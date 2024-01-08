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永和美食爆量肉丼，久似丼永貞店，份量超多滿到看不到白飯，大胃王也能滿足，還有販售限定重慶麻辣鍋唷！

2024-01-08 18:57:57 小珊珊 人氣：95
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窩客好文

小珊珊

發表篇數：1217篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：久似丼永貞店
phone02-29250978
place新北市永貞路325號1樓
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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永和美食爆量肉丼，久似丼永貞店，份量超多滿到看不到白飯，大胃

超爆量半筋半肉丼飯，永和浮誇系丼飯必吃！永和美食爆量肉丼，久似丼永貞店，份量超多滿到看不到白飯，大胃

推薦給想吃丼飯的各位，主打各式丼飯的久似丼永貞店，不僅要吃得美味、吃得有特色還要吃得很滿足

 

【久似丼永貞店】位於永和永貞路一級戰區一帶，鄰近樂華夜市跟比漾百貨，捷運永安市場站步行約8分鐘

永和美食爆量肉丼，久似丼永貞店，份量超多滿到看不到白飯，大胃

 

愛吃丼飯的朋友們今天為你們介紹一個新選擇，一定可以讓你視覺吃飽飽，肚子也超滿足！

店內裝潢簡約樸實，環境悠閒舒適，是年輕一代及家庭日常享受一碗丼飯的首選

永和美食爆量肉丼，久似丼永貞店，份量超多滿到看不到白飯，大胃

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最重要的是這邊是寵物友善餐廳，可以跟毛孩一起出門吃飯，不影響其他客人皆可

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坐定位，服務人員就很快速的送上菜單和一碗熱呼呼的紫菜蛋花湯，我很喜歡唷

價位走平價路線，104元就能吃到美味丼飯，而且凡點130元以上套餐

即附湯品、飲料、小菜還可無限續，真的是超划算的！004拍手

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同時開始販售的還有冬季新品系列

即日起，只要買冬季限定的重慶麻辣個人鍋送手切松阪豬乙盤(價值$99)

重慶麻辣豬五花鍋$259/重慶麻辣牛五花鍋$289

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只要買重慶麻辣湯底再加299元，加碼送土砂鍋(直徑26公分，土砂鍋可讓食物均勻受熱，保溫效果佳)

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【犇味噌半筋半肉丼】

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哞〜

蝦米？！015啊這麼大碗的半筋半肉丼飯，CP值破表啦！

採用香嫩滑口的牛五花，搭配滑嫩牛筋，ㄧ次可以享受牛筋跟牛肉兩種美味

滿滿的牛半筋半肉還有蔥花，真的很香很香〜005感動

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久似丼的犇味噌系列，以獨家秘製牛味噌醬，慢火熬煮，各種味道交互作用，賦予料理層次、多變的風味

特選牛五花醬汁與牛肉油脂產生美味的融合散發出獨有的香氣，肉質鮮嫩而不油膩香味噴發讓人口水直流……..

永和美食爆量肉丼，久似丼永貞店，份量超多滿到看不到白飯，大胃

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ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ抖抖〜

慢燉牛筋，鹹香又不死鹹，每一塊牛筋軟Q又有嚼勁，牛筋經過很長時間的燉煮，軟嫩入味

濃郁的香味撲鼻而來，讓牛筋吃起來風味極佳！021渴望

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就是這個醬汁，讓丼飯變好好吃！！！128開心

鹹甜醬汁不膩口，吃一口香氣與食材平衡得恰到好處，好速配好美味耶，咻的一下飯就扒個精光了372吃飯

顛覆吉X家牛丼飯，天啊！我覺得贏他了耶！356給力

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【季節小菜】

今天的小菜是滷蘿蔔，和風調味清爽又開胃！

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【唐揚炸雞】

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可用89元加價購

他們家的炸雞有別於日式料理店的唐楊雞的那種麵衣，個人很喜歡這種很薄酥脆的外皮

一咬開，香氣四溢鮮嫩多汁的雞肉，讓人一口接一口停不下來

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【重慶麻辣牛五花鍋】

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冷冷的低溫，最適合來一鍋熱滾滾用砂鍋現煮的麻辣個人鍋，讓你暖身又暖胃

重慶麻辣系列，湯底源自四川重慶，以秘製配方及多種天然辛香料，將麻與辣完美融合

是我個人認為CP值最高的鍋物，鍋裡滿滿牛肉片，還有各式火鍋料給超多，根本就是被丼飯店耽誤的個人鍋XD

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不僅湯頭口味香辣夠味，還有超多豐盛食材全都等你來大口開吃！

牛五花，獨特麻香辣口感，軟嫰中帶有微微嚼勁，每一口都可以感受到肉質鮮甜，讓人一吃就上癮

永和美食爆量肉丼，久似丼永貞店，份量超多滿到看不到白飯，大胃

 

手切松阪豬，松阪豬的獨特脆嚼口感太優秀，吸附了獨家秘製辛香料的豐富香氣，吃起來麻而不辣，香而不膩

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麻辣鴨血，軟中帶Ｑ，沒有腥味，而且裡面吸飽了麻辣湯汁，咬一口還會大噴汁，小編表示驚豔！

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麻辣豆腐，麻辣湯汁瞬間鎖進豆腐裡並保留豆腐原有的香Q軟嫩，滑嫩入味超好吃！

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滿滿一鍋，有火鍋丸子、火鍋料、蔬菜等等，真的超豐富的啦

無辣不歡的朋友們，不要錯過！！！028揪耳朵

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小珊珊碎碎念：

丼飯愛好者，快到這家好吃又有令人心動的久似丼插旗啦！435傻笑

覺得這家丼飯CP值蠻高，主打各式平價實在的肉肉丼飯，還有熱湯、飲料、小菜喝到飽好幸福〜

趕快收藏起來，永和美食口袋名單，以後就有更多選擇啦468看熱鬧

 

 

【Info】

久似丼 永貞店

地址：新北市永和區永貞路325號1樓

營業時間：11:00-14:30/17:00-20:30(每週四固定店休)

預約電話：02-2925-0978

粉絲專頁：久似丼 永貞店

IG專頁：久似丼 永貞店（@94don_yz）• Instagram 相片與影片

X提供WIFI   X一成服務費  V寵物入內(V落地牽繩)

 

文章標籤

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