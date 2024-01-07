「森．鍋燒意麵」

前陣子新開幕的鍋燒意麵「森鍋燒意麵」，之前在國華街三段那邊，

睽違三年後「森鍋燒意麵2.0」回來了！新址就在西和路上，

喜歡吃鍋燒意麵的朋友，趕快來吃吃看。

台南中西區美食「森．鍋燒意麵」店址

「森鍋燒意麵」店址位於西和路，鄰近文賢路附近，距離武聖夜市不遠。

台南鍋燒意麵「森鍋燒意麵」店內環境

店內環境明亮乾淨，用餐空間還蠻舒適，木質調簡單的裝潢還挺溫馨。

台南美食「森鍋燒意麵」菜單

主要販售鍋燒意麵，有古早味、麻辣、海鮮鍋燒意麵可以選擇，

麵條則有意麵、烏龍、冬粉及泡飯，

除此之外還有飯類，爌肉飯、燒肉飯、鰻魚飯（需提前預訂），

還有炸物可以搭配，選擇上還蠻多種呢～

台南鍋燒意麵推薦「森．鍋燒意麵」餐點介紹

古早味鍋燒意麵 NT$90+炸蝦 NT$10

森鍋燒意麵以天然蔬果豚骨熬煮的湯頭, 無添咖味素調味,

湯頭甘甜還蠻好喝，意麵口感也不會太軟爛，

炸蝦也不錯吃，我覺得很可以！

冷冷的天氣，來上一碗好暖胃啊～

麻辣鍋燒意麵NT$120

鍋燒意麵裡有蛤蠣、鮮蝦、蛋、肉片及蔬菜。

喜歡吃辣的朋友，可以試試這碗，辣度還可以接受，

算是溫和的辣，不是嗆辣的那種，非常開胃！

酥炸鮮嫩花枝NT$100

來這裡還有炸物可以搭配，當天選了花枝，吃起來外皮酥脆，花枝軟嫩Q彈，

好吞嚥!我覺得很OK，一下子就把這盤吃光光啦~

當天去闆娘還請我吃綿綿冰，淋上香甜的煉乳，古早味的綿綿冰滋味好懷念啊~

喜歡吃鍋燒意麵的朋友可以吃吃看這家森鍋燒意麵，以上就分享給大家啦~

「森．鍋燒意麵」店家資訊

店名：森．鍋燒意麵

地址：台南市中西區西和路195號

電話：0901319432

營業時間：11:00~14:00；16：00～20：00 (週一休及不定休)

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