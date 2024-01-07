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台北大同-[池音 鶏白湯ラーメン] 中山站4號出口3分鐘，奶白色濃郁香醇雞湯，酥脆綿密起司可樂餅推薦，高評價排隊人氣拉麵名店

2024-01-07 22:31:35 Elisa 人氣：101
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窩客好文

Elisa

發表篇數：362篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：池音 鶏白湯ラーメン
place台北市大同區赤峰街23巷25號
作者本次評價：
3.85
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
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寫文章 回報歇業

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自從池音開幕之後我每次經過總是不變的滿滿排隊人潮

這次是剛好跟朋友吃飯才有勇氣加入排隊等候

店面很素雅非常和風低調感宛如懷石日料餐廳

只是夏季排隊需要密切留意不定時可能會有昆蟲出沒

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池音店名的來源非常有文學氣質

取自俳聖松尾芭蕉的俳句:古池や 蛙飛びこむ 水の音

以中間的"池"跟"音"兩字組成

就如同芭蕉透過這首確立了自己的個人風格

池音也許同樣想透過專一的雞白湯拉麵在中山站的一級戰區擁有自己的定位

店內座位不多僅有不到10席

每個位子下方的置物空間不同於一般的置物籃

而是以類似牛皮紙袋的軟袋很有率性特色

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桌上放有冰水可以自行添酌

牆上的畫作同樣也有著濃郁的日本味

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池音同樣也使用拉麵店幾乎常態必備的自動點餐機

店內僅收現金沒有其他支付方式

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排隊快接近可以進店的時候會拿到菜單可以先研究

拉麵以雞白湯為招牌特色

根據配料的不同有幾款選擇

也提供拉麵店幾乎基本都會有的飯類跟炸物小點等

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味玉雞白湯拉麵 TWD260

從湯頭濃度到麵條軟硬度皆可以依照自己喜好客製

正常濃度的湯頭對我這個平常喜歡清湯的人來說就已經非常濃厚

軟硬度我也是選了正常硬度的麵條很有彈性跟勁道

很能好好吸附湯汁對我來說正是我習慣的軟硬適中

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一整顆溏心蛋帶著醬油上色的淺棕色

咬下蛋黃有著完美的半熟流體非常美味

奶白色的湯頭宛如加入奶油般漾著迷人香氣

喝起來濃郁醇厚跟中式雞湯是完全不同的感受

不過對我來說要喝掉整碗還是有點太過厚實

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舒肥雞肉口感柔嫩不乾柴

帶點厚度的切片更有口感

只是我可能還殘留以前吃了一年超商雞胸肉的陰影

吃下的瞬間味道跟超商雞胸肉重疊的一股特殊味道我不是那麼喜歡

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起司可樂餅 TWD60

很久沒吃可樂餅讓人很嘴饞點了起司口味

大小大約是我的手掌一半多一些

炸衣金黃酥脆泛著油亮光澤感

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非常滾燙的內餡需要小心吃

幾乎感受不到薯泥的顆粒感柔滑極致

感覺用了篩網跟按壓花了很多功夫處理

起司香濃奶香而不膩跟薯泥絕配

 

池音的雞白湯拉麵湯頭雖然濃厚但不會太重口味

整體來說算是奶香感帶甜的類型

雖然我本人還是更愛魚貝類清湯

但以雞白湯來說池音會是我偶爾想要換口味的時候會回訪的拉麵店

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/08/05

花費: NTD320(味玉雞白湯拉麵+可樂餅各1)

池音 鶏白湯ラーメン

FB粉絲團/IG

Lunch: 11:30-14:30

Dinner: 17:00-21:30

公休日: 週一、週二至週五中午

有無服務費: No

有無限時: No

低消限制: 每人一碗拉麵

可否刷卡: 否

可否訂位: 否

地址: 〒 103 台北市大同區赤峰街23巷25號


檢視較大的地圖

 

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