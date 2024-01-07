梨谷-韓式鐵板炭火烤肉

位於永春站附近的梨谷-韓式鐵板炭火烤肉，環境時尚潮流新穎，明亮熱鬧就像一秒到韓國，適合三五好友們聚餐，這也難怪連平日晚上梨谷-韓式鐵板炭火烤肉都一位難求座無虛席，姐妹笑說他每次回家經過都人潮滿滿。梨谷-韓式鐵板炭火烤肉提供多種經典韓式料理，韓式小菜吃到飽，使用新鮮高級美味食材，連醬料都是韓國進口，把正宗道地韓式口味帶來台灣，還有全台獨賣的燒酒蛤兩吃，專人親切桌邊服務加上鮮味滿點淡菜蛤蜊，難怪是店內人氣料理，信義區韓式推薦給大家。梨谷-韓式鐵板炭火烤肉一樣收錄在軟西的台北韓式料理推薦中。

歡迎追蹤軟西FB/IG/LINE

跟著軟西看下去

▻原文:信義區韓式推薦》梨谷-韓式鐵板炭火烤肉◅

信義區韓式推薦 梨谷-韓式鐵板炭火烤肉用餐環境

位於永春站附近的梨谷-韓式鐵板炭火烤肉，交通便利，用餐環境新穎時尚潮流，整間店到了尖峰時刻充滿人客聊天歡笑聲和杯盤碰撞聲響，搭配滋滋作響烤肉和熱氣奔騰鍋物，吸引了許多年輕人來聚餐吃飯，是永春站附近人氣韓式料理。

除了2-4人桌外，梨谷-韓式鐵板炭火烤肉也有這種小隔間類包廂座位，跟三五好友一起來點滿一桌韓式料理不怕空間侷促，後面簾子還有個大包廂，隱蔽性高適合多人聚餐。

梨谷-韓式鐵板炭火烤肉座位下也有插座可免費使用，吃飽喝足手機也充飽電，熱鬧環境+道地韓式料理，難怪之前姐妹經過梨谷-韓式鐵板炭火烤肉總是滿滿人潮，梨谷-韓式鐵板炭火烤肉可線上訂位，建議訂位才不會撲空唷!

梨谷-韓式鐵板炭火烤肉還有個透明櫥窗，可以看到師傅備餐過程，多道經典韓式料理都從這邊出餐上桌，價格合理適合好友們分食，信義區平價韓式料理推薦給軟絲們。

信義區韓式推薦 梨谷-韓式鐵板炭火烤肉美食介紹

韓式小菜吃到飽

梨谷-韓式鐵板炭火烤肉韓式小菜可以無限續，也算是信義區韓式吃到飽之一。其中軟西最喜歡的就是爽脆小黃瓜和甜口微微辣度的泡菜，甚至還有韓式麻油海苔，搭韓式料理開胃解膩，包著肉吃變換不同風味又可以吃更多了。

雙人套餐(NT1148)

梨泰院海陸嫩豆腐鍋

附上一碗海苔飯和蝦頭熬製的湯底，裡面滿滿魷魚、prime等級牛肉、豆腐等，料多味美，蝦味鮮香搭配柔嫩牛肉海陸交織而成的甜鮮，暖呼呼喝下超幸福!

別看梨谷-韓式鐵板炭火烤肉的豆腐鍋好像小小一鍋，但裡面料可是超紮實，疊到超出碗面，這一碗喝下滿有飽足感，可說是信義區韓式豆腐鍋推薦!

韓式生菜包肉(牛U.S. Prime頂級沙朗)

韓式經典料理之一生菜包肉，生菜可以無限續這點很加分。烤肉片由師傅先煎後烤，選用Prime等級的頂級沙朗肉搭配特製醬汁單吃就甜鹹交織相當涮嘴，旁邊還有洋蔥、泡菜、蒜片、蘿蔔片，不同搭配變換豐富層次香氣，最適合雙子座軟西怕無聊的心情了。

旁邊搭配的沾醬是黑醋、豆瓣醬、芝麻油鹽，軟西最喜歡鹹香辣口的豆瓣醬，吃下去微微辣感刺激味蕾，包菜入口同時肉汁Juicy噴發，推薦大家一定要配著吃!

芝麻油鹽香氣飽和馥郁，撒在肉上芝麻點綴解膩清新，再搭配脆口生菜，整體不膩口可以大啖美食不負擔。

韓式魚卵起司蒸蛋

上桌看到這圓潤澎澎的起司蛋，再搭上紅通通魚卵療癒效果滿分，尤其一挖下去牽絲起司香氣誘人，這道也是梨谷-韓式鐵板炭火烤肉必點!

