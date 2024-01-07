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【電影首映會】笑著進戲院，哭著出影院的 #鬼媽媽的假期，韓國溫馨矛盾的親情療癒電影【電影欣賞】【電影推薦】

2024-01-07 12:01:39 Phyllis 17 人氣：102
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窩客好文

Phyllis 17

發表篇數：318篇

文章類別：娛樂-戲劇電影

車庫娛樂邀約搶先看首映場 #鬼媽媽的假期

【電影首映會】笑著進戲院，哭著出影院的 #鬼媽媽的假期，韓國【電影首映會】笑著進戲院，哭著出影院的 #鬼媽媽的假期，韓國【電影首映會】笑著進戲院，哭著出影院的 #鬼媽媽的假期，韓國

劇情：孤獨地離開人世的母親福子（金海淑 飾）獲得3天返回人間的假期，新人導覽員（姜其永 飾）帶著福子見到本應該在美國擔任教授的女兒真珠（申敏兒 飾）獲，但沒想到她卻看到真珠回到老家，原來是內心愧的真珠，決定放逐自我，面對需要失去回憶的選擇，福子該如何讓女兒重新振作呢？

4-鬼媽媽的假期_新聞稿照09_出道近50年的金海淑，與金惠子、高斗心被稱為「韓國三大國民媽媽」5-鬼媽媽的假期_新聞稿照05_金海淑自評非滿分母親！6-鬼媽媽的假期_新聞稿照10_金海淑這次和申敏兒在本作中飾演一對母女

電影是美好的，現實是殘忍的，電影中單親媽媽福子為了生計，不得已把女兒真珠丟給親戚寄人籬下，造成真珠心中不過去的坎，因而矛盾生疏，心中互相掛念的母女，現今陰陽兩隔，真珠努力的尋記憶中母親的味道，福子從生前到死後，一如既往的疼愛女兒，超感人的！愛要即時啊！

7-鬼媽媽的假期_新聞稿照01_催淚鉅獻《鬼媽媽的假期》韓國觀眾淚推：讓影廳變成淚之海！8-鬼媽媽的假期_新聞稿照07_申敏兒拍戲不吐食物網友大讚敬業！9-鬼媽媽的假期_新聞稿照12_催淚動人的劇情設定，金海淑、申敏兒等演員們自然不造作的演技，徹底打動許多觀眾的心

電影平穩直白的描述母女間的交流及彼此內心的真實感受，雖然平淡但很容易讓人產生共情，後續的心裡合解及回憶的回顧，真的超催淚的！

10-鬼媽媽的假期_新聞稿照04_申敏兒曾透露私下和母親的相處模式就像朋友一樣11-鬼媽媽的假期_新聞稿照06_金海淑親女兒看完《鬼媽媽的假期》後竟主動聯絡她！

讓人看哭的 #鬼媽媽的假期，1月5日（五）在台溫馨催淚感人上映！

【電影首映會】笑著進戲院，哭著出影院的 #鬼媽媽的假期，韓國【電影首映會】笑著進戲院，哭著出影院的 #鬼媽媽的假期，韓國

感謝 #GaragePlay #車庫娛樂 #MAGICHOUR邀約搶先看首映場 ，祝好人平安

#鬼媽媽的假期 精彩預告：https://www.youtube.com/watch?v=DymKpBCij0M

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GaragePlay官網：https://garageplay.tw/

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