高雄火鍋 喜憨兒鍋物料理 高雄美食



冬天就要一直一直吃火鍋！在雄商附近的【喜憨兒鍋物料理-復興店】是我們喜歡的高雄涮涮鍋，他們現在有賣優惠券，當然要趁天涼來吃一波！







喜憨兒鍋物料理-復興店



地址：高雄市新興區復興二路286號



電話： 07 223 8990



營業時間：11:30～14:30，17:30～20:30，週二公休



FB https://www.facebook.com/organichotpot



官網 https://www.c-are-us.org.tw/design/res/K-04/

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喜憨兒鍋物料理-復興店 店址位置



【喜憨兒鍋物料理-復興店】就在雄商旁邊的復興路上，鄰近新田路交叉口，路邊還算好停車，而且正對面就有收費停車場，在學校附近所以公車站牌也多，算是交通便利好找的地方。







喜憨兒鍋物料理-復興店 店內環境 用餐空間



店內環境乾淨明亮寬敞，氣氛溫馨，選用的座椅非常舒適。











【喜憨兒鍋物料理-復興店】是由財團法人喜憨兒社會福利基金會所成立的餐飲品牌，以公益的出發點，提供憨兒工作與學習的機會，旗下除了鍋物餐廳，還有烘焙麵包、義大利麵、創作料理、咖啡店、景觀餐廳、庇護工場......，分店遍及全台從南到北，其中鍋物料理是只有高雄才有喔！也可以在這裡買到他們自產自銷的喜餅、彌月、伴手禮盒，現場提供試吃訂購。







自助吧無限享用飲料冰品



只要點火鍋套餐，即可享自助吧飲料和冰品吃到飽。









醬料台整理得很乾淨衛生，基本該有的都有。









飲料機有冰有熱，自由任選。









冰品提供高雄知名【枝仔冰城】的冰棒兩種口味。







喜憨兒鍋物料理-復興店 菜單價格



菜單排列簡潔清楚，沒有閱讀障礙，只要自選主食、湯底、副餐，主食選擇牛、豬、雞、海鮮、海陸雙拼、蔬食皆有，湯底比較特別是有泰式酸辣、麻油猴頭菇、還有市面上很少見的新城肉骨茶口味，【喜憨兒鍋物料理】特別講究的是食材來源與品質，除了部分進口肉品外，幾乎都採用台灣在地食材，健康美味又實在。









冬季湯品新口味上市，椒香麻辣與韓式泡菜兩款，現在到一月底還有加贈鮮蝦或綜合火鍋料二選一。







新城肉骨茶湯底





看到肉骨茶口味的火鍋湯底實在非常少見，我就忍不住想選這個，味道非常清香，不是濃烈的中藥味，清爽健康的口感，用來涮食材也不搶味，裡面附了好幾塊燉到透的排骨，等於除了主食肉盤外，還多了豬排骨可以吃，是非常美味又很適合長輩的選擇。







酸白菜湯底





酸爽開胃的白菜是火鍋百吃不膩良方，他們家的酸白菜不會過份酸澀，涮過肉片、煮了蔬菜後，湯頭愈發濃郁甘甜，酸白菜是天然發酵食品，營養健康首選。







主食肉盤



我們兩鍋分別選了一個海陸雙拼（美國板腱牛＋海鮮盤），另一個是只有肉盤（美國雪花牛），肉片看起來新鮮度不錯。







美國板腱牛







推薦喜歡牛肉的饕客必點板腱牛！他們家肉片切得有一定厚度，油花分布均勻，柔嫩好入口，肉汁香氣十足，吃完讓人意猶未盡啊！







美國雪花牛





雪花牛有豐富鮮甜的油脂，口感比板腱牛更有彈性，兩種味道和口感截然不同的牛肉，我們吃得很滿足。







海鮮盤



這是海陸套餐一人份的海鮮盤，不但份量十足且新鮮度非常優，處理乾淨得宜，鱸魚片很嫩有彈性，不會煮熟就碎，小花枝也很脆口。







菜盤



菜盤很豐富，仔細一算竟然有十幾樣食材，蔬菜都非常鮮脆，火鍋料選用算是成本略高的，有九層塔花枝燒。







副食



副食我們選了烏龍麵、冬粉，烏龍麵份量給很多，而且每一鍋都有附一顆雞蛋喔！現在還堅持這項傳統的涮涮鍋店真的不多見了。







高雄鍋物 喜憨兒鍋物料理-復興店



這是我的肉骨茶鍋，實際吃下來覺得菜盤給得很扎實，高麗菜很多。









蛤蠣大顆又水嫩，處理得很乾淨。









甜點冰棒是紅豆和芋頭口味，清爽不甜膩，就是冰到有點略硬，要吃慢一點。



【喜憨兒鍋物料理-復興店】食材質感不錯，份量也蠻有誠意，憨兒服務人員都很認真盡責有禮貌，店內空間寬敞舒適，可以趁有團購優惠來品嚐一下。



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