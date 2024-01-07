每年聖誕都要有儀式感～

今年我們預約暖心時光義法小館，在充滿歐洲農莊的恬靜溫馨下，準備享受一場豐富的聖誕節大餐！

▼餐廳位於台南中西區的巷弄中，映入眼簾的是寬敞明亮的用餐空間，裝潢以歐洲鄉村風格為主，木質的桌椅、牆上的油畫，桌上擺放的植物，讓人感覺就像置身於歐洲的農莊中。

服務人員親切地迎接我們，並為我們帶位入座，我們點了不少聖誕節限定的菜色，接下來一一分享給大家～

餐點介紹

氣泡飲

清爽可口，為聖誕節的氛圍增添了幾分喜氣，紅色也很應景～

巧克力歐蕾

濃郁香醇，讓人感到格外溫暖。熱愛巧克力的Emma聞了又聞，等她爸爸拍完照立刻攪拌攪拌開喝！

佛卡夏麵包

外皮酥脆、內裡鬆軟，搭配著濃郁的橄欖油。

栗子松露濃湯

濃郁的栗子濃湯融合著松露的獨特風味，香氣在口中久久不散。

生菜沙拉/62度有機蛋/舒肥里肌/鮪魚醬

舒肥里肌肉鮮嫩多汁，搭配著新鮮生菜和小番茄，營養均衡。

▼Emma吃到連眼睛都笑瞇瞇😆

傳統法式焗烤洋蔥湯

經過主廚改良的洋蔥湯，更符合台灣人的口味。洋蔥炒出甜味，加入油炸洋蔥絲增添蔥酥香味，洋蔥湯濃郁可口，還可以搭配著鬆軟的麵包！

▼特別使用富含膠質的雞骨高湯，照顧不吃牛的朋友，也能品嚐美味的洋蔥湯～

酥炸軟殼龍蝦/龍蝦奶油

酥脆可口，從肉到殼全部吃光光！龍蝦肉鮮嫩彈牙，鮮甜滋味在口中迸發，令人大呼過癮。

▼鬍鬚也被Emma拿起來好奇咬了一口，驚訝道：真的酥脆到像餅乾耶！（剔牙姿勢？

金線魚/普羅旺斯燉菜（口袋魚）

金線魚煎得恰到好處，魚肉細嫩，做成口袋魚的形式，中間填塞普羅旺斯義式燉菜，醬汁以番紅花、魚膏、魚骨湯熬製而成，口感層次豐富。

▼法式馬鈴薯千層派，鬆軟充滿奶香。

戰斧豬排

戰斧好大一支！！肚子差點沒撐爆🤣豬排厚實多汁，搭配著香濃的綜合香料紅酒醬，讓人感到超滿足。

香辣菌菇羊肩肉寬扁義大利麵

羊肩肉鮮嫩多汁，搭配著香辣的菌菇醬，寬扁鳥巢麵吸附滿滿醬汁，鮮美又讓人感到暖意融融。

（Emma盯著：爸爸快拍…想吃！）

▼最後是甜點，檸檬塔、草莓千層、巧克力千層。蛋糕香甜可口、濃郁滑順，為聖誕晚餐畫下了完美的句點。

在暖心時光義法小館，我們度過了一個美好的聖誕節夜晚。豐盛的餐點、溫馨的環境，讓我們感受到了聖誕節的喜悅和溫暖，也許明年可以約更多親友，來一場更盛大的聖誕聚會！

題外話…話說大家的小孩幾歲才不相信有聖誕老公公，Emma是到今年，媽媽我終於不用搞分身了🎉

暖心時光義法小館

地點：台南市中西區建業街52號

電話：06 215 6339

營業時間：11:00-19:00 (週二公休，特殊休息日詳見粉專)



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