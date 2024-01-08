冷冷的天氣午后時分好讓人容易嘴饞啊!

還好我在網路上團了興麥蛋捲 牛奶醬菠蘿泡芙、花生醬菠蘿泡芙，

表皮酥脆，還有濃郁的內餡，

讓我在午後隨時都能解解饞,

好保存也適合分享，

買來當年節伴手禮也很適合喔~

興麥蛋捲 是到彰化玩不可錯過的景點之一，

但沒時間南下，

可以直接在網上訂購宅配到家，隨時想吃就能吃，

牛奶醬菠蘿泡芙、花生醬菠蘿泡芙

嚴選原物料, 拿來當追劇零食、午茶點心、送禮給親友客戶都適合

使用透明桶子包裝，

提著就能帶著走超便利，也很適合帶去野餐、露營

用完的桶子，還可以拿來再利用，環保又愛地球

興麥蛋捲 牛奶醬菠蘿泡芙

一開蓋就聞到迷人的香氣，

每顆泡芙大小適中，

表皮超酥脆的，

一口咬下卡滋卡滋，

皮薄餡多，

內餡濃郁、入口即化，

帶有濃濃的奶香氣，

不甜也不膩口，

讓人愈吃愈涮嘴

興麥蛋捲 花生醬菠蘿泡芙

使用知名品牌花生醬，

表皮的泡芙殼顏色比牛奶口味來的淺些，

聞起來帶有濃濃的花生香氣，

一口咬下，外酥內滑口，

濃濃的花生醬超香的，

讓人口中充滿了花生香氣，

口齒留香、回味無窮

興麥蛋捲 牛奶醬菠蘿泡芙、花生醬菠蘿泡芙，2款各有特色，

我喜歡帶有濃濃奶香的牛奶醬菠蘿泡芙，

yoyo則是喜歡花生醬菠蘿泡芙的流心感，

拿來當下午茶點心，或是嘴饞時來一顆爆漿泡芙更滿足，

送禮自用都適合

興麥蛋捲官網

興麥蛋捲烘焙王國觀光工廠粉絲團

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