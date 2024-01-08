高雄新崛江飲料店清新健康的首選

小森檸爆打檸檬茶

主要使用南投魚池小農栽種的香水檸檬

現切檸檬加入冰塊經過爆打的檸檬水

組合成各種新鮮的檸檬水果茶

適合愛喝酸果茶的各位來嘗試看看

小森檸爆打檸檬茶

小森爆打檸檬茶

小森檸的檸檬飲品皆是使用香水檸檬

此種檸檬呈現長條狀而且具有獨特香氣

茶湯底則是使用略帶麥芽糖香的岩葉紅茶

整體味道酸爽又回甘

比起市售常見的檸檬紅茶喝起來更天然

小森爆打檸檬水

如果有減肥的需求~需要無糖無熱量飲品

可以喝看看它們的小森爆打檸檬水

不會有其他添加物~主要就是檸檬的酸果汁

雖說香水檸檬較無太重的苦澀感

但還是建議在最佳賞味期限2小時內飲用完畢

不然檸檬皮泡太久還是會有明顯的苦味出現唷

小森爆打檸檬蜜

如果覺得上面兩款甜度太低

建議可以點這款小森爆打檸檬蜜

甜度主要使用天然的蜂蜜

因此喝起來較為清新~不會太死甜

另外帶點甜味的檸檬汁喝起來比較不酸口

屬於比較大眾口味的一款飲品

極濃雀巢美祿

冬季限定的特別飲品

飲料作法類似泰式奶茶

使用雀巢美祿泡出的巧克力飲

然後添加一大匙的煉乳

喝起來濃郁又香甜

優惠資訊

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營業資訊

📍高雄市新興區文橫二路151號

⏰12:00–22:00

☎️07-2217403