超爆量半筋半肉丼飯，永和浮誇系丼飯必吃！

推薦給想吃丼飯的各位，主打各式丼飯的久似丼永貞店，不僅要吃得美味、吃得有特色還要吃得很滿足

【久似丼永貞店】位於永和永貞路一級戰區一帶，鄰近樂華夜市跟比漾百貨，捷運永安市場站步行約8分鐘

愛吃丼飯的朋友們今天為你們介紹一個新選擇，一定可以讓你視覺吃飽飽，肚子也超滿足！

店內裝潢簡約樸實，環境悠閒舒適，是年輕一代及家庭日常享受一碗丼飯的首選

最重要的是這邊是寵物友善餐廳，可以跟毛孩一起出門吃飯，不影響其他客人皆可

坐定位，服務人員就很快速的送上菜單和一碗熱呼呼的紫菜蛋花湯，我很喜歡唷

價位走平價路線，104元就能吃到美味丼飯，而且凡點130元以上套餐

即附湯品、飲料、小菜還可無限續，真的是超划算的！

同時開始販售的還有冬季新品系列

即日起，只要買冬季限定的重慶麻辣個人鍋送手切松阪豬乙盤(價值$99)

重慶麻辣豬五花鍋$259/重慶麻辣牛五花鍋$289

只要買重慶麻辣湯底再加299元，加碼送土砂鍋(直徑26公分，土砂鍋可讓食物均勻受熱，保溫效果佳)

【犇味噌半筋半肉丼】

哞〜

蝦米？！ 這麼大碗的半筋半肉丼飯，CP值破表啦！

採用香嫩滑口的牛五花，搭配滑嫩牛筋，ㄧ次可以享受牛筋跟牛肉兩種美味

滿滿的牛半筋半肉還有蔥花，真的很香很香〜

久似丼的犇味噌系列，以獨家秘製牛味噌醬，慢火熬煮，各種味道交互作用，賦予料理層次、多變的風味

特選牛五花醬汁與牛肉油脂產生美味的融合散發出獨有的香氣，肉質鮮嫩而不油膩香味噴發讓人口水直流……..

ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ抖抖〜

慢燉牛筋，鹹香又不死鹹，每一塊牛筋軟Q又有嚼勁，牛筋經過很長時間的燉煮，軟嫩入味

濃郁的香味撲鼻而來，讓牛筋吃起來風味極佳！

就是這個醬汁，讓丼飯變好好吃！！！

鹹甜醬汁不膩口，吃一口香氣與食材平衡得恰到好處，好速配好美味耶，咻的一下飯就扒個精光了

顛覆吉X家牛丼飯，天啊！我覺得贏他了耶！

【季節小菜】

今天的小菜是滷蘿蔔，和風調味清爽又開胃！

【唐揚炸雞】

可用89元加價購

他們家的炸雞有別於日式料理店的唐楊雞的那種麵衣，個人很喜歡這種很薄酥脆的外皮

一咬開，香氣四溢鮮嫩多汁的雞肉，讓人一口接一口停不下來

【重慶麻辣牛五花鍋】

冷冷的低溫，最適合來一鍋熱滾滾用砂鍋現煮的麻辣個人鍋，讓你暖身又暖胃

重慶麻辣系列，湯底源自四川重慶，以秘製配方及多種天然辛香料，將麻與辣完美融合

是我個人認為CP值最高的鍋物，鍋裡滿滿牛肉片，還有各式火鍋料給超多，根本就是被丼飯店耽誤的個人鍋XD

不僅湯頭口味香辣夠味，還有超多豐盛食材全都等你來大口開吃！

牛五花，獨特麻香辣口感，軟嫰中帶有微微嚼勁，每一口都可以感受到肉質鮮甜，讓人一吃就上癮

手切松阪豬，松阪豬的獨特脆嚼口感太優秀，吸附了獨家秘製辛香料的豐富香氣，吃起來麻而不辣，香而不膩

麻辣鴨血，軟中帶Ｑ，沒有腥味，而且裡面吸飽了麻辣湯汁，咬一口還會大噴汁，小編表示驚豔！

麻辣豆腐，麻辣湯汁瞬間鎖進豆腐裡並保留豆腐原有的香Q軟嫩，滑嫩入味超好吃！

滿滿一鍋，有火鍋丸子、火鍋料、蔬菜等等，真的超豐富的啦

無辣不歡的朋友們，不要錯過！！！

小珊珊碎碎念：

丼飯愛好者，快到這家好吃又有令人心動的久似丼插旗啦！

覺得這家丼飯CP值蠻高，主打各式平價實在的肉肉丼飯，還有熱湯、飲料、小菜喝到飽好幸福〜

趕快收藏起來，永和美食口袋名單，以後就有更多選擇啦

【Info】

久似丼 永貞店

地址：新北市永和區永貞路325號1樓

營業時間：11:00-14:30/17:00-20:30(每週四固定店休)

預約電話：02-2925-0978

粉絲專頁：久似丼 永貞店

IG專頁：久似丼 永貞店（@94don_yz）• Instagram 相片與影片

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