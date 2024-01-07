車庫娛樂邀約搶先看首映場 #鬼媽媽的假期

劇情：孤獨地離開人世的母親福子（金海淑 飾）獲得3天返回人間的假期，新人導覽員（姜其永 飾）帶著福子見到本應該在美國擔任教授的女兒真珠（申敏兒 飾）獲，但沒想到她卻看到真珠回到老家，原來是內心愧的真珠，決定放逐自我，面對需要失去回憶的選擇，福子該如何讓女兒重新振作呢？

電影是美好的，現實是殘忍的，電影中單親媽媽福子為了生計，不得已把女兒真珠丟給親戚寄人籬下，造成真珠心中不過去的坎，因而矛盾生疏，心中互相掛念的母女，現今陰陽兩隔，真珠努力的尋記憶中母親的味道，福子從生前到死後，一如既往的疼愛女兒，超感人的！愛要即時啊！

電影平穩直白的描述母女間的交流及彼此內心的真實感受，雖然平淡但很容易讓人產生共情，後續的心裡合解及回憶的回顧，真的超催淚的！

讓人看哭的 #鬼媽媽的假期，1月5日（五）在台溫馨催淚感人上映！

感謝 #GaragePlay #車庫娛樂 #MAGICHOUR邀約搶先看首映場 ，祝好人平安

#鬼媽媽的假期 精彩預告： https://www.youtube.com/watch?v=DymKpBCij0M

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