「本燔野菜農場」壽喜燒、涮涮鍋吃到飽，就位於桃園中壢車站商圈、中央東路上，這裡不僅提供7種肉品，還有台農57號地瓜、台中大甲芋頭、三峽CAS認證雞蛋及多項蔬菜、火鍋料、副食、飲品等通通讓你吃到飽，而且還有飯後甜點，吃完包準飽翻天不誇張!而且我們覺得他們家壽喜燒的湯頭調製得很剛好，不會過鹹過甜，既能提鮮也能吃到食材的天然原味；而且還有貼心的桌邊服務，一直點一直來一直吃真的很過癮啊!

【相關資訊】

本燔野菜農場

地址:中壢區中央東路50號2、3樓

電話:03-4259933

營業時間:週一至週五11:00~15:00、17:00~22:00，週六日11:00~22:00

官網:https://reurl.cc/xLEv95

FB粉絲團:https://reurl.cc/13obmG

本燔野菜農場 位置

▼「本燔野菜農場」就位於中壢車站商圈，中央東路、復興路交叉路口這棟大樓的2、3樓，紫色招牌相當顯眼好找

本燔野菜農場 停車場

▼開車的朋友可以停在附近的中央地下停車場，走過來也很近。

▼「本燔野菜農場」位於2、3樓，入口處有樓梯，也有電梯可供行動不便、推娃娃車的朋友使用。

▼「本」有原始、根本之意，「燔」為煮、燒之意，「本燔」則是以最根本的方法，烹煮出嚴選食材最原始的美味，這裡提供的是關東壽喜燒風味，搭配肉品、台灣多元的在地蔬菜一起享用，吃得到食材最初的感動。

▼木牌標示的都是產地直送食材，像是選用台農57號地瓜、台中大甲芋頭、三峽CAS認證雞蛋。

▼這裡提供的肉品也有經過檢驗合格，大家都可以安心享用。

本燔野菜農場 價位

▼價位，平日午餐為439元，晚餐及例假日為519元，皆需加一成服務費；用餐時間為90分鐘，以吃到飽來說這樣的價位算是很實惠!

用餐環境

▼用餐環境寬敞明亮，尤其靠窗座位區採光好又能欣賞街景，也是很受歡迎的位子。

▼這裡大多以2~4人座為主，適合人少的聚會享用。

▼此外也有半圓形座位區，適合三五好友、同事、家人一起用餐，中間還設有輕隔間，不太會干擾彼此用餐。

▼此外也有沙發座位區，感覺更有日式氛圍；一開始會先開放2樓座位區，人多的話才會開放3樓，不過假日用餐人潮還是挺多的，建議先訂位比較保險。

▼我們當天是平日中午來訪，用餐時間一到就有不少人潮，尤其最近天氣冷吃鍋正是時候。

菜單

▼菜單，這裡有提供湯頭三選一，另外還有7種肉品、多種時蔬、火鍋料、副食、15種飲品通通讓你吃飽，飯後還可以任選一種甜點享用，此外這裡也有提供酒類可以單點。(未滿十八歲請勿飲酒)

▼菜單背面還有提供烹煮小技巧讓大家參考享用~~

湯頭介紹

▼關東壽喜燒鍋，一開始服務人員會先送上蔬菜鍋，再加入壽喜燒醬汁、牛小排肉片，煮滾後就可以開始涮煮食材啦!

▼北海道昆布湯鍋，這一鍋我們則是拿來烹煮蔬菜類，吃起來清爽無負擔。(兩人只能選一種湯頭，如需加點其他湯頭每人多收50元費用)

餐點介紹

▼沒多久餐點上桌啦!一開始七種肉品都會先上一輪，我們還有加點幾盤喜愛的肉品，搭配時蔬、醬料、副食、飲品，看起來就很豐盛啦!

▼對了~這裡不會限制一次只能點幾盤肉，大家可以吃得很過癮，不過也要量力而為，盡量不要浪費食材囉!飲料也是無限量供應，喝完就可以續杯，還可以換口味超棒的!

