台北的冬天又溼又冷，老婆總是抱怨手腳冰冷，寵妻無極限的我，當然就要想辦法幫她補補身子。說到冬令進補，我第一個想到的，就是小時候媽媽常煮的麻油雞湯。不管多麼寒冷的冬夜，只要一碗熱呼呼、香噴噴的麻油雞湯喝下肚，整個人立馬變得暖呼呼的，非常舒服！

位於台北市萬華區華西街 172 號攤位的「你鮮吃 雞湯.魚湯專賣店」，專賣各種雞湯和魚湯。每天一早用心費時熬煮的湯頭，搭配台灣各地名產食材：如花蓮剝皮辣椒、埔里香菇、雲林蒜頭，還有添加 5 種中藥材的養生湯底，煮出一碗碗色香味俱全又營養豐富的雞湯、魚湯。想要暖胃進補、或是單純想滿足口腹之慾的朋友，趕快走一趟華西街，來「你鮮吃 雞湯.魚湯專賣店」喝一碗現點現煮的熱雞湯，過一個暖心暖胃的冬天吧！

華西街觀光夜市位於龍山寺附近，是臺灣第一座觀光夜市，入口處的中國傳統牌樓，古色古香。這裡也是台灣少數走道有頂棚的夜市，所以即使是下雨天也可以逛。整個華西街觀光夜市被華西街一分為二，一邊是美食天堂，另一邊則以按摩店、越式洗頭店為主。

「你鮮吃 雞湯.魚湯專賣店」就在＂美食天堂＂這一邊，從捷運板南線龍山寺站下車，大約步行 10 分鐘即可抵達。若是開車前來，根基西園停車場、貴陽街停車場，都在 200 公尺之內，交通相當方便。攤位的營業時間是 11：30~22：00 ，但週一公休，想來吃的朋友，要特別注意公休時間，以免撲空。

「你鮮吃 雞湯 魚湯」是華西街夜市 172 號攤位，由親切的老闆娘親自掌勺。

原本我們只想喝雞湯，到了現場才發現，隔壁 174 號攤位的「你鮮吃 燒烤」和「你鮮吃 雞湯 魚湯」的老闆是一家人。聞到燒烤的香味，一時忍不住，決定加碼點點來吃，讓這一餐更加豐富，也算是意外之喜。

「你鮮吃 雞湯 魚湯」攤位前擺了幾張桌子，外帶、內用都可以。若是想吃又怕冷，不想出門，也有外送服務。Uber Eats、foodpanda 隨時待命，手機滑一下，熱騰騰的雞湯立刻送到你面前。

「你鮮吃 雞湯 魚湯」的菜單很簡單，有 4 種雞湯套餐： ＂香菇雞套餐、剝皮辣椒雞套餐、蒜頭雞套餐、養生雞套餐＂，套餐均附白飯一碗、燙青菜一碟。＂養生雞套餐＂的種類會隨季節而變，冬天時推出的就是＂麻油雞套餐＂。另有單點的麻油麵線，點＂麻油雞套餐＂的朋友，不妨點一份，加到湯裡一起吃，美味更加倍。

魚湯都是鱸魚湯，但分成＂頭、中段、尾巴＂三個部位，可以挑自己喜歡的部位，這個措施非常貼心，可惜當天沒有販售，無緣品嚐。

「你鮮吃 燒烤」主打商品有兩項，其一是＂烤黑豬肉香腸（高粱酒）＂，香腸有大有小，任君挑選；其二是【甘單的台灣味 冰沙】，＂花生冰沙、花綠冰沙＂是季節限定，＂綠豆冰沙、綠豆冰沙牛奶＂則是常年供應。

「你鮮吃 雞湯 魚湯」的雞湯都是現點現做，湯頭以＂雞骨＋蔬菜＋水果＂，每天熬煮數小時而成。雞肉則是使用仿仔雞腿，著眼點在於取兩者之長，既有口感又不至於過硬。

烤香腸始終是人氣很高的小吃，燒烤時散發出的香氣，沒有幾個人可以抗拒得了。尤其是加了金門高梁酒之後，肉香加上酒香，簡直就是香死人不償命，吸一口就令人垂涎三尺。

既然抗拒不了烤香腸的誘惑，那就放棄抵抗，直接來兩份吧！老闆的烤功了得，烤得均勻油亮，表皮完整，賣相一流。

也許有人會覺得烤香腸不破皮，一點都不難，那是因為你不知道這根香腸的奧祕。現在市面上大部分香腸，都是使用人工腸衣，好處是烤起來表皮不容易破，賣相漂亮，缺點是吃起來像塑膠，口感不佳。「你鮮吃 燒烤」的香腸不一樣，使用黑豬肉加高梁酒醃製成香腸內餡，再用天然豬腸膜手工灌製而成，處理過程費時費力，但口感就不是人工腸衣可以比擬的。

黑豬肉香腸的表皮烤到焦香酥脆，咬下去肉汁立刻噴出來，口感紮實咬勁佳，肥瘦比對我來說恰到好處。甜潤的味道中，帶著迷人的酒香和煙薰味，搭配嗆辣的大蒜片一起吃，更對味。這個黑豬肉香腸我很推，討厭人工腸衣塑膠感的朋友，一定要來試試。

夏天天氣炎熱，來一杯透心涼的＂綠豆冰沙＂，絕對是最舒服的享受；不過，冬天喝冰沙，卻有另一種爽快的感覺，彷彿身體內外溫度達到平衡後，就不會冷了。所以，現在即使是寒流來襲，吃冰、喝冷飲的人，還是多如過江之鯽。

