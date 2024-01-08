哇塞，這是哪裡呀~

為什麼裡面要穿這麼厚重的外套

而且一旁都是滿滿的雪

裡面竟然還可以玩滑雪車以及雪地滑坡

甚至還有會動的恐龍~!?

到底是哪裡這麼特別又好玩

而這裡就是

位於台北士林劍潭站旁邊

臺北表演藝術中心 廣場北斗座

侏羅紀X恐龍雪世界 台北站

體驗寒冰世界會動的恐龍特展

還有刺激的雪車與雪地滑坡一定要玩

侏羅紀X恐龍雪世界 台北站 目錄

侏羅紀X恐龍雪世界 台北站 詳細位置

侏羅紀X恐龍雪世界 台北站 門票

侏羅紀X恐龍雪世界 台北站 必玩設施

侏羅紀X恐龍雪世界 台北站 評價

侏羅紀X恐龍雪世界 台北站 影片介紹

侏羅紀X恐龍雪世界 台北站 展覽資訊

來到台北士林夜市附近的劍潭捷運站出來之後

先到基河路的正門入口處

就會看到剛剛的活動看板

然後延著看板後面的白色帆布一直走一直走

就可以看到售票處還有入口處了

侏羅紀X恐龍雪世界 台北站 門票

售票口旁

有清楚寫上這裡的票價以及收費方式

有分單人票、優惠票以及愛心票

小孩的話未滿一歲是免費

單人票是480元，優惠票是450元，愛心票240元

建議大家來之前先在網路購票

才不用到現場排隊哦

在這買 >>>寬宏售票：https://kham.tw/t14muefy

在門口的另一旁

有超大型的劍龍

先小小拍一下

準備接下來的拍照進行熱身

接著我們就走進去看看裡面有什麼特別地方

還有什麼魅力所在~

一進入展覽區內

馬上看到一整大排的雪鞋區

沒有錯~等等我們就是要進入冰雪世界裡

鞋雪有分大人和小孩

小孩最小可以到18公分~

大人的話則可以到27.5公分的尺寸

記住，進去之前建議一定要換鞋子

不然裡面很滑而且雪會融化，鞋子會濕掉哦~

接著還有雪衣租借區

如果忘記帶厚重外套的人

可以來到這裡租借

有大人也有小孩~

進去之前

還有大大的看板提醒大家

這裡的溫度是零度以下

要注意安全

如果要在裡面玩設施的話

一定要帶安全帽才能玩

接著我們就準備進入

侏羅紀X恐龍雪世界

一打開門

馬上就看到一片白雪世界

地上白白的可不是裝飾品

而是真的雪~

因為裡面的溫度低於0度以下

馬上瞬間感受到寒冷的氣息~

扎扎實實的雪及一旁的冰椅

完整呈現出冰雪世界的情境

冰椅還是頭一次看到

而且是可以坐的

第一次看到這麼扎實的冰椅

太強了~

好像來到冰庫呀~~

最厲害的點不止如此

這裡的恐龍都是會動的~

幾乎每一隻都會動

就在我們拍照的時候恐龍忽然動了

小孩嚇了一跳 超逗趣的~

恐龍不止會動，還有一項特點

那就是他們身上有毛~

像這隻三公尺以上高度的厚鼻龍

就是經過證實，身上會有毛的恐龍哦~

因此，現場真實還原度非常的逼真

讓小朋友和大人能夠體驗到不一樣的真實感~

除了看會動的恐龍

還有很多好玩的設施

像是滑雪車

滑雪車一定要記得戴安全帽才能玩

雪車的速度不快，有專門的車道區域

非常的安全

小朋友玩的超開心

玩完一次還要再排第二次、第三次、第四次

可見他的魅力非凡呀~

另外這裡還有冰屋體驗

使用大塊大塊的冰磚

製作而成的冰屋

可以讓小孩進去走一下

體驗一下冰屋是什麼樣的感覺

繼續往下走

來到挖石化區

在這裡拿著工具

挖著地上的雪

真的可以挖到恐龍化石哦~

第一次挖雪來挖化石，真的超特別的體驗

最後來一個重頭戲

那就是雪地滑坡

從高度至少有3層樓的高度滑下來~

速度超快超刺激好玩的~

不止速度快，也非常的安全

因為後面是有繫上繩子，不用怕飛出去~

唯一要特別注意的是

小心，小孩一玩也是會上癮的~

然後就會一直不停的玩~不停的玩~不停的玩~~

玩到冷的受不了時

這裡也有賣熱食哦~

可以喝一些熱熱的東西溫暖一下身體

玩完之後

還有紀念商品區

有恐龍造型的安全帽、娃娃以及周邊商品

最後離開前

別忘記還有白熊龍互動實境秀

可以跟白熊龍拍拍照片

為什麼叫白熊龍呢？因為他身上的毛

就跟北極熊一樣哦~

整個玩完之後

不得不說，這次的展覽非常的用心

一般的恐龍展的恐龍幾乎都不會動

但這裡的恐龍幾乎每一隻都會動

而且還有超大恐龍~

此外，恐龍身上還有毛

這一點非常的特別，是別的地方看不到的

並且加入以冰為主題情境以及設施

有別於一般的展覽

有著不一樣的感受與體驗

尤其是對於不會下雪的台灣來說

來這體驗不一樣的冰雪世界

認識不一樣的恐龍以及體驗好玩的雪上設施

是帶小朋友來玩最好的親子展覽哦~

侏羅紀X恐龍雪世界 台北站 影片介紹

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旅遊展覽名稱：侏羅紀X恐龍雪世界 台北站

展覽門票價格：成人票480元，優待票450元，愛心票240元

小孩未滿1歲不用門票

網路購票： 寬宏售票：https://kham.tw/t14muefy

展覽時間：2023/12/29(五)~2024/4/7(日)

早上10:00~17:00 2/9除夕休館

展覽地址：臺北表演藝術中心 廣場北斗座（台北市士林區劍潭路1號）

展覽地圖：



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聲明：

*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

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