醬料介紹

▼醬料的部份有提供特調醬油、胡麻醬、蔥花、蒜泥、白蘿蔔泥、生辣椒、CAS雞蛋等，吃不夠的話也可以直接跟服務人員索取。

▼接下來要來調製醬料啦~~將全蛋打入碗中，再搭配七味粉、蔥花、白蘿蔔泥等食材攪拌均勻當作沾醬享用。

▼我們也來調製醬料啦~~將CAS雞蛋打入碗中，再加入七味粉、蔥花、白蘿蔔泥、蒜泥、生辣椒等配料，攪拌均勻就可以沾附肉品享用啦!

副食

▼副食我們選了新推出的手作溫飯丸，可以自己DIY飯糰，光看就很好吃的樣子!

▼以紫米飯為基底，搭配海苔、蔥花、醃蘿蔔、沙拉醬、韓式醬料等配料，色彩繽紛又可口。

▼隨餐還會附上手套讓大家方便捏飯糰，做法也很簡單，一開始先將配料用手拌勻後，再捏成自己喜愛的大小形狀即可，我們捏成六小球一口一顆剛剛好；淡雅米香中還多了點麻油香氣，加上海苔、醃蘿蔔、醬料等多元香氣，微微辣度搭配起來開胃又順口。

肉品介紹

▼這裡有提供7種不同肉品，包括頂級安格斯牛、特級牛小排、嚴選小肥牛、熟成板腱牛、穀飼板腱牛、國產梅花豬、國產去骨雞腿肉，品質也都不錯，肉肉控一定能吃得很過癮!

特級牛小排

▼特級牛小排，大家都知道牛小排不便宜，在這裡可以任你吃到飽，真的很過癮啊!

▼涮煮過的牛小排沾附醬料，看起來超邪惡啊~~搭配白飯就是一碗美味的牛小排丼飯啦!

▼牛小排涮煮至5~7分熟即可享用，細嫩又帶有油花的香氣，搭配鹹甜甘香的湯頭，單吃就很美味，搭配醬料更是多了滑順甘甜的味蕾，讓人欲罷不能。

頂級安格斯牛

▼頂級安格斯牛，細膩的油花搭配鮮紅的肉色，光看就讓人心動~~安格斯牛稍微涮煮幾秒，吃起來柔嫩鮮甜又美味，加上壽喜燒的加持讓肉味更鮮明，整個將肉汁的香甜提升到一個極致。

▼沾附醬料更加滑順鮮美，喜歡吃辣的朋友建議可以加一點生辣椒更夠味。

▼一旁附有醬汁、開水可以自行加湯，黑色提供的是壽喜燒醬，白色提供的是RO水，大家都可以自行搭配來調製湯頭。

▼他們家的壽喜燒醬汁調得不錯，不會過鹹過甜，口味調製得相當適中，如果太鹹、太淡或是湯頭不夠都可以自行添加壽喜燒醬或開水。

熟成板腱牛

▼熟成板腱牛，稍微涮煮至七分熟即可，吃起來肉嫩鮮甜又帶有軟Q的咀嚼口感，完全不乾不柴。

穀飼板腱牛

▼穀飼板腱牛，這款油花較少，涮煮起來同樣鮮美好吃，搭配鹹香甘醇的湯頭很可以，適合喜愛不這麼油膩的朋友!

嚴選小肥牛

▼嚴選小肥牛，這款油花較多，搭配壽喜燒湯頭吃起來肥嫩又不膩，柔滑香甜的美味很順口!

國產梅花豬

▼國產梅花豬，油花細緻、肉色粉嫩，吃起來不僅香Q甜美，而且毫無豬癬味，單吃或搭配胡麻醬都很合拍。

國產去骨雞腿肉

▼國產去骨雞腿肉，雞腿肉相當厚實，所以需耐心烹煮一陣子~~吃起來柔軟飽滿又多汁，吸附鹹甜湯頭更提味好吃。

▼我們兩個人共吃了11盤肉品，整個飽到天靈蓋不誇張~~

餐車桌邊服務

▼服務人員時不時還會推餐車過來桌邊服務，只需要告知想吃什麼食材，服務人員就會幫你夾至大碗中囉!

