師大夜市的美食種類非常多，這次來到這間「牛老大麵館」就是專門賣刀削麵相關的麵食餐點，不僅種類豐富份量感也十足，雖然招牌是牛肉麵不過其他麵食的口味絲毫不遜色，價格對比份量經濟實惠，讓這間麵食館成為師大周邊的著名餐廳，用餐時段往往座無虛席，如果沒有提早前來需要等候一段時間，即便人潮滿滿上餐的速度還算滿快的。

餐廳資訊

牛老大麵館 名稱 : 牛老大麵館

電話 : (02)2363-7966

地址 : 台北市大安區龍泉街19-2號 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 11:00-14:20、16:00-23:00

粉絲專頁 : 牛老大牛肉麵館

從捷運台電大樓站3號出口步行大約7分鐘左右就可抵達，招牌上有一隻紅色公牛的圖案

餐廳環境

廚房是採用全開放式的，從外面就可以看到餐點製作的過程以及刀削麵切的樣子

店內的座位數量還滿多的，B1的座位區會視情況開放

當天用餐時間已經過了晚餐時段但店內依然坐滿想品嚐美食的顧客

小菜的部分是均一價40元，擺放再店門口的右側

小菜旁邊是醬料區，可以依照個人口味自由取用

菜單

門口的菜單有附上圖片，可以讓自己更快找到想要吃的餐點

餐點的價格大約在100多元左右，招牌的牛肉麵價格算是平均價位

餐點介紹

這次一共點三樣餐點，分別是「大滷麵」、「餛飩湯麵」跟「燙青菜」

第一道是「大滷麵」，雖然這間店招牌是牛肉麵，但看到大滷麵就直接點下去，因為好長一段時間都沒有吃到這道餐點

一端上來上面滿滿的料跟記憶中熟悉的味道一模一樣

湯匙一撈直接就裝滿配料，雖然有勾芡但加點烏醋吃起來還滿清爽的

金針花吃起來非常新鮮，吸飽湯頭後吃起來格外香濃多汁

會來這間店吃的最大原因就是刀削麵，因為麵條厚實吃起來Q彈帶勁

第二道是「餛飩湯麵」，上面鋪滿一層新鮮的鮮肉混沌

餛飩皮薄內餡飽滿，一口咬下香濃的肉香帶點淡淡的麵皮香

湯頭只有簡單的調味過，喝起來十分清爽不油膩

麵條一樣是選擇刀削麵，大口一吸湯汁會跟著進去口中非常過癮

刀削麵還有一個特色就是麵條中間的寬度比較厚，前段是Q彈的口感中段則是厚實的紮實感

第三道是「燙青菜」，當天的青菜是菠菜，上面會淋上醬油跟撒上油蔥酥

菠菜看色澤就知道非常新鮮，吃起來軟嫩不斷散發出菠菜獨有的香氣

結語

因為疫情的關係師大夜市的店家明顯減少許多，不過老牌的美味餐廳還是屹立不搖，每天都是人潮滿滿，從小吃到餐廳的餐點都有，如果喜歡刀削麵或是牛肉麵的人可以來「牛老大麵館」品嚐看看，紮實的刀削麵吃起來Q彈帶勁，整碗吃下去飽足感十足，一起用餐的人多還可以多點幾道小菜來吃，這也是幾乎每桌必點的內容之一，吃飽後在沿著夜市慢慢走回捷運站可以讓一天的辛勞得到適當的休息。