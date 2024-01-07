↑素的食物~光看照片~不說~您會覺得它是素食的嗎

總匯墨西哥烤餅~若不吃它一口~光看這漂亮的外表

真的不知道~原來素食也可以這麼美味可口~

↑113年1月5日週五~又到了與社區吃素姐姐聚會時刻

今日我們沒有跑遠~就在鶯歌火車站前站的唐居蔬食聚會

去年去了板橋的原素食府~有興趣請點聯結 ~

↑唐居精品生活館~共有三家分店~鶯歌~圓山~三峽

而鶯歌就在往美術館~網紅新打卡點的長廊旁~

↑店外立了本店主廚推薦的今日美味蔬食

還有下午茶時刻~都歡迎路過~逛累的民眾

進來喝杯咖啡~吃個甜點~讓身心都小憩片刻~

↑一進店裡~輕音樂+上淡淡的水流聲~再搭著寧靜氛圍

立馬感覺自己的氣質~提升了不少~

↑好聽的輕音樂~淡淡的水流聲~就是這裡發音喔~

↑這個品牌形象~我們需要純淨~自然~豐富的生活

高仰三~無諍~小青對這(無諍)比較感興趣~查了一下網路

諍有三~煩惱諍~蘊諍~鬥諍

簡要地講~諍是煩惱之異名

當我們與他人意見~觀點不同時~保持自己的正見

同時也要包容他人與自己的不同~心不著相~才能無諍

↑依小青給自己補腦的想法~就是不要煩惱

有時與別人意見不同~想說服對方~對方也想說服我

但未免起爭執~所以暫時同意妳的說法~但我的想法還在

所以~難免起煩惱心~嗯~如此~要不煩惱丫

想來還要再多點修行了~

↑回歸話題~服務員熱情帶位~原來展場的後方

闢了用餐區~形成了複合式商場~感覺真不錯~

↑服務員端來温熱的白開水~真的好貼心

天涼涼的~來杯温熱的開水~舒服~

↑菜單~精緻套餐有左邊9樣可選

套餐含主食+湯品+開胃前菜+甜點~每套380元

右邊為單點項目~不收服務費~

↑精緻又簡單的餐具~令人愉悅~

↑另一邊的座位區~有一大片的玻璃窗

可以看到停車場~雖然沒有什麼景觀可言

但玻璃屋的氛圍~感覺還是很不錯~

↑來鶯歌美術館~交通真的很方便~搭火車到鶯歌

就等於到了美術館週邊~若開車這裡停車也算是方便喔~

↑等待餐點的同時~來瞧瞧店內賣什麼東東

高仰三的品牌~全系列產品皆為最天然的食品

秉持高山仰止~景行行止的天然食品

讓人吃的放心及安心的最佳品牌~

↑唐居精品生活館~包含棉麻服飾配件

符合現代生活的棉麻中式服飾~顏色多元

優雅高尚的東方氣質~以台灣中式服飾圈

成為眾多文化名人或貴婦名媛~選擇的重要指標~

↑現點現做的餐點~等了一會~首上開胃前菜

簡單的菜餚~被大廚擺的挺有氣勢

青花椰+芋頭糕+小蕃茄+黃甜椒+滷白蘿蔔乾

輕爽的口感~沒有太多調味~

↑加了各項菇類的味噌湯品~淡淡的味道~越喝越順口~

↑這樣的開胃前菜+湯品~很可以~

↑主食一~老薑蕈菇炒飯~單點250元

老薑煸的很有味道~一口吃進嘴裡~滿嘴的薑香味

越吃越順口~也越吃越辣口~不會讓人吃不下口的那種辣

冬天來點老薑~暖胃暖身~有夠讚~

↑主食二~田園有機味噌烘飯~單點250元

服務員介紹時~會特別說明~味噌飯的味道較重口味

果然~上面那一層醬~是海苔~拌入飯裡那醬鮮味

再搭著烘過味噌的米飯~粒粒分明的飯料~果然好香氣~

↑主食三~如曼飯~單點250元

如曼就是那塊像豆腐煎過~上面灑芝麻的那塊

其實它就是豆皮包了豆腐渣等料~做成了曼片

小煎過後~口感軟綿~香嫩可口~

↑一人一份套餐~看到總匯墨西哥烤餅奶素210元

想點來一起分享~原來素的可以這麼做~加了好多西紅杮

搭配綠花椰~會牽絲的起司~美味~顏色搭的好美

值得品嚐~

↑最後甜點~烏梅果凍~我吃起來的口感

就像是烏梅~酸的夠味~會讓妳酸甜到心頭的那種

真的很好吃~完成了今日的美食饗宴~

↑與姐姐合影留戀~有吃素的朋友真好~

↑店家資訊

店名~唐居衣食茶樂~藝文生活館 鶯歌旗艦店

地址~新北市鶯歌區文化路181號

電話~02-86772106

營業時間~10:00-18:00