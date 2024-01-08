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泡芙控必吃推薦【興麥蛋捲】牛奶醬菠蘿泡芙、花生醬菠蘿泡芙 #菠蘿泡芙伴手禮推薦

2024-01-08 12:21:54 范范 人氣：100
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窩客好文

范范

發表篇數：794篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：興麥蛋捲烘焙王國觀光工廠
place彰化縣線西鄉和線路741巷5號
作者本次評價：
4.60
環境設備
5.00
服務
4.00
交通便利
4.00
CP值
4.00
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冷冷的天氣午后時分好讓人容易嘴饞啊!

還好我在網路上團了興麥蛋捲 牛奶醬菠蘿泡芙、花生醬菠蘿泡芙

表皮酥脆，還有濃郁的內餡，

讓我在午後隨時都能解解饞, 

好保存也適合分享，

買來當年節伴手禮也很適合喔~

泡芙控必吃推薦【興麥蛋捲】牛奶醬菠蘿泡芙、花生醬菠蘿泡芙 #菠蘿泡芙伴手禮推薦 (4).JPG

興麥蛋捲 是到彰化玩不可錯過的景點之一，

但沒時間南下，

可以直接在網上訂購宅配到家，隨時想吃就能吃，

牛奶醬菠蘿泡芙、花生醬菠蘿泡芙

嚴選原物料, 拿來當追劇零食、午茶點心、送禮給親友客戶都適合

使用透明桶子包裝，

提著就能帶著走超便利，也很適合帶去野餐、露營

泡芙控必吃推薦【興麥蛋捲】牛奶醬菠蘿泡芙、花生醬菠蘿泡芙 #菠蘿泡芙伴手禮推薦 (2).JPG

用完的桶子，還可以拿來再利用，環保又愛地球

泡芙控必吃推薦【興麥蛋捲】牛奶醬菠蘿泡芙、花生醬菠蘿泡芙 #菠蘿泡芙伴手禮推薦 (3).JPG

興麥蛋捲 牛奶醬菠蘿泡芙

一開蓋就聞到迷人的香氣，

每顆泡芙大小適中，

表皮超酥脆的，

一口咬下卡滋卡滋，

皮薄餡多，

內餡濃郁、入口即化，

帶有濃濃的奶香氣，

不甜也不膩口，

讓人愈吃愈涮嘴

泡芙控必吃推薦【興麥蛋捲】牛奶醬菠蘿泡芙、花生醬菠蘿泡芙 #菠蘿泡芙伴手禮推薦 (5).JPG

泡芙控必吃推薦【興麥蛋捲】牛奶醬菠蘿泡芙、花生醬菠蘿泡芙 #菠蘿泡芙伴手禮推薦 (12).JPG

泡芙控必吃推薦【興麥蛋捲】牛奶醬菠蘿泡芙、花生醬菠蘿泡芙 #菠蘿泡芙伴手禮推薦 (8).JPG

興麥蛋捲  花生醬菠蘿泡芙

使用知名品牌花生醬，

表皮的泡芙殼顏色比牛奶口味來的淺些，

聞起來帶有濃濃的花生香氣，

一口咬下，外酥內滑口，

濃濃的花生醬超香的，

讓人口中充滿了花生香氣，

口齒留香、回味無窮

泡芙控必吃推薦【興麥蛋捲】牛奶醬菠蘿泡芙、花生醬菠蘿泡芙 #菠蘿泡芙伴手禮推薦 (6).JPG

泡芙控必吃推薦【興麥蛋捲】牛奶醬菠蘿泡芙、花生醬菠蘿泡芙 #菠蘿泡芙伴手禮推薦 (11).JPG

泡芙控必吃推薦【興麥蛋捲】牛奶醬菠蘿泡芙、花生醬菠蘿泡芙 #菠蘿泡芙伴手禮推薦 (7).JPG

興麥蛋捲 牛奶醬菠蘿泡芙、花生醬菠蘿泡芙，2款各有特色，

我喜歡帶有濃濃奶香的牛奶醬菠蘿泡芙，

yoyo則是喜歡花生醬菠蘿泡芙的流心感，

拿來當下午茶點心，或是嘴饞時來一顆爆漿泡芙更滿足，

送禮自用都適合

泡芙控必吃推薦【興麥蛋捲】牛奶醬菠蘿泡芙、花生醬菠蘿泡芙 #菠蘿泡芙伴手禮推薦 (9).JPG

泡芙控必吃推薦【興麥蛋捲】牛奶醬菠蘿泡芙、花生醬菠蘿泡芙 #菠蘿泡芙伴手禮推薦 (10).JPG

興麥蛋捲官網

興麥蛋捲烘焙王國觀光工廠粉絲團

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本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

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