開春就有好事慶祝, 我們家第三代也開始繁衍子嗣開花結果

最愛收到親朋好友送的彌月油飯，那一盒盒厚重的油飯更代表滿滿分享喜悅心意

【寶寶滿月油飯開箱/試吃】超人氣的彌月油飯就在【東興彌月油飯】

親親寶貝A禮盒 採用傳統炊斗蒸煮，保有最自然的古早味

每日新鮮現做 不添加防腐劑 ,每一口都是滿滿的幸福和溫暖

東興彌月油飯,可是在台中地區相當人氣的一家

東興米糕創始於1992年，早年在東興路經營筒仔米糕小吃店 後來陸續於台中、豐原、大甲、后里、三重、板橋開設分店

當時時有客人要東興米糕幫其炊製油飯，回家後再行分裝送禮

並來門市指名要吃油飯與要求訂製油飯禮盒 近年成立油飯專門店專製彌月油飯禮盒

吃到好吃的油飯，真的是會發自內心的感到滿足

更覺得送禮的人真懂挑真懂吃

「東興彌月油飯」採用傳統炊斗蒸煮 🚫不添加防腐劑🚫不放隔夜，堅持每天新鮮現做👍 像我住在台中,搭配好時間直接就可以吃到當天熱騰騰最新鮮的彌月油飯 份量十足,當日現做現送 一打開那糯米Q彈飽滿，麻油香氣撲鼻而來 讓人忍不住直吞口水 親親寶貝A禮盒 有油飯16兩＋雞腿＋紅蛋2顆 蛋白Q、蛋黃濃密, 咀嚼後滿口都是蛋香氣,讓人齒頰留香 紅蛋喜氣,有著雞生蛋、蛋生雞，多子多孫、生生不息的意思 並祝福寶貝從頭開始， 一生美滿幸福 肥美鮮嫩的大支滷過的雞腿 單吃就很有飽足感 滷的濃郁入味，大口咬下 大雞腿肉鮮嫩多汁,咀嚼肉香伴隨著醬香於唇齒間綻放 真的超飽嘴過癮好吃 油飯16兩)-看看這用料實在,油飯油油亮亮的 看起來就超級可口美味的，是不是現在就好想吃上一口 用新鮮上選食材與佐料並經嚴格品質管制 精心製作出最具傳統台灣味的彌月油飯 並遵循古法製作，先將長糯米蒸過後 再與爆香過魷魚、香菇、豬前腿肉、上等冬蝦等食材 佐以紅蔥酥、麻油、老薑一起拌炒，讓長糯米與配料完美融合 粒粒分明的糯米飯浸潤麻油香氣，充滿著溫暖的幸福滋味 鹹淡適中,滿滿魷魚、香菇、豬前腿肉、上等冬蝦 更是大大提升了油飯的香氣與口感 每一口都能吃到紮實的好料 無論是自己享用、還是彌月送禮，都能吃得美味又開心 滿滿幸福喜悅盡在【東興彌月油飯】

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