不黏牙鬆軟酥脆的牛軋餅和雪Q餅，有濃郁又不會太甜的花生、OREO、抹茶，還有香甜清香的水果口味，吃得到新鮮水果的果粒，有層次感又不會太甜，另外獨家首創的雙層肉鬆，鹹甜的滋味很唰嘴，簡約的質感設計外袋，年節送禮、網購禮盒或是到桃園買伴手禮，好吃又好看，每一包單顆獨立包裝，很適合當作辦公室或是團體的聚會點心，更是許多公司行號團購人氣王，校外教學或是補習班很多媽媽也都會準備這個小零嘴給小孩。

最近公司和小孩學校要辦聚會活動，從網路上訂購了一箱很喜歡的阿仁牛軋餅，這家不僅僅是家人很常從公司團購後帶回來分享的食物之一，也是我們自己之前到桃園旅遊時買來吃就愛上的品牌，還有附近的補習班也好常買這家送給小朋友，因為不是住在桃園，想要吃就會上網訂購，每一包都是單獨包裝，放在公司請客人或是自己吃都很方便，我喜歡這家的原因是，不會太甜而且每一種的味道都會大於奶味，不容易膩口，吃起來味道也不會太單一。

打開箱子後可以看到上面有用氣泡袋保護著，避免在運送時碰撞到，裡面有附上DM跟紙袋，要送禮或是分享給朋友也很方便。

除了季節限定的芒果和老欉香柚，還有蛋黃軟心餅沒有買之外，其它全部各買一包，繽紛的顏色看起來就很好看，夾鏈袋上面還有一個小提繩，帶出門的時候拿著很方便，在打結的地方也很輕鬆就可以解開，這些麻繩還很新建議可以留下來重複使用，例如把繩子溝在櫃子裡的兩個勾勾上，把繩子放上，中間就可以夾一些喜歡的物品或是相片。

沒有訂軟心餅的原因，主要是這次聚會以小孩居多，問了幾位小孩的意見後，發現他們都不是很愛鹹蛋黃，但也不是所有孩子都是如此，像我們另外一群朋友的小孩就很喜歡。

如果天氣炎熱建議要冰起來，較能確保食物不會變質。

提袋有兩種，上面的有厚度，典雅中帶有質感，下面的較薄但不至於破掉，是很可愛活潑的設計，我看到這個第一個感覺像卡通裡的蛋黃，也很像他們家的蛋黃軟心餅......( 繼續閱讀文章 )