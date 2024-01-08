花蓮早餐店推薦這家人氣搶搶滾的一品坊早點，會遇到這家一品坊早點也算是誤打誤撞，原本是想去搬家的公正包子吃早餐，途中經過一品坊早點發現有很多人在排隊，半路車一停就先google評價發現還蠻強的ㄟ，也是在地老店，直覺就跟我說不可以錯過，立馬跟大家一起加入排隊的行列

一品坊早點｜交通方式、停車資訊

看網路上的資料一品坊早點其實有兩家，一家是在建國路，一間則是在花蓮市中山路上，我今天來的是中山路上的，路邊有蠻多停車格可以停車，但更多的是騎摩托車來買的在地人，早上很多人在排隊，看到沒有什麼人排也不用太開心，通常是被清空等出鍋的時間

外面有一個紙板寫著內用的規則，不管是內用或外帶，都要排隊點餐，內用要點完餐再進去，不可以先去佔位會被罵喔，內用用完餐也要自己回收分類餐具

一品坊早點｜菜單

一品坊早點菜單非常單純就賣三樣韭菜盒、餡餅、兩種口味的煎餃，還有飲料、酸辣湯這樣，餡餅一個才20元真的有夠便宜的

煎餃跟餡餅煎起來會放在玻璃櫃裡，不過通常停留時間不會太久就被掃光光了，尤其是餡餅，停留時間我看不會超過五分鐘

一品坊早點光是煎鍋就有四大個，靠外側的是煎餃鍋，師傅的手根本沒停過就一直煎，煎餃比較快，大概6~8分鐘會起來一鍋，旁邊是餡餅區，餡餅的時間比較久，大概要等超過10分鐘以上，像我剛到就賣光了，在旁邊站很久才拿到

一品坊早點｜煎餃、餡餅

因為餡餅要等，所以我內用先點了煎餃跟一碗酸辣湯吃著等，因為銷量很快，所以不太會有放冷的顧慮，煎餃一上桌還是熱騰騰的啦，尺寸也不小，這樣七元非常合理，皮是比較薄的那種，還可以看到裡面的內餡呢

煎餃非常夠水準，底皮非常酥脆，而且雖然皮薄但吃起來很有彈性，裡面的蔬菜、肉餡的比例非常棒，韭菜、高麗菜還有脆口多汁的口感，超強！

餡餅，美味程度直接輾壓煎餃，老實說如果下次來我會買個兩三個來吃，首先是他的外皮輕薄乾爽，有點像油煎的餅皮，而且薄又很脆，裡面的肉餡是塞到沒有空隙的那種，肉鮮多汁，基本上論價位口味，一品坊的餡餅可以說是無可挑剔啦

酸辣湯，一開始我想說25元而已沒有抱太大期望，沒想到還挺讓人驚喜的，配料很多竟然還有肉片！口味偏清爽酸辣的那種，不夠味就自己加醋加辣椒吧

一品坊早點真的是蠻厲害的，便宜好吃，如果想要來最好避開上班的尖峰時間，不然要排很久，再來就是他們家都是現煎的，如果很快就秒殺就要等下一鍋出爐，不過我覺得一品坊早點是蠻值得排隊吃一下的早餐唷

一品坊早點

地址：花蓮市中山路668號

電話：03 858 1094

營業時間：06:30-10:30（無固定公休）

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