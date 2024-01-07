為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台南鍋燒意麵「森．鍋燒意麵」回來啦~新址在西和路近武聖夜市，古早味、麻辣鍋燒意麵好好吃，還有炸天婦羅。台南中西區美食|台南美食

台南鍋燒意麵「森．鍋燒意麵」回來啦~新址在西和路近武聖夜市，古早味、麻辣鍋燒意麵好好吃，還有炸天婦羅。台南中西區美食|台南美食

2024-01-07 18:57:48 愛比妞 人氣：107
share
窩客好文

愛比妞

發表篇數：233篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 中西區

造訪商家：森．鍋燒意麵
phone09-01319432
place台南市中西區西和路一段195號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

台南鍋燒意麵「森．鍋燒意麵」回來啦~新址在西和路近武聖夜市，

「森．鍋燒意麵」

前陣子新開幕的鍋燒意麵「森鍋燒意麵」，之前在國華街三段那邊，

睽違三年後「森鍋燒意麵2.0」回來了！新址就在西和路上，

喜歡吃鍋燒意麵的朋友，趕快來吃吃看。

台南鍋燒意麵「森．鍋燒意麵」回來啦~新址在西和路近武聖夜市，

台南中西區美食「森．鍋燒意麵」店址

「森鍋燒意麵」店址位於西和路，鄰近文賢路附近，距離武聖夜市不遠。

台南鍋燒意麵「森．鍋燒意麵」回來啦~新址在西和路近武聖夜市，

台南鍋燒意麵「森．鍋燒意麵」回來啦~新址在西和路近武聖夜市，

台南鍋燒意麵「森鍋燒意麵」店內環境

店內環境明亮乾淨，用餐空間還蠻舒適，木質調簡單的裝潢還挺溫馨。

台南鍋燒意麵「森．鍋燒意麵」回來啦~新址在西和路近武聖夜市，

台南美食「森鍋燒意麵」菜單

主要販售鍋燒意麵，有古早味、麻辣、海鮮鍋燒意麵可以選擇，

麵條則有意麵、烏龍、冬粉及泡飯，

除此之外還有飯類，爌肉飯、燒肉飯、鰻魚飯（需提前預訂），

還有炸物可以搭配，選擇上還蠻多種呢～

台南鍋燒意麵「森．鍋燒意麵」回來啦~新址在西和路近武聖夜市，

台南鍋燒意麵推薦「森．鍋燒意麵」餐點介紹

古早味鍋燒意麵 NT$90+炸蝦 NT$10

森鍋燒意麵以天然蔬果豚骨熬煮的湯頭, 無添咖味素調味,

湯頭甘甜還蠻好喝，意麵口感也不會太軟爛，

炸蝦也不錯吃，我覺得很可以！

冷冷的天氣，來上一碗好暖胃啊～

台南鍋燒意麵「森．鍋燒意麵」回來啦~新址在西和路近武聖夜市，

麻辣鍋燒意麵NT$120

台南鍋燒意麵「森．鍋燒意麵」回來啦~新址在西和路近武聖夜市，

鍋燒意麵裡有蛤蠣、鮮蝦、蛋、肉片及蔬菜。

台南鍋燒意麵「森．鍋燒意麵」回來啦~新址在西和路近武聖夜市，

喜歡吃辣的朋友，可以試試這碗，辣度還可以接受，

算是溫和的辣，不是嗆辣的那種，非常開胃！

台南鍋燒意麵「森．鍋燒意麵」回來啦~新址在西和路近武聖夜市，

酥炸鮮嫩花枝NT$100

來這裡還有炸物可以搭配，當天選了花枝，吃起來外皮酥脆，花枝軟嫩Q彈，

好吞嚥!我覺得很OK，一下子就把這盤吃光光啦~

台南鍋燒意麵「森．鍋燒意麵」回來啦~新址在西和路近武聖夜市，

當天去闆娘還請我吃綿綿冰，淋上香甜的煉乳，古早味的綿綿冰滋味好懷念啊~

喜歡吃鍋燒意麵的朋友可以吃吃看這家森鍋燒意麵，以上就分享給大家啦~

「森．鍋燒意麵」店家資訊

店名：森．鍋燒意麵

地址：台南市中西區西和路195號

電話：0901319432

營業時間：11:00~14:00；16：00～20：00 (週一休及不定休)

FB

愛比妞的美食地圖♥比妞碎碎念

●文章為個人主觀感受，僅供參考！！

●圖文版權所有，如欲分享請載明出處與告知。

●文章食記均有時效性，前往時建議可先上店家官網查詢。

IG帳號【萬年殿樹下三輪車刨冰】台南冰品，灣裡在地30多年老攤，只賣台南美食-愛比妞

台南麵包推薦【CDC Bakery】台南體育路停車場旁的白色

【Travelblue寧靜頸枕 】

輸入折扣碼TTB70，享有7折優惠，點我購買

台南中西區美食「想與你 花香調飲品」新店報報!主打花香調飲品

台南租機車推薦平、假日一天300元

【萬年殿樹下三輪車刨冰】台南冰品，灣裡在地30多年老攤，只賣

台南住宿推薦

【萬年殿樹下三輪車刨冰】台南冰品，灣裡在地30多年老攤，只賣

2022台南咖啡店懶人包

 

快加入粉專跟我一起肥~

台南 食。好所在

 

 

文章標籤

森．鍋燒意麵 森鍋燒意麵 森鍋燒意麵2.0 台南美食 台南鍋燒意麵 台南小吃 台南中西區美食 台南旅遊 台南早午餐 台南聚餐 台南午餐 台南外帶美食 台南冰品 台南早餐 台南餐廳 中西區美食 森鍋燒意麵菜單 森鍋燒
創作者介紹
創作者 愛比妞 的頭像
愛比妞

愛比妞の美食旅遊地圖




#台南美食
morechevron_right
文章關鍵字
台南美食 台南鍋燒意麵 台南小吃 台南中西區美食 more
檢舉
share
chevron_left

「双利冰饌雪花氷販売所正興店」台南雪花冰推薦
延伸閱讀
野菜料理／盆中自來生長茂盛的龍葵(烏甜仔)／煮烏甜仔糜一級棒
 Big Fish
台南木地板推薦「安居木地板」圓了一個地板夢！BAUSEN超耐磨木地板/ SPC石塑地板│增加住家溫馨煙火氣│師傅施工專業確實│台南地板門市體驗推薦
 查克貝斯・推薦你
【活動】《WOMEN我們不知道的事》電影首映會
 shouyadog
【乾拌麵推薦】三男小食麵 油蔥酥醬拌麵X干貝XO醬拌麵X純素石磨麻醬拌麵
 shouyadog
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up