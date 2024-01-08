桃園市中壢區【秋甜kakigori】濃厚日式復古文青風氛圍│刨冰/喫茶飲品/生吐司/烤糰子/冬季熱湯

秋甜kakigori，乘載著年輕老闆的憧憬夢想、最終幻化成為現實的果實，

店址位於中壢區福星六街上，隱藏在住宅巷弄內，2023年9月剛開幕不久，

主要販售日式刨冰、生吐司、烤糰子與最新冬季熱甜湯，很適合下午茶，

環境使用舊木傢俱與帶歲月感老器物裝飾，溫馨中帶著復古氛圍令人眷戀。

店名：秋甜kakigori 營業時間 週一至週日下午12:30-晚間20:30

不定休請見店家臉書連結 地址：桃園市中壢區福星六街69號 停車：福星五街上無地標停車場/全聯停車場

秋甜kakigori 周邊環境

近幾日天氣晴朗、萌生了吃刨冰的慾望，選擇把車停在全聯收費停車場，

步經住宅福星五街時發現還有離店家更近的電子收費(無現金)停車場，

轉角有間拾事咖啡，接下來就能見到這特意營造出來的雙店面打卡場景，

一向喜歡老宅重生，在舊物件上總能感受到歲月的厚度，充滿其獨特韻味。

食記簡介與餐點

與近期流行的簡潔、低彩度日式侘寂風不同，

秋甜kakigori給人更多的是沉浸式溫馨與古樸舊物呈現出的細緻典雅美感，

抵達時剛營業不久，恰巧是第一組客人，盡享寬敞的日式復古文青風空間。

氷字，與冰同音，在許多日式刨冰店內外都會看見懸掛這款小旗幟，

日本明治初年時因夏日刨冰生意競爭激烈，劣質品讓衛生健康出現警訊，

於是政府要求所有冰店必須掛上由官方認證過的旗幟，這也是冰旗の由來。

大落地玻璃窗前的座位赫然就是古董級腳踏式裁縫機，在這喫冰別具特色。

角落區域使用冬暖夏涼的榻榻米與小矮桌，多盆植栽綠意盎然充滿生命力，

暗色木傢具，暈黃吊燈，營造出濃厚日本和室氛圍。

上塌需拖鞋，採盤腿或跪坐，小小空間彷彿是誤闖進另一平行錯位時空般，

被壟罩在日式昭和時期的懷舊感中，摒除煩惱，恬靜安然享受慢生活步調。

西洋棋盤、圓形坐墊，復古小電視內正播放著當年曾風靡一時的經典日劇，

印象深刻的有魔女條件、101次求婚、麻辣教師、庶務二課、惡作劇之吻，

那是一個青春洋溢的黃金輝煌時期，不知不覺間，這已淪為上一代的傳說。

隨意拍取的角落都帶著質樸與韻味，舊櫃上提供水杯和紙巾供自取。

應屬三十歲以上的人才會有收藏漫畫的習慣，

不經覺的瞄眼抽屜內、發現擺置的是一套套耳熟能祥的大師級系列作品，

細心拆封、嶄新書套、小心翼翼翻頁以免留摺痕，曾歷歷在目的行動軌跡。

可惜現代人已習慣了手機電子書的閱讀方式，影音化的快速講解與吸收，

對於實體漫畫、小說已提不起興致，就如同自家書櫃上那些早已蒙塵的收藏。

無人落坐空位，暖暈檯燈散發出的恬静氣氛給人一種彷彿時間靜止般錯覺。

約六組容客量，桌次間保留著互不影響的禮貌距離，

有年歲的舊物擺設與古樸舒適桌椅經過精心挑選。

屏風架後光碟播放器正緩緩流淌早期日本流行音樂，

滿屋古件營造出的氛圍，讓人有搭乘時光機器一秒回到過去的恍惚與悵然。

秋甜kakigori菜單

用餐須知

每人低消一份冰品、飲品或甜湯套餐

12歲以下或65歲以上可兩人共食

滿席時用餐時間為60分鐘

最後點餐時間為19:30

餐現點現做請耐心等候，禁帶外食/請控制音量。

請善待店內舊物，若要移動或拿取請小心愛護。

書報、雜誌歡迎自取翻閱。

關於日式刨冰

傳統的日本刨冰冰塊是不添加任何東西的純冰，通常取自天然泉水，

