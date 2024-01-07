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台南火鍋推薦【貍偷聚門鍋物】幸福窩冬要吃鍋～滿滿蛤蜊火鍋好鮮甜│剝皮辣椒暖辣開胃│集點活動送肉送海鮮│小朋友共鍋低消│東區聚餐推薦

2024-01-07 18:26:56 艾瑪娘的小日子 人氣：101
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窩客好文

艾瑪娘的小日子

發表篇數：100篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：貍偷聚門鍋物
phone09-06864643
place台南市東區崇善路205巷5號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台南火鍋推薦【貍偷聚門鍋物】幸福窩冬要吃鍋～滿滿蛤蜊火鍋好鮮

氣溫急轉直下，一下子冷颼颼，頂著冷風接Emma下課，問她想吃什麼，不帶猶豫立刻大聲說：我想吃火鍋！！

果然有其母有其女，冬天時節我也最喜歡吃火鍋了～食物吃到最後一口還是熱的，配上暖呼呼的高湯，幸福窩冬🥰

▼今天全家一起來吃這間火鍋【貍偷聚門鍋物】，湯頭非常好喝，選擇也很多，我們家已經來吃過不少次啦。

台南火鍋推薦【貍偷聚門鍋物】幸福窩冬要吃鍋～滿滿蛤蜊火鍋好鮮

 

▼【貍偷聚門鍋物】位於靜謐社區巷弄中，暖暖黃光顯得很溫馨，開車來的話，可以將汽車停在外面大馬路再步行進來；而我們今天是三貼騎歐兜拜，直接停店門口很方便。

台南火鍋推薦【貍偷聚門鍋物】幸福窩冬要吃鍋～滿滿蛤蜊火鍋好鮮

 

▼已經坐了不少來吃鍋的饕客！用餐環境寬敞，桌數多很適合聚餐。

台南火鍋推薦【貍偷聚門鍋物】幸福窩冬要吃鍋～滿滿蛤蜊火鍋好鮮

台南火鍋推薦【貍偷聚門鍋物】幸福窩冬要吃鍋～滿滿蛤蜊火鍋好鮮

 

集點活動：好康四重送，滿500元集一點。可兌換肉盤、蛤蜊盤、海鮮拼盤等等好料！

台南火鍋推薦【貍偷聚門鍋物】幸福窩冬要吃鍋～滿滿蛤蜊火鍋好鮮

 

▼我們已經集了8點，今天可以兌換蛤蜊補鋅元氣盤，讓Emma這位蛤蜊控超開心的～

台南火鍋推薦【貍偷聚門鍋物】幸福窩冬要吃鍋～滿滿蛤蜊火鍋好鮮

 

▼自助醬料區。

台南火鍋推薦【貍偷聚門鍋物】幸福窩冬要吃鍋～滿滿蛤蜊火鍋好鮮

 

▼自助飲用區，有蜜茶和飲用水。

台南火鍋推薦【貍偷聚門鍋物】幸福窩冬要吃鍋～滿滿蛤蜊火鍋好鮮

 

貍偷聚門鍋物】菜單

先選湯⇨選主食(肉/海鮮)⇨選附餐

這次點了雙人套餐，Emma和我們共鍋，湯頭補價差換成蒜頭蛤蜊湯和剝皮辣椒湯。

小朋友共鍋低消

0-2歲$50元

2-6歲$100元

7歲以上$150元

台南火鍋推薦【貍偷聚門鍋物】幸福窩冬要吃鍋～滿滿蛤蜊火鍋好鮮

 

貍偷聚門鍋物】餐點介紹

火鍋菜盤

菜盤的蔬菜種類多樣，份量也十分充足，包含高麗菜、玉米筍、金針菇、豆腐、香菇、杏鮑菇等，口感爽脆鮮甜，搭配火鍋湯頭一起享用，風味更佳。

台南火鍋推薦【貍偷聚門鍋物】幸福窩冬要吃鍋～滿滿蛤蜊火鍋好鮮

 

無骨雞腿排

雞腿肉鮮嫩多汁，不沾醬也能吃出美味，搭配剝皮辣椒火鍋湯頭一起涮煮，更是鮮美入味。

台南火鍋推薦【貍偷聚門鍋物】幸福窩冬要吃鍋～滿滿蛤蜊火鍋好鮮

 

經典豬梅花

豬梅花油花分布均勻，口感軟嫩，帶有淡淡的豬肉鮮甜。

台南火鍋推薦【貍偷聚門鍋物】幸福窩冬要吃鍋～滿滿蛤蜊火鍋好鮮

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嫩肩牛板腱（加肉量）

牛板腱肉質鮮嫩，油花分佈適中，口感香醇，愛吃牛肉的我們沒一會兒就涮半盤！

台南火鍋推薦【貍偷聚門鍋物】幸福窩冬要吃鍋～滿滿蛤蜊火鍋好鮮

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一試成主顧蒜頭蛤蜊湯

＋蛤蜊補鋅元氣盤

蒜頭蛤蜊湯蒜香濃郁，蛤蜊飽滿多汁，又加上滿滿一盤新鮮蛤蜊，湯頭清甜鮮美，海味十足！喝起來暖胃又滿足。

台南火鍋推薦【貍偷聚門鍋物】幸福窩冬要吃鍋～滿滿蛤蜊火鍋好鮮

台南火鍋推薦【貍偷聚門鍋物】幸福窩冬要吃鍋～滿滿蛤蜊火鍋好鮮

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眷村傳承剝皮辣椒湯

用了整整一罐剝皮辣椒煮出來的高湯，果然濃郁夠味，湯頭暖辣開胃，煮每一個食材都充滿剝皮辣椒的風味，讓人回味無窮！湯也很好喝～～

台南火鍋推薦【貍偷聚門鍋物】幸福窩冬要吃鍋～滿滿蛤蜊火鍋好鮮

 

炸物：蕃薯起司圓&黃金芋圓

好牽絲～蕃薯起司圓，內餡起司+蕃薯鹹甜可口，黃金芋圓芋頭綿密口感Q彈，很唰嘴。

台南火鍋推薦【貍偷聚門鍋物】幸福窩冬要吃鍋～滿滿蛤蜊火鍋好鮮

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甜點：金箔冰淇淋小泡芙

精緻的小甜點，金箔點綴貴氣加分～小泡芙外皮酥脆、內餡冰淇淋香甜，淋上巧克力醬，只有四顆不夠吃啦！！

台南火鍋推薦【貍偷聚門鍋物】幸福窩冬要吃鍋～滿滿蛤蜊火鍋好鮮

 

茶凍

綠茶清香、爽口順口～

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飲料：夏沁鳳梨、愛豆蝶豆花柚子茶

夏沁鳳梨酸甜可口，清爽解膩。

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蝶豆花紫色夢幻美麗～柚子茶的酸甜滋味，同樣清新解膩！

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吃完非常飽～只差打飽嗝了！

吃過這麼多次，一直覺得【貍偷聚門鍋物】整體水平很不錯，尤其湯頭會讓人念念不忘，推薦加入火鍋口袋名單，如果有來台南東區這帶玩，不妨來嚐鮮看看！

貍偷聚門鍋物

地址：台南市東區崇善路205巷5號

營業時間：11:00-14:30、17:00-21:30

電話：0906 864 643

粉專：https://www.facebook.com/profile.php?id=100064094882729


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