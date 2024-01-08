台中年菜推薦!親水河畔韓國料理開運年菜外帶，8~10人份10道台韓美味只要5888元，除夕當天新鮮現煮，下午就可自取，熱呼呼回家擺滿一整桌圍爐菜好豐盛，忙碌的家庭主婦不必辛苦在廚房奮戰幾小時，選擇外帶年菜最輕鬆，限量100組售完為止趕快預訂。

讀者優惠:報商妮名字預訂年菜都可享早鳥優惠5888外，再多送一包冷凍宅配包(紅咖哩嫩雞或綠咖哩嫩雞二選一)。

親水河畔韓國料理在哪裡?

親水河畔位在西屯區環河路靠近市政北二路，與環中路平行，臨近潮洋環保公園、朝馬運動中心、台中西屯足球場，路邊好停車交通便利。

親水河畔老闆娘是韓國人，嫁到台灣想念家鄉菜，於是開了這家正宗韓國料理，好吃到食尚玩家也來採訪過。門口大大的LOVE很有特色，很多人會穿著店內提供的韓服在這裡拍照。

親水河畔環境

走進來還有一個小庭院空間蠻大的，穿著韓服在庭院拍照也很好看。

親水河畔也是寵物友善餐廳，可以帶毛小孩一起來用餐，不過需要關在籠子裡喔~

親水河畔用餐空間屬於長型，座位分兩邊以4到6人方桌為主，桌距與中間走道都蠻寬的，即使客滿也不會覺得擁擠，假日經常客滿記得先預約才不會久等喔~

親水河畔開運年菜菜單

今年開運年菜外帶一共規劃十道菜色，8-10人份6666元，12/31前訂購有早鳥優惠價只要5888元!!

除夕當天新鮮現煮，熱呼呼的年菜下午取餐回家直接擺桌就可以圍爐好方便，限量100組賣完為止，同樣的菜色及份量，一般餐廳都要上萬元這裡只要5888，這麼超值的價錢老闆真的很佛心，趕快預約先搶先贏。

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沒空到店自取或者是小家庭，可以考慮另外這一套開運年菜，冷凍調理包4人份2980元免運宅配到府，過年前宅配量比較大，建議113/1/20前訂購才來得及在圍爐前收到貨。

想要單點其他菜色，也可以直接線上訂購: 親水河畔網路商城。

親水河畔開運年菜菜色

2024親水河畔開運年菜一共10道台韓美味，都有耐熱堅固的外帶盒，帶回家直接擺桌就可以開始圍爐，非常方便。

每一道菜的份量都很多，這一套8-10人份的年菜外帶有提供兩個保溫提袋。

提袋充滿喜氣、容量大，還可以重複使用非常環保，大加分。

忙碌又辛苦的家庭主婦，不要在廚房忙的團團轉了，直接到店外帶取餐，回家把外帶餐盒換成家裡的大盤子，再加上一點蔥花、香菜等配菜，就是一桌超級豐盛的圍爐年夜菜，全家大小吃的開心。

富貴好運韓豬腳 附生菜葉

這一道韓式豬腳是親水河畔的招牌菜色，年菜的份量是店內單點的兩倍量，裝盤後再加上生菜葉整個好澎湃。

有別於一般韓式豬腳，親水河畔特別選用母豬豬腳，以韓國正統方式製作，需要三天繁複工序才能製作完成。

母豬豬腳吃起來特別軟嫩Q彈而且沒有豬腥味，充滿膠質卻不會油膩很厲害。

搭配韓式辣醬以及蒜片一起包在生菜裡頭，是韓國最道地的吃法，清爽不油膩而且越咬越香，豬腳本身的香甜滋味加上香辣的韓式醬，多層次的享受有夠讚，果然是店內招牌菜!

孔府賀歲人參雞

到韓國必吃的人蔘雞湯也是親水河畔的招牌經典菜色。

以傳統韓國料理手法來製作及熬煮人蔘雞，整隻雞塞入圓糯米、紅棗、枸杞等食材再加入人蔘慢火燉煮，整隻雞非常入味好吃。

韓國當地人蔘雞大多用0.6公斤的小雞，親水河畔則是選用0.9公斤，一整隻雞份量不少。

完整的人參雞，外帶年菜回家正好可以拜拜。

湯頭濃郁甘甜還帶有淡淡的人蔘味，味道非常清香，連小朋友都很愛。

糯米不會軟爛而且很入味，綿綿QQ的口感我個人超愛，這道孔府人蔘雞真的很好吃!