蓬鬆雲朵感綿細蛋體中，又有滿滿濃郁起司奶香，上面魚卵跳躍顆粒感逼逼波波增添鹹香，吃到後面比較像蒸蛋有空氣感，蛋在嘴裡呼吸留下滿滿蛋香。

燒酒蛤兩吃(鮑魚粥)(NT390)

這道是梨谷-韓式鐵板炭火烤肉全台獨賣的韓式料理，燒酒蛤兩吃，不加一滴水先用燒酒和韓式香料、辣粉等悶煮淡菜和蛤蜊，讓人客可以大啖海鮮鮮香，等吃一段落後，就會有服務人員來煮鮑魚粥，一鍋兩吃CP值爆表!

點這道菜後，梨谷-韓式鐵板炭火烤肉親切的服務人員會來桌邊介紹，並幫忙料理，還會來提醒什麼時候可以開鍋享用，親民價格卻有著高品質服務，這也難怪梨谷-韓式鐵板炭火烤肉自開幕以來人氣都居高不下!

料理的過程中聞到燒酒香氣轉成炊煙裊裊，開蓋的五顏六色繽紛色彩猶如欣賞了場料理秀，愛吃海鮮的可以試試。

淡菜飽滿肥美，蛤蜊鮮甜悶煮過後帶淡淡燒酒香，辣度附著在貝類上相當提神提味，辣得溫醞不過火，尤其海鮮份量又滿多的，還沒吃到粥軟西跟姐妹就覺得相當有誠意啦。

吃光光後剩下的湯汁就交由服務人員來煮粥，這種完全不用動手自己料理的懶人餐點超優秀，坐等吃就好哈哈。

加入蔥花、海苔和最重要的鮑魚熬成粥，米飯吸飽了湯汁精華，濃烈鮮香收汁，把海鮮的鮮甜鹹美都牢牢鎖在裡頭，尤其韓式辣粉的辣入口燒得有勁帶火香辣感十足，又有Q彈鮑魚，整體雖然偏重口味，但是這股香辣魔力還是讓姐妹吃光光見底，冷冷冬天吃下去鐵定打從胃暖到心!

韓柚百香泡泡

莓好蜜桃泡泡

韓柚百香泡泡喝起來就是經典韓式柚子茶的氣泡感，百香果味道比較不明顯，但是柚香清新怡人很適合配韓式料理。

有著莓果酸香又有甜滋滋桃子果香，這杯不管顏色或是氛圍都很少女!

烈焰布蕾

跟咖啡廳那種紮實彈Q的布丁比起來，梨谷-韓式鐵板炭火烤肉布蕾是偏綿細軟褥的，吃下去會直接呼去(台語)，蛋香明顯。

韓式煉乳烤年糕

外層有嚼勁內帶彈牙烤年糕，搭配甜甜煉乳剛好做為甜點收尾，除了有長條狀的年糕，還有扁平樣，吃起來表層更有脆度，相當討喜。

信義區韓式推薦 梨谷-韓式鐵板炭火烤肉菜單

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

梨谷-韓式鐵板炭火烤肉

這次跟姐妹一起來梨谷-韓式鐵板炭火烤肉大吃韓式料理，不僅經典道地，還結合韓劇推出知名菜色，品項隔一陣子便推陳出新，韓式小菜吃到飽，價錢親民加上親切桌邊服務，難怪梨谷-韓式鐵板炭火烤肉用餐尖峰時刻總是座無虛席，信義區美食推薦給大家。梨谷-韓式鐵板炭火烤肉一樣收錄在軟西的台北韓式料理推薦中。

▻原文:信義區韓式推薦》梨谷-韓式鐵板炭火烤肉◅

※本文為邀稿合作文，軟西真心推薦好店!※

▻軟絲專屬優惠碼◅ ✓ Uber | 優惠碼「SOFTCTW」首次搭乘折抵NT250

✓ UberEats | 優惠碼「eats-epvrh」首2次享折扣NT100

✓ FunNow | 優惠碼「WCKNSZJ」領取NT100享樂金

✓ WIFI機租借 | 優惠碼「TTB90」享9折優惠

✓ | 交通票券訂票優惠

✓ | 訂房優惠





▻合作請洽：[email protected]◅

▻歡迎追蹤軟西◅







↓你可能會想看↓

台北聖誕節聚餐推薦

台北牛排餐廳

台北約會餐廳推薦

台北浪漫餐廳推薦

25家台北餐酒館推薦

板南線餐酒館

東區餐酒館

信義區餐酒館

大安區餐酒館

中山區餐酒館

10家包廂餐酒館

台北啤酒餐廳

忠孝敦化餐酒館

忠孝復興餐酒館

國父紀念館餐酒館