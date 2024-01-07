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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【寶寶滿月油飯開箱/試吃】超人氣的彌月油飯就在【東興彌月油飯】親親寶貝A禮盒 採用傳統炊斗蒸煮，保有最自然的古早味,每日新鮮現做,每一口都是…

【寶寶滿月油飯開箱/試吃】超人氣的彌月油飯就在【東興彌月油飯】親親寶貝A禮盒 採用傳統炊斗蒸煮，保有最自然的古早味,每日新鮮現做,每一口都是滿滿滿滿的幸福和溫暖

2024-01-07 17:05:15 jaicyjy 人氣：101
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窩客好文

jaicyjy

發表篇數：672篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：東興彌月油飯
place台中市大肚區沙田路二段558巷14號14號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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【寶寶滿月油飯開箱/試吃】超人氣的彌月油飯就在【東興彌月油飯

開春就有好事慶祝, 我們家第三代也開始繁衍子嗣開花結果

最愛收到親朋好友送的彌月油飯，那一盒盒厚重的油飯更代表滿滿分享喜悅心意

【寶寶滿月油飯開箱/試吃】超人氣的彌月油飯就在【東興彌月油飯】

親親寶貝A禮盒 採用傳統炊斗蒸煮，保有最自然的古早味

每日新鮮現做 不添加防腐劑 ,每一口都是滿滿的幸福和溫暖

【寶寶滿月油飯開箱/試吃】超人氣的彌月油飯就在【東興彌月油飯

東興彌月油飯,可是在台中地區相當人氣的一家

東興米糕創始於1992年，早年在東興路經營筒仔米糕小吃店

後來陸續於台中、豐原、大甲、后里、三重、板橋開設分店

當時時有客人要東興米糕幫其炊製油飯，回家後再行分裝送禮

並來門市指名要吃油飯與要求訂製油飯禮盒

近年成立油飯專門店專製彌月油飯禮盒

【寶寶滿月油飯開箱/試吃】超人氣的彌月油飯就在【東興彌月油飯

吃到好吃的油飯，真的是會發自內心的感到滿足

更覺得送禮的人真懂挑真懂吃

【寶寶滿月油飯開箱/試吃】超人氣的彌月油飯就在【東興彌月油飯

「東興彌月油飯」採用傳統炊斗蒸煮

🚫不添加防腐劑🚫不放隔夜，堅持每天新鮮現做👍

像我住在台中,搭配好時間直接就可以吃到當天熱騰騰最新鮮的彌月油飯

【寶寶滿月油飯開箱/試吃】超人氣的彌月油飯就在【東興彌月油飯

份量十足,當日現做現送

一打開那糯米Q彈飽滿，麻油香氣撲鼻而來

讓人忍不住直吞口水

【寶寶滿月油飯開箱/試吃】超人氣的彌月油飯就在【東興彌月油飯

親親寶貝A禮盒

有油飯16兩＋雞腿＋紅蛋2顆

蛋白Q、蛋黃濃密,咀嚼後滿口都是蛋香氣,讓人齒頰留香

紅蛋喜氣,有著雞生蛋、蛋生雞，多子多孫、生生不息的意思

並祝福寶貝從頭開始， 一生美滿幸福

【寶寶滿月油飯開箱/試吃】超人氣的彌月油飯就在【東興彌月油飯

肥美鮮嫩的大支滷過的雞腿

【寶寶滿月油飯開箱/試吃】超人氣的彌月油飯就在【東興彌月油飯

單吃就很有飽足感

滷的濃郁入味，大口咬下

【寶寶滿月油飯開箱/試吃】超人氣的彌月油飯就在【東興彌月油飯

大雞腿肉鮮嫩多汁,咀嚼肉香伴隨著醬香於唇齒間綻放

真的超飽嘴過癮好吃

【寶寶滿月油飯開箱/試吃】超人氣的彌月油飯就在【東興彌月油飯

油飯16兩)-看看這用料實在,油飯油油亮亮的

看起來就超級可口美味的，是不是現在就好想吃上一口

【寶寶滿月油飯開箱/試吃】超人氣的彌月油飯就在【東興彌月油飯

用新鮮上選食材與佐料並經嚴格品質管制

精心製作出最具傳統台灣味的彌月油飯

並遵循古法製作，先將長糯米蒸過後

再與爆香過魷魚、香菇、豬前腿肉、上等冬蝦等食材

佐以紅蔥酥、麻油、老薑一起拌炒，讓長糯米與配料完美融合

【寶寶滿月油飯開箱/試吃】超人氣的彌月油飯就在【東興彌月油飯

粒粒分明的糯米飯浸潤麻油香氣，充滿著溫暖的幸福滋味

鹹淡適中,滿滿魷魚、香菇、豬前腿肉、上等冬蝦

更是大大提升了油飯的香氣與口感

每一口都能吃到紮實的好料

無論是自己享用、還是彌月送禮，都能吃得美味又開心

滿滿幸福喜悅盡在【東興彌月油飯】

【寶寶滿月油飯開箱/試吃】超人氣的彌月油飯就在【東興彌月油飯

官網：東興彌月油飯

FB粉絲團：東興彌月油飯

Google商家：東興油飯專門店

【寶寶滿月油飯開箱/試吃】超人氣的彌月油飯就在【東興彌月油飯

文章標籤

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