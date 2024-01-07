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新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~美味蔬食~午餐~午茶~巷弄裡寧靜的世外桃源~

2024-01-07 15:06:30 小青姐姐 人氣：115
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：201篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：唐居衣食茶樂~藝文生活館 鶯歌旗艦店
phone02-86772106
place新北市鶯歌區文化路181號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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   新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~

  ↑素的食物~光看照片~不說~您會覺得它是素食的嗎

    總匯墨西哥烤餅~若不吃它一口~光看這漂亮的外表

    真的不知道~原來素食也可以這麼美味可口~新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~美味蔬食~午餐~午茶~巷弄

   新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~美味蔬食~午餐~午茶~巷弄

 ↑113年1月5日週五~又到了與社區吃素姐姐聚會時刻

   今日我們沒有跑遠~就在鶯歌火車站前站的唐居蔬食聚會

   去年去了板橋的原素食府~有興趣請點聯結~新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~美味蔬食~午餐~午茶~巷弄

   新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~

  ↑唐居精品生活館~共有三家分店~鶯歌~圓山~三峽

    而鶯歌就在往美術館~網紅新打卡點的長廊旁~新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~美味蔬食~午餐~午茶~巷弄

   新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~

  ↑店外立了本店主廚推薦的今日美味蔬食

    還有下午茶時刻~都歡迎路過~逛累的民眾

    進來喝杯咖啡~吃個甜點~讓身心都小憩片刻~新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~美味蔬食~午餐~午茶~巷弄

   新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~

  ↑一進店裡~輕音樂+上淡淡的水流聲~再搭著寧靜氛圍

    立馬感覺自己的氣質~提升了不少~新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~美味蔬食~午餐~午茶~巷弄

   新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~美味蔬食~午餐~午茶~巷弄

  ↑好聽的輕音樂~淡淡的水流聲~就是這裡發音喔~新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~美味蔬食~午餐~午茶~巷弄

   新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~

  ↑這個品牌形象~我們需要純淨~自然~豐富的生活

    高仰三~無諍~小青對這(無諍)比較感興趣~查了一下網路

    諍有三~煩惱諍~蘊諍~鬥諍

    簡要地講~諍是煩惱之異名

    當我們與他人意見~觀點不同時~保持自己的正見

    同時也要包容他人與自己的不同~心不著相~才能無諍

   新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~

  ↑依小青給自己補腦的想法~就是不要煩惱

    有時與別人意見不同~想說服對方~對方也想說服我

    但未免起爭執~所以暫時同意妳的說法~但我的想法還在

    所以~難免起煩惱心~嗯~如此~要不煩惱丫

    想來還要再多點修行了~新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~美味蔬食~午餐~午茶~巷弄

   新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~

  ↑回歸話題~服務員熱情帶位~原來展場的後方

    闢了用餐區~形成了複合式商場~感覺真不錯~新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~美味蔬食~午餐~午茶~巷弄

   新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~

  ↑服務員端來温熱的白開水~真的好貼心

    天涼涼的~來杯温熱的開水~舒服~新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~美味蔬食~午餐~午茶~巷弄

   新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~

  ↑菜單~精緻套餐有左邊9樣可選

    套餐含主食+湯品+開胃前菜+甜點~每套380元

    右邊為單點項目~不收服務費~新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~美味蔬食~午餐~午茶~巷弄

   新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~

  ↑精緻又簡單的餐具~令人愉悅~新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~美味蔬食~午餐~午茶~巷弄

   新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~

   新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~

  ↑另一邊的座位區~有一大片的玻璃窗

    可以看到停車場~雖然沒有什麼景觀可言

    但玻璃屋的氛圍~感覺還是很不錯~新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~美味蔬食~午餐~午茶~巷弄

   新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~

  ↑來鶯歌美術館~交通真的很方便~搭火車到鶯歌

    就等於到了美術館週邊~若開車這裡停車也算是方便喔~新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~美味蔬食~午餐~午茶~巷弄

   新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~

   新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~美味蔬食~午餐~午茶~巷弄

  ↑等待餐點的同時~來瞧瞧店內賣什麼東東

    高仰三的品牌~全系列產品皆為最天然的食品

    秉持高山仰止~景行行止的天然食品

    讓人吃的放心及安心的最佳品牌~新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~美味蔬食~午餐~午茶~巷弄

   新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~

   新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~

   新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~

  ↑唐居精品生活館~包含棉麻服飾配件

    符合現代生活的棉麻中式服飾~顏色多元

    優雅高尚的東方氣質~以台灣中式服飾圈

    成為眾多文化名人或貴婦名媛~選擇的重要指標~新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~美味蔬食~午餐~午茶~巷弄

   新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~

  ↑現點現做的餐點~等了一會~首上開胃前菜

    簡單的菜餚~被大廚擺的挺有氣勢

    青花椰+芋頭糕+小蕃茄+黃甜椒+滷白蘿蔔乾

    輕爽的口感~沒有太多調味~新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~美味蔬食~午餐~午茶~巷弄

   新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~

  ↑加了各項菇類的味噌湯品~淡淡的味道~越喝越順口~新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~美味蔬食~午餐~午茶~巷弄

   新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~

  ↑這樣的開胃前菜+湯品~很可以~新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~美味蔬食~午餐~午茶~巷弄

   新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~

  ↑主食一~老薑蕈菇炒飯~單點250元

    老薑煸的很有味道~一口吃進嘴裡~滿嘴的薑香味

    越吃越順口~也越吃越辣口~不會讓人吃不下口的那種辣

    冬天來點老薑~暖胃暖身~有夠讚~新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~美味蔬食~午餐~午茶~巷弄

   新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~

  ↑主食二~田園有機味噌烘飯~單點250元

    服務員介紹時~會特別說明~味噌飯的味道較重口味

    果然~上面那一層醬~是海苔~拌入飯裡那醬鮮味

    再搭著烘過味噌的米飯~粒粒分明的飯料~果然好香氣~新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~美味蔬食~午餐~午茶~巷弄

   新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~

   新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~

  ↑主食三~如曼飯~單點250元

    如曼就是那塊像豆腐煎過~上面灑芝麻的那塊

    其實它就是豆皮包了豆腐渣等料~做成了曼片

    小煎過後~口感軟綿~香嫩可口~新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~美味蔬食~午餐~午茶~巷弄

   新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~

  ↑一人一份套餐~看到總匯墨西哥烤餅奶素210元

    想點來一起分享~原來素的可以這麼做~加了好多西紅杮

    搭配綠花椰~會牽絲的起司~美味~顏色搭的好美

    值得品嚐~新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~美味蔬食~午餐~午茶~巷弄

   新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~

  ↑最後甜點~烏梅果凍~我吃起來的口感

    就像是烏梅~酸的夠味~會讓妳酸甜到心頭的那種

    真的很好吃~完成了今日的美食饗宴~新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~美味蔬食~午餐~午茶~巷弄

   新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~

  ↑與姐姐合影留戀~有吃素的朋友真好~新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~美味蔬食~午餐~午茶~巷弄

   新北鶯歌唐居衣食茶樂~藝文生活館~

  ↑店家資訊

    店名~唐居衣食茶樂~藝文生活館 鶯歌旗艦店

    地址~新北市鶯歌區文化路181號

    電話~02-86772106

    營業時間~10:00-18:00

文章標籤

唐居 衣食茶樂 藝文生活館 美味蔬食 下午茶 蔬食 墨西哥烤餅
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