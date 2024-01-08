高雄新崛江飲料店清新健康的首選
小森檸爆打檸檬茶
主要使用南投魚池小農栽種的香水檸檬
現切檸檬加入冰塊經過爆打的檸檬水
組合成各種新鮮的檸檬水果茶
適合愛喝酸果茶的各位來嘗試看看
小森檸爆打檸檬茶
小森爆打檸檬茶
小森檸的檸檬飲品皆是使用香水檸檬
此種檸檬呈現長條狀而且具有獨特香氣
茶湯底則是使用略帶麥芽糖香的岩葉紅茶
整體味道酸爽又回甘
比起市售常見的檸檬紅茶喝起來更天然
小森爆打檸檬水
如果有減肥的需求~需要無糖無熱量飲品
可以喝看看它們的小森爆打檸檬水
不會有其他添加物~主要就是檸檬的酸果汁
雖說香水檸檬較無太重的苦澀感
但還是建議在最佳賞味期限2小時內飲用完畢
不然檸檬皮泡太久還是會有明顯的苦味出現唷
小森爆打檸檬蜜
如果覺得上面兩款甜度太低
建議可以點這款小森爆打檸檬蜜
甜度主要使用天然的蜂蜜
因此喝起來較為清新~不會太死甜
另外帶點甜味的檸檬汁喝起來比較不酸口
屬於比較大眾口味的一款飲品
極濃雀巢美祿
冬季限定的特別飲品
飲料作法類似泰式奶茶
使用雀巢美祿泡出的巧克力飲
然後添加一大匙的煉乳
喝起來濃郁又香甜
優惠資訊
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營業資訊
📍高雄市新興區文橫二路151號
⏰12:00–22:00
☎️07-2217403