心地

由翠綠悠悠轉變為澄黃，再融入深紅的色彩，勾勒出充滿異國風情的美景

搭乘捷運前往大湖公園欣賞落羽松，交通十分方便

從大湖公園站2號出口一踏出來，眼前便展現一片浪漫又迷人的落羽松景致，猶如一幅美麗的畫作

坐在草坪上，您將與大片的落羽松林相伴，輕鬆地感受到國外風情

這裡不僅是觀賞，更是與大自然融為一體的絕佳場所，讓您隨心所欲地拍攝出令人心動的瞬間

這片美不勝收的落羽松區域絕對是拍攝網美照的絕佳場所

它擁有著極為迷人的風景，絕對是捕捉美好瞬間的理想場景

而在平日的大湖公園，更是一個輕鬆愜意的踏青散步勝地

無論是品味美景還是漫步於自然之中，這裡都能滿足您對寧靜和美的所有想像

讓你在這片古樸而美麗的環境中，盡情感受大自然的饗宴，同時捕捉下屬於你的獨特瞬間

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