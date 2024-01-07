串王爺美滿鍋物｜一中街新開幕麻辣串串鍋，近百款品項每串只要10元！

無辣不歡的吃貨們要收藏這家，一中街近期新開幕的【串王爺美滿鍋物】，主打四川特色串串和麻辣火鍋，多達近百款讓大家自由挑選，每串最低只要10元銅板價就能吃，另外還有個人式燒肉可以享用，讓選擇障礙們一次大滿足。

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

鍋物區環境分享

▼【串王爺美滿鍋物】位於台中市北區錦南街，同時也是益民商圈當中，鄰近一中街和台中科技大學，開車可停放於附近的停車格。

▼【串王爺美滿鍋物】用餐環境寬敞且舒適，提供多人座位和適合獨自用餐的吧檯區。

▼【串王爺美滿鍋物】內用的人頭費90元，即可享有白飯、烏龍麵、冬粉、王子麵和醬料無限享用。

鍋物區菜單

鍋物區餐點介紹

正川味麻辣 濃郁雞白湯

▼湯頭共有六款不同口味可選擇，正川味麻辣以四川辛香料、八角、乾辣椒、特製麻辣醬炒製，喝起來辣麻香氣十足，同時帶有迷人的蒜香；不吃辣的話可以選擇濃郁雞白湯，加入枸杞和紅棗等食材，湯頭溫潤順口，無論涮肉或是海鮮都很不錯！

串串

▼串串採取自助式的拿取方式，共有多達近百款的品項可選擇，光是肉品就能吃到牛、豬、雞、羊，還有內臟類、丸類、火鍋料、芋頭、青椒、白蝦，以及外面不常見的特殊食材，每串都是10元的銅板價

▼蔬菜則是以當季的品項為主，想吃什麼通通自己拿，有青江菜、高麗菜、大陸妹和大白菜，以及豆皮、鈴鈴卷、菇類、豆腐、鴨血等，只要是以盒裝的價格都是39元。

巴沙魚💰130元 草蝦💰100元 蛤蠣💰100元

▼喜歡海鮮的人可以直接單點，品項種類很豐富齊全，草蝦更是足足給了10多尾好大方。

麻辣小龍蝦💰338元

▼大陸超火紅的麻辣小龍蝦，份量給的不少疊得像座小山，肉質紮實不會柴，帶有微微辣度吃起來很涮嘴！

酸菜魚 💰168元

▼最近有夠夯到的酸菜魚在這裡也有，以大量的酸菜搭配鯛魚肉熬煮，是屬於清爽不會太重口味的類型～

燒肉區環境分享

▼【串王爺美滿鍋物】的一樓則是燒肉區，提供個人式的燒肉服務，讓大家享受自己動手的樂趣～

▼【串王爺美滿鍋物】燒肉區內用提供飲料和雞湯免費喝到飽，還可以額外加點生啤酒享用更對味！

▼只要google五星好評（需有文字與照片），一人來店就送單點串串兩串，兩人同行就送柏克金生啤酒一杯（500c.c.），四人同行就送一份套餐，另外加送2杯生啤酒！

燒肉區菜單

燒肉餐點介紹

精選牛肉盛合套餐💰 528元

▼愛吃肉的話就點精選牛肉盛合套餐，包含美國牛五花、板腱牛、牛小排、牛肋條，套餐還搭配白飯、沙拉、小菜，牛肋條肉質軟嫩又不失嚼勁，沾上店家附贈的醬料好好吃～

特製烤串套餐💰 228元 10串

▼有夠特別的特製烤串套餐，能吃到10串不同的串燒品項，還可以自行挑選喜歡的食材，這次吃到牛豬雞肉串、貢丸串、豆皮串、豆干串和多款內臟串，烤串都有事先調味過，不用沾醬就很有味道，烤的過程要注意不要烤焦了！

鮮蝦💰128元 生干貝 💰128元

▼海鮮控可以單點鮮蝦和生干貝，北海道生食級干貝咬起來鮮甜多汁，鮮蝦還是尺寸蠻大隻的草蝦，兩款的新鮮度都相當足夠！

用餐心得

冬天就是要來點香香辣辣的，這家新開幕的【串王爺美滿鍋物】，可以吃到四川超酷的辣串串，享受有趣的火鍋新料理方法，湯頭辣度十足相當開胃過癮，如果不敢吃辣也有燒肉的選擇，推薦大家可以去試看看！

店家資訊

【串王爺美滿鍋物 】

粉絲團 : 串王爺美滿鍋物 FB

電話 : 04-2225-2111

地址：台中市北區錦南街19號

營業時間：12:00~24:00

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/