▼當天有提供南瓜、冬瓜、高麗菜、木耳、地瓜、白蘿蔔、洋芋、黃豆芽、洋蔥、芋頭、非基改玉米、紫菜、大陸妹、青江菜、大白菜等，壽喜燒湯頭搭配地瓜、冬瓜、大白菜、洋蔥等特別好吃，大家可以試試。

▼另外一個餐車則是提供香菇、火鍋料、麵食等，包準可以吃得飽足又過癮!

▼光是麵食類就有泡麵、緞帶拉麵、日式寬粉、烏龍麵等選項，都很適合搭配壽喜燒享用。

▼此外也很推薦豆皮、年糕、麻糬燒，其中點年糕、原味麻糬燒還會提供黑糖粉搭配享用，有趣又美味!

▼第一輪菜盤我們就拿了這麼多，滿滿一大盤都是自己喜歡的食材，可以吃得很過癮又不浪費。

▼吃到一半還會送來一小杯的紫蘇梅冰沙，酸甜清涼又爽口，喝完又可以繼續吃火鍋了(笑)!

▼我們將部份蔬菜丟入北海道昆布湯鍋烹煮，一邊吃肉、一邊吃菜喝湯也能讓味蕾變得清爽許多，湯頭也會越煮越甘甜。

▼高麗菜、地瓜、青江菜、玉米、洋蔥都非常清甜好吃，吃起來清爽無負擔。

▼另外也相當推薦嫩豆腐、豆皮、花枝丸、貢丸、香菇等等，都是壽喜燒的好朋友，吃起來相當入味好吃。

▼年糕、原味麻糬燒煮至變軟後，在黑糖粉中滾一滾，吃起來軟Q又甜美，尤其黑糖粉接近半融的時刻更是超美味。

▼麵食我們點的是泡麵，吸附湯頭精華後，吃起來香Q滑順、鹹甜甘香，不用額外加醬就很好吃!

飯後甜點

▼吃飽喝足就是飯後甜點時間，每人可以點一款，但沒有提供吃到飽；仙草山粉圓甜湯喝起來清涼甘香又不會太甜，搭配山粉圓更增添口感，吃完超有飽足感。

▼黑蜜香草冰淇淋，香草冰淇淋搭配黑糖糖水、黑糖寒天凍，香甜綿密又能吃到爽脆口感，也是裡頭較甜的一款，小朋友一定超愛!

▼紫米紅豆甜湯，搭配鮮奶由、桂花瓣，看起來相當典雅別致，一次就能吃到紅豆、紫米兩種口感，吃起來甜度也不高，搭配鮮奶油更加滑順美味。

本燔野菜農場 評價

「本燔野菜農場」就吃到飽來說價位算是相當實惠，還有7種肉品及多種食材、飲品可供吃到飽，服務也相當親切貼心，不會有怕你吃的感覺，難怪大家吃完滿意度、回訪率極高，有興趣的朋友不妨可以來試試!

【相關資訊】

本燔野菜農場

地址:中壢區中央東路50號2、3樓

電話:03-4259933

營業時間:週一至週五11:00~15:00、17:00~22:00，週六日11:00~22:00

官網:https://reurl.cc/xLEv95

FB粉絲團:https://reurl.cc/13obmG

【延伸閱讀】

【桃園中壢】冰封仙果ICE UNA．招牌雪怪超療癒!甜湯四季皆宜!

【中壢美食】咱們小聚食堂．懷舊料理+小吃，聚餐約會好選擇!

【中壢美食】藏王極上鍋物．頂級肉品+無毒蔬菜+飲品喝到飽+美味甜點!

【桃園中壢婚宴會館】花田盛事築夢莊園．證婚、宴會廳、價位及菜色介紹!

【中壢美食】藏王極上燒肉餐酒館．日本和牛+神級清酒+專人代烤!