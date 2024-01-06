為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 搭捷運輕鬆遊台北大湖公園落羽松，放鬆身心感受都市綠意之旅

搭捷運輕鬆遊台北大湖公園落羽松，放鬆身心感受都市綠意之旅

2024-01-06 20:55:07 饅頭弟 人氣：107
share
窩客好文

饅頭弟

發表篇數：2078篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台北市 > 內湖區

漫遊大溝溪生態治水園區欣賞繡球花盛開後，別著急離去

這裡不僅有絕美的繡球花景致，更是著名的大湖公園落羽松聖地

當下正值落羽松轉色季，從綠意悠悠轉為澄黃，再進一步沉醉於深紅

/tmp/phpHaiBwK

 

 

台北內湖大湖公園

地址：台北市內湖區成功路五段31

捷運：文湖線至「大湖公園站」下車2號出口

/tmp/phpDDl3Sv

 

內湖大湖公園，超過13公頃的廣大空間裡，最令人嚮往的莫過於主要的落羽松林

這片美不勝收的林地位於大湖捷運站出口這，廣闊的陽光草坪上盡是落羽松的倩影

每年12月中至隔年1月，這裡都成為落羽松轉色的賞心地

由翠綠悠悠轉變為澄黃，再融入深紅的色彩，勾勒出充滿異國風情的美景

/tmp/phpAwLovi

 

搭乘捷運前往大湖公園欣賞落羽松，交通十分方便

從大湖公園站2號出口一踏出來，眼前便展現一片浪漫又迷人的落羽松景致，猶如一幅美麗的畫作

坐在草坪上，您將與大片的落羽松林相伴，輕鬆地感受到國外風情

這裡不僅是觀賞，更是與大自然融為一體的絕佳場所，讓您隨心所欲地拍攝出令人心動的瞬間

/tmp/php3ubXk6

/tmp/phpAWANHV

/tmp/phpi05xEM

/tmp/phpHaXiMF

/tmp/phpND819A

/tmp/phphsioby

 

這片美不勝收的落羽松區域絕對是拍攝網美照的絕佳場所

它擁有著極為迷人的風景，絕對是捕捉美好瞬間的理想場景

而在平日的大湖公園，更是一個輕鬆愜意的踏青散步勝地

無論是品味美景還是漫步於自然之中，這裡都能滿足您對寧靜和美的所有想像

讓你在這片古樸而美麗的環境中，盡情感受大自然的饗宴，同時捕捉下屬於你的獨特瞬間

/tmp/phpFSYiBw

/tmp/phpRLJXZw

喜歡可以加入我的粉絲團~麻煩幫我按個讚唷^^

174844-319

文章標籤

饅頭弟 親子同遊 大湖公園 台北景點 落羽松 台北大湖公園 落羽松景點 捷運景點台北 大湖公園站 台北踏青景點 台北生態治水園區 台北秋季景點 落羽松轉色季節 網美照拍攝景點 台北自然風景
創作者介紹
創作者 饅頭弟 的頭像
饅頭弟

饅頭弟生活大小事




檢舉
share
chevron_left

信義區平價日本料理推薦！花田樂野台壽司，聚餐
延伸閱讀
野菜料理／盆中自來生長茂盛的龍葵(烏甜仔)／煮烏甜仔糜一級棒
 Big Fish
【活動】《WOMEN我們不知道的事》電影首映會
 shouyadog
【乾拌麵推薦】三男小食麵 油蔥酥醬拌麵X干貝XO醬拌麵X純素石磨麻醬拌麵
 shouyadog
【生活用品】宥強去味達人消臭噴霧 菸味 廚具 衣物 車內 鞋櫃 冰箱 Ustrong
 shouyadog
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up