整隻孔府人蔘雞肉質非常軟嫩，輕輕一夾就把雞腿骨頭分離，肉質軟嫩吸飽湯汁精華，每一口都有爆汁的快感，連雞胸肉都很好吃。

雞肉搭配圓糯米及雞湯，溫和順口濃郁甘甜，每一口都大滿足啊~

海皇御膳紅大蝦

圍爐年菜少不了海鮮大菜，這道選用新鮮大白蝦，汆燙方式即可吃到大海的美味。

鮮甜的大白蝦肉質飽滿又Q彈，味道好甜啊~

沾店家特製的酸辣泰式醬，美味更上一層樓。

韓式辣味炒年糕

親水河畔的韓國年糕不是糯米或是麵粉製作，完全用壽司米做成的年糕吃完不會脹氣，口感特別軟Q，越咬越香。

年糕加韓國魚板與老闆娘特調的辣醬一起炒，香辣帶勁好過癮啊~

單單吃年糕就有飽足感，醬汁還可以拌飯，完全是白飯殺手超好吃。

韓國真露燒酒

吃辣炒年糕再搭配韓國真露燒酒好對味啊~

親水河畔外帶年菜也有附上一瓶韓國真露燒酒，過年圍爐一整桌美食佳餚，氣氛才熱鬧。

(警語:未成年請勿飲酒、嚴禁酒駕)

招牌韓式辣泡菜

首爾老闆娘自己醃製的韓式辣泡菜非常好吃，酸辣回甘很開胃。

步步高升蘿蔔糕

他們家的蘿蔔糕有高比例的蘿蔔絲，吃起來特別香。

表皮煎的香酥，咬開裡頭則是細緻綿密，口感讓人驚豔!

加上老闆娘的私房韭菜泡菜一起吃真是一級棒，每年年菜外帶都少不了這一味。

年年有魚慶團圓

大隻鱸魚重達1斤半，用清蒸方式最能吃到新鮮度，而且也比較健康。

清蒸鱸魚肉質細緻又帶有Q度，搭配清爽甘甜的醬汁，大人小孩都喜歡。

金饌砂鍋魚翅羹

這一道屬於台灣辦桌菜，裏頭料很多:魷魚、香菇、筍片、筍絲、蝦米、白菜、排翅…隨便撈都有料。

加點紅醋或烏醋，味道更香更好吃，單單喝魚翅羹就有飽足感。

鴻運銀耳紅棗湯

甜湯份量也是不少，滿滿的銀耳、紅棗、枸杞，慢火熬煮有好多植物膠原蛋白，甜度不高喝起來很順口，養生又健康。

親水河畔優惠

一、讀者優惠:報商妮名字預訂年菜都可享早鳥優惠5888外，再多送一包冷凍宅配包(紅咖哩嫩雞或綠咖哩嫩雞二選一)。

二、即日起至113/1/31，點孔府人蔘雞湯就送人蔘茶及韓式蘿蔔糕一份。

親水河畔外帶年菜評論

親水河畔每年都會推出外帶年菜，今年更集結了店內多道招牌菜色，8-10人份10道台韓美味，一般餐廳都要上萬元的菜色，報商妮名字預約只要5888元真的很超值!

除夕當天新鮮現煮，下午1點-5點到店自取，熱呼呼帶回家直接擺桌就能吃團圓飯好方便，要拜拜的人也可以提早去拿(預約時要先註明)。

聰明的家庭主婦不必在廚房辛苦奮戰，5888元就能端出一整桌豐盛圍爐菜色CP值大爆表，限量100組賣完為止，趕快預約先搶先贏。

親水河畔韓式料理 資訊

粉絲團： 親水河畔FB

IG： @qinshui.riverside_restaurant

官方line： @560yxwvx

地址：台中市西屯區環河路126號 (地圖)

電話：0912 179 565

營業時間：平日11:30–14:30 17:00–20:30 假日11:30–20:30（週一公休)