【甘單的台灣味 冰沙】的綠豆冰沙，使用熬煮過的綠豆湯打成冰沙，喝起來極為滑順細緻，完全沒有一般綠豆沙容易卡喉的問題。甜度也比起一般的冰沙來得低，符合現代人飲食減糖的趨勢，喝多也不會甜膩。牛奶的香醇，讓冰沙多了一份香醇的滋味，頗得我心。我們點了兩杯＂綠豆冰沙牛奶＂，搭配熱呼呼的烤香腸，一口香腸，一口冰沙，享受冰火二重天的快感，爽！

現點現做的雞湯，需要花時間等待，但等待絕對是值得的，看著滿桌美食，聞著誘人的香味，還沒開吃，就覺得心情大好。

我喜歡喝麻油雞湯，但不喜歡傳統重油、重鹹、酒味太濃的口味，因為吃多了容易上火，而且容易衍生酒駕的疑慮。「你鮮吃 雞湯 魚湯」使用來自北港的黑麻油，不用加太多就芳香撲鼻，很對我的胃；酒也加得恰到好處，足以提味，但不會造成身體負擔，更不會有酒駕的問題，可以放心喝到碗底朝天，一滴不剩。

麻油雞湯好不好喝？湯和雞肉同樣重要。肉雞肉質鬆軟，不耐久煮，缺乏口感；土雞肉質結實，有嚼勁，但不適合牙口不好的人食用。「你鮮吃 雞湯 魚湯」的雞肉使用土雞與肉雞配種改良的仿仔雞，肉質介於兩者之間，沒有土雞那麼硬實，也沒有肉雞鬆軟缺乏彈性的特性，既保有口感，又容易咀嚼。

最貼心的是下鍋前會切上兩刀，不但可以讓內外肉質的熟度均勻，而且方便食用。品嚐起來，香甜多汁與結實 Q 彈，兩者兼而有之，我們非常喜歡。

其實麻油雞湯除了湯頭和雞肉之外，有一個至關重要卻常被人忽略的配角，那就是薑片。薑的功效不少，能改善手腳冰冷、消水腫、健胃止嘔、強化免疫能力、解毒殺菌、對抗過敏與減重。早在孔子年代，就知道薑的重要，《論語》有句話：「不撤薑食，不多食」，所以民間有此一說：「早上吃薑，勝吃參湯」。

問題是辛辣的老薑並不適宜直接食用，「你鮮吃 雞湯 魚湯」的薑片，是老闆娘母親親自以黑麻油煸炒，辛辣度大大降低，香而不苦。除了可以放在雞湯裡提味，也可以直接食用，敢吃薑的朋友一定要試試。

最近幾年，花蓮剝皮辣椒爆紅，去花蓮玩的遊客，沒有帶幾罐回來，就好像沒到過花蓮一樣。剝皮辣椒的竄紅，連帶著使剝皮辣椒雞湯，也成為明星商品，廣受歡迎。我們也是一試成主顧，只要看到，就不會放過。

「你鮮吃 雞湯 魚湯」的雞肉用的都是整隻雞腿，不會像有些攤位用的都是切塊雞肉，有時拿到骨頭多於肉的部位，心情一整個超差。

花蓮剝皮辣椒受歡迎不是沒道理，煮出來的雞湯甘甜順口，微微的辣度開胃又不嗆，去皮去籽的辣椒肉，含有大量的維生素、纖維質，不但可以增強血液循環，達到進補和禦寒的雙重功效，還有助於瘦身，愛美的女性朋友可以多吃。

「你鮮吃 雞湯 魚湯」的套餐都有附白飯和青菜，他們的白飯粒粒分明，軟硬適中，單吃或是加到雞湯裡變湯泡飯，都好吃。不過，還有一個隱藏吃法，就是加 10 元，請老闆幫你淋一匙用土雞油秘煉的蒜油。

不要小看這一匙雞油，看似很少，實際拌開，你就會發現足夠讓每一粒飯都變得油亮亮，因為有一些雞油在淋上時，已經滲到碗底了。

有多人喜歡吃古早味的豬油拌飯，但雞油拌飯的滋味，我更喜歡，因為清爽不油膩，香氣也更勝一籌。

套餐附菜的種類應該會隨季節而變化，我們今天吃的是青江菜。簡單燙過，加一些醬油膏，如此而已。

燙青菜因為沒有什麼特別的料理手法，所以好不好吃，完全取決於蔬菜本身的品質。這碟青江菜吃得出新鮮，保留原本的鮮綠和脆度，加上甘甜的醬油膏，就讓我們吃得津津有味。

用餐時，我發現桌旁有一台放餐具的雙輪推車，古色古香的造型，似曾相識。詢問之後才知道，原來是老闆娘阿嬤留下來的醬菜車，把它拿來當儲物櫃，除了愛物惜物的觀念之外，也表示不忘本的精神，將老一輩的好手藝傳承下來，繼續飄香華西街。

又溼又冷的冬天還沒過去，想要進補嗎？走一趟華西街，讓「你鮮吃 雞湯 魚湯」的各種雞湯，溫暖你的身心，過一個舒舒服服的＂暖＂冬吧！

🎀你鮮吃 雞湯 魚湯 專賣店🎀

🏡地址：台北市萬華區華西街172號攤位

☎️電 話：0958512269

🕐營業時間：11：30 ~ 22：00 ( 週一公休 )

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