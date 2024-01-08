哇塞，這是哪裡呀~
為什麼裡面要穿這麼厚重的外套
而且一旁都是滿滿的雪
裡面竟然還可以玩滑雪車以及雪地滑坡
甚至還有會動的恐龍~!?
到底是哪裡這麼特別又好玩
而這裡就是
位於台北士林劍潭站旁邊
臺北表演藝術中心 廣場北斗座
侏羅紀X恐龍雪世界 台北站
體驗寒冰世界會動的恐龍特展
還有刺激的雪車與雪地滑坡一定要玩
先到基河路的正門入口處
就會看到剛剛的活動看板
然後延著看板後面的白色帆布一直走一直走
就可以看到售票處還有入口處了
售票口旁
有清楚寫上這裡的票價以及收費方式
有分單人票、優惠票以及愛心票
小孩的話未滿一歲是免費
單人票是480元，優惠票是450元，愛心票240元
建議大家來之前先在網路購票
才不用到現場排隊哦
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在門口的另一旁
有超大型的劍龍
先小小拍一下
準備接下來的拍照進行熱身
接著我們就走進去看看裡面有什麼特別地方
還有什麼魅力所在~
馬上看到一整大排的雪鞋區
沒有錯~等等我們就是要進入冰雪世界裡
鞋雪有分大人和小孩
小孩最小可以到18公分~
大人的話則可以到27.5公分的尺寸
記住，進去之前建議一定要換鞋子
不然裡面很滑而且雪會融化，鞋子會濕掉哦~
接著還有雪衣租借區
如果忘記帶厚重外套的人
可以來到這裡租借
有大人也有小孩~
進去之前
還有大大的看板提醒大家
這裡的溫度是零度以下
要注意安全
如果要在裡面玩設施的話
一定要帶安全帽才能玩
接著我們就準備進入
侏羅紀X恐龍雪世界
一打開門
馬上就看到一片白雪世界
地上白白的可不是裝飾品
而是真的雪~
因為裡面的溫度低於0度以下
馬上瞬間感受到寒冷的氣息~
扎扎實實的雪及一旁的冰椅
完整呈現出冰雪世界的情境
冰椅還是頭一次看到
而且是可以坐的
第一次看到這麼扎實的冰椅
太強了~
好像來到冰庫呀~~
最厲害的點不止如此
這裡的恐龍都是會動的~
幾乎每一隻都會動
就在我們拍照的時候恐龍忽然動了
小孩嚇了一跳 超逗趣的~
恐龍不止會動，還有一項特點
那就是他們身上有毛~
像這隻三公尺以上高度的厚鼻龍
就是經過證實，身上會有毛的恐龍哦~
因此，現場真實還原度非常的逼真
讓小朋友和大人能夠體驗到不一樣的真實感~
除了看會動的恐龍
還有很多好玩的設施
像是滑雪車
滑雪車一定要記得戴安全帽才能玩
雪車的速度不快，有專門的車道區域
非常的安全
小朋友玩的超開心
玩完一次還要再排第二次、第三次、第四次
可見他的魅力非凡呀~
另外這裡還有冰屋體驗
使用大塊大塊的冰磚
製作而成的冰屋
可以讓小孩進去走一下
體驗一下冰屋是什麼樣的感覺
繼續往下走
來到挖石化區
在這裡拿著工具
挖著地上的雪
真的可以挖到恐龍化石哦~
第一次挖雪來挖化石，真的超特別的體驗
最後來一個重頭戲
那就是雪地滑坡
從高度至少有3層樓的高度滑下來~
速度超快超刺激好玩的~
不止速度快，也非常的安全
因為後面是有繫上繩子，不用怕飛出去~
唯一要特別注意的是
小心，小孩一玩也是會上癮的~
然後就會一直不停的玩~不停的玩~不停的玩~~
玩到冷的受不了時
這裡也有賣熱食哦~
可以喝一些熱熱的東西溫暖一下身體
玩完之後
還有紀念商品區
有恐龍造型的安全帽、娃娃以及周邊商品
最後離開前
別忘記還有白熊龍互動實境秀
可以跟白熊龍拍拍照片
為什麼叫白熊龍呢？因為他身上的毛
就跟北極熊一樣哦~
不得不說，這次的展覽非常的用心
一般的恐龍展的恐龍幾乎都不會動
但這裡的恐龍幾乎每一隻都會動
而且還有超大恐龍~
此外，恐龍身上還有毛
這一點非常的特別，是別的地方看不到的
並且加入以冰為主題情境以及設施
有別於一般的展覽
有著不一樣的感受與體驗
尤其是對於不會下雪的台灣來說
來這體驗不一樣的冰雪世界
認識不一樣的恐龍以及體驗好玩的雪上設施
是帶小朋友來玩最好的親子展覽哦~
展覽門票價格：成人票480元，優待票450元，愛心票240元
小孩未滿1歲不用門票
網路購票：寬宏售票：https://kham.tw/t14muefy
展覽時間：2023/12/29(五)~2024/4/7(日)
早上10:00~17:00 2/9除夕休館
展覽地址：臺北表演藝術中心 廣場北斗座（台北市士林區劍潭路1號）
展覽地圖：
聲明：
*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*
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