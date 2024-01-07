阿美米干園區店(忠貞商圈)

桃園市平鎮區中山路34號

週一~週日 10:00-20:00

03-456-1076

這天來到馬祖新村散步逛逛，

馬祖新村故事館以類博物館的方式規劃，

從建築、房子內部的擺設都非常用心，甚至還有VR互動體驗，

是非常值得推薦的一個地方，也很適合親子旅遊。

再了解眷村文化後，來到附近的忠貞商圈尋找傳說中的「米干」。

用餐日期:2023/11/4(六)

一來到忠貞市場，賣米干的店家無以計數，

米干是雲南的傳統麵食料理，是我在其他地方鮮少看到的，

桃園龍岡的忠貞新村之所以有這麼多賣米干的店家，

是因為這裡是1954年第一批撤退來台的泰緬孤軍興建的眷村之一～

最後來到阿美米干園區店內用，門口有提供菜單，可以先參考，

後來發現，除了園區店，附近還有阿美米干跟阿美米干1981兩間店呢。

阿美米干園區店內用座位區頗多，

不過當日僅開放一樓前半部的位置，店內乾淨明亮環境整潔，

內用採用自助掃碼點餐，確認餐點下單後，要先至櫃台結帳。

櫃台旁也有許多小菜可挑選，

涼拌木耳、小黃瓜，還有比較有特色的碗豆粉等等，

最後我們點了招牌阿美米干跟一個破酥包，

如果不想吃米干，也都可以自由換成米線、黃麵或米粉喔！

招牌阿美米干 $90

招牌阿美米干的配料有豬肉、豬肝跟蛋，

蛋的話可選擇蛋花或蛋包，當日選擇蛋包，

米干上桌後先嚐一口湯頭，阿美米干用的是豬骨熬製的高湯，

湯頭風味較為濃郁，入口時酸菜的酸味先是打開味蕾，

然後食材帶出自然的鹹味，尾韻則隱約感覺有些花生香，覺得湯頭好喝。

不過也有老店使用的湯頭是較為清爽的，大家都可以多家嘗試看看。

有些人說米干就是粄條，雖然外表很像，但其實不是喔！

米干的部分非常滑口，淡淡的米香一咬即斷，跟粄條Q彈的口感有區別，

幫大家科普一下，米干是以在來米製漿後蒸熟而成，

製漿過程還包含以生漿（生在來米）及熟漿（煮熟的在來米）進行混和；

粄條是把在來米製漿後添加太白粉、樹薯粉等配方，因此口感更有彈性。

破酥包 $30

走在忠貞市場也看到許多店家賣著破酥包，

於是就在阿美米干點了顆試試，點的是鹹口味的肉包，

破酥包是雲南的傳統小吃，聽說必須手工製作，程序繁瑣，

大概就是西式有千層蛋糕，中式有破酥包的概念。

「破酥」其實是一種桿麵的手法，

將麵團一層層桿平，再桿薄，層層堆疊，

吃的時候記得用手撕開麵皮，享受破酥包多層次的口感，

不過個人覺得破酥包的傳統工法可能太過繁瑣，

就當日吃到的破酥包沒有想像中的薄又多層的口感，

還是有些包子麵糰的感覺，稍稍有點對不起它的名字啊！