當時屬上流階級的甜點、後因冰塊取得更為容易，於是在大眾民間流傳開來。

日本平安時代的貴族喜愛用高盛的擺盤方式、來呈現出食物疊加後的豐盛，

直至今日，在日本料理、刨冰以及各種典儀中依舊沿用著此高盛(疊高)擺盤法。

草莓季節限定

以日本宮崎駿動畫電影為冰品命名，童心不減，

參考店家臉書專頁，目前最新發售的草莓季限定是「草莓之夜2010」。

日式刨冰

冰體綿密，融化速度很快，建議五分鐘內開始品嚐，

請由上而下、由外向內挖取，刨冰傾倒無法重做，配料依現場狀況為主。

神啊請多給我一點時間1998/魔女的條件1999/東京愛情故事1992

以經典日劇來為冰品命名，數字代表著播放年份，把思緒一下子勾回從前。

喫茶 飲み物

飲品皆附小茶點

氣泡飲、拿鐵、抹茶牛乳、大甲芋泥小芋圓牛乳，

草莓季限定、冬季熱甜湯。

Mini熱甜湯套餐

熱甜湯+(小刨冰、烤糰子、生吐司)擇一

冬天想吃刨冰但量又太多，於是店家貼心推出迷你冰品+熱甜湯搭配。

生吐司/烤糰子

秋甜生吐司百分之百使用日本小麥粉製作

生吐司源自於日本，取名為吐司的用意是想表現鬆軟、入嘴即化的口感，

糰子每串四顆、每份兩串，綜合糰子每份四串(四種口味、不含起司)。

日式烤糰子

使用新粉(蓬萊米粉)與熱水混和、壓揉成團，

接著將麵團蒸熟後放涼、搓揉成小巧丸子狀，以竹籤串連起來、小火微烤。

海苔甜醬油

$90元，特製鹹甜的日式醬油上撒滿香脆海苔絲，

薄口醬油滋味醇厚甘甜，綿密軟糯卻不黏牙或膩人，咀嚼後口齒留香。

剛上桌的糰子表層還散發著絲絲縹緲熱氣，稍不注意便鑽入鼻尖誘發食慾。

起司甜醬油

$110元，白瓷盤面搭配隨意散落七味粉、彷彿藝術品般視覺饗宴，

覆蓋在白嫩糰子上的是金黃起司，趁熱享用還能感受濃稠拉絲手感。

日式木紋托盤色澤溫潤具質感，盛裝餐食更能襯托出溫度與美味。

湯面以乾燥黃金桂花獨特的清甜為點綴，增添高雅細緻與綿長尾韻。

白玉紅豆湯

$70元，軟Q的糯米白玉搭配著溫熱香甜綿密紅豆湯，彷彿寒冬中的艷陽般暖。

品生活百態，嚐四季更迭，跟隨當季美食變換感受出味蕾上的春夏秋冬，

不時換新菜單代表著年輕老闆擁有滿心創意與熱情，給予新舊客人驚喜。

草莓雪人生吐司

$120元，略有厚度的軟嫩生吐司上均勻塗抹著雪白稠滑奶油乳酪醬，

新鮮帶有酸甜度的豔紅草莓與薄荷葉為裝飾，脆穀片增添嘎嘣脆口感，

一旁搭配著自製草莓果醬，當然盤面中最吸睛的莫屬超萌棉花糖雪人了。

飲品皆附小茶點，這次是蜜糖酥條、也就是熟悉的酥脆吐司邊奶油麵包條。

草莓瑪奇朵

160元，濃郁乳白的新鮮牛奶搭配上自製果醬，綿密絲滑、拌勻後享用，

每一口都是馥郁的酸甜草莓混醇奶香，整體有些像奶昔卻又更顯爽口輕盈。

霍爾的移動城堡2004

$250元，雖取名來自宮崎駿執導的動畫電影，

但實物上桌後還是忍不住想讚嘆這天馬行空的創意與美輪美奐賣相。

棉花小雪人很有耶誕氣息，表情療癒，撒落糖霜彷彿天空降雪般夢幻。

絲綢緞帶牢牢繫準了少女心，刨冰山體旁有著鮮豔欲滴草莓環繞，

遵照了由上而下、由外往內的食用順序以免崩塌，過程中小心固定竹籤。

首先品嚐到的是細緻鮮奶油泡泡，隨著小山園抹茶刨冰體逐漸被挖掘開，

Q彈鮮奶酪、馥郁草莓醬、脆穀片、寒天晶球、奶漿…在湯匙上一一浮現。

秋甜kakigori 食後感

秋甜kakigori 處於低調恬靜的地理位置，也能更好隔絕車水馬龍帶來的喧囂，

使用具有歲月感的舊物老件擺置、精心打造出日式復古風環境，雅致且溫馨，

主要販售日式刨冰、日式烤糰子以及生吐司和飲品，無滿座則不限用餐時間，

推薦找空來這個彷彿一秒穿越到日本昭和時期的喫茶店感受不同懷舊風情吧！