↑素的食物~光看照片~不說~您會覺得它是素食的嗎
總匯墨西哥烤餅~若不吃它一口~光看這漂亮的外表
真的不知道~原來素食也可以這麼美味可口~
↑113年1月5日週五~又到了與社區吃素姐姐聚會時刻
今日我們沒有跑遠~就在鶯歌火車站前站的唐居蔬食聚會
↑唐居精品生活館~共有三家分店~鶯歌~圓山~三峽
而鶯歌就在往美術館~網紅新打卡點的長廊旁~
↑店外立了本店主廚推薦的今日美味蔬食
還有下午茶時刻~都歡迎路過~逛累的民眾
進來喝杯咖啡~吃個甜點~讓身心都小憩片刻~
↑一進店裡~輕音樂+上淡淡的水流聲~再搭著寧靜氛圍
立馬感覺自己的氣質~提升了不少~
↑好聽的輕音樂~淡淡的水流聲~就是這裡發音喔~
↑這個品牌形象~我們需要純淨~自然~豐富的生活
高仰三~無諍~小青對這(無諍)比較感興趣~查了一下網路
諍有三~煩惱諍~蘊諍~鬥諍
簡要地講~諍是煩惱之異名
當我們與他人意見~觀點不同時~保持自己的正見
同時也要包容他人與自己的不同~心不著相~才能無諍
↑依小青給自己補腦的想法~就是不要煩惱
有時與別人意見不同~想說服對方~對方也想說服我
但未免起爭執~所以暫時同意妳的說法~但我的想法還在
所以~難免起煩惱心~嗯~如此~要不煩惱丫
想來還要再多點修行了~
↑回歸話題~服務員熱情帶位~原來展場的後方
闢了用餐區~形成了複合式商場~感覺真不錯~
↑服務員端來温熱的白開水~真的好貼心
天涼涼的~來杯温熱的開水~舒服~
↑菜單~精緻套餐有左邊9樣可選
套餐含主食+湯品+開胃前菜+甜點~每套380元
右邊為單點項目~不收服務費~
↑精緻又簡單的餐具~令人愉悅~
↑另一邊的座位區~有一大片的玻璃窗
可以看到停車場~雖然沒有什麼景觀可言
但玻璃屋的氛圍~感覺還是很不錯~
↑來鶯歌美術館~交通真的很方便~搭火車到鶯歌
就等於到了美術館週邊~若開車這裡停車也算是方便喔~
↑等待餐點的同時~來瞧瞧店內賣什麼東東
高仰三的品牌~全系列產品皆為最天然的食品
秉持高山仰止~景行行止的天然食品
讓人吃的放心及安心的最佳品牌~
↑唐居精品生活館~包含棉麻服飾配件
符合現代生活的棉麻中式服飾~顏色多元
優雅高尚的東方氣質~以台灣中式服飾圈
成為眾多文化名人或貴婦名媛~選擇的重要指標~
↑現點現做的餐點~等了一會~首上開胃前菜
簡單的菜餚~被大廚擺的挺有氣勢
青花椰+芋頭糕+小蕃茄+黃甜椒+滷白蘿蔔乾
輕爽的口感~沒有太多調味~
↑加了各項菇類的味噌湯品~淡淡的味道~越喝越順口~
↑這樣的開胃前菜+湯品~很可以~
↑主食一~老薑蕈菇炒飯~單點250元
老薑煸的很有味道~一口吃進嘴裡~滿嘴的薑香味
越吃越順口~也越吃越辣口~不會讓人吃不下口的那種辣
冬天來點老薑~暖胃暖身~有夠讚~
↑主食二~田園有機味噌烘飯~單點250元
服務員介紹時~會特別說明~味噌飯的味道較重口味
果然~上面那一層醬~是海苔~拌入飯裡那醬鮮味
再搭著烘過味噌的米飯~粒粒分明的飯料~果然好香氣~
↑主食三~如曼飯~單點250元
如曼就是那塊像豆腐煎過~上面灑芝麻的那塊
其實它就是豆皮包了豆腐渣等料~做成了曼片
小煎過後~口感軟綿~香嫩可口~
↑一人一份套餐~看到總匯墨西哥烤餅奶素210元
想點來一起分享~原來素的可以這麼做~加了好多西紅杮
搭配綠花椰~會牽絲的起司~美味~顏色搭的好美
值得品嚐~
↑最後甜點~烏梅果凍~我吃起來的口感
就像是烏梅~酸的夠味~會讓妳酸甜到心頭的那種
真的很好吃~完成了今日的美食饗宴~
↑與姐姐合影留戀~有吃素的朋友真好~
↑店家資訊
店名~唐居衣食茶樂~藝文生活館 鶯歌旗艦店
地址~新北市鶯歌區文化路181號
電話~02-86772106
營業時間~10:00-18:00