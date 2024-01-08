每次來趟嘉義都吃滿買滿！王子飯店附近這間三采田美味廚坊，Google評論近700則4.7顆星！一週營業五天，除了餐點還有伴手禮可買，店內食材都是老闆夫妻一早到市場採購，以新鮮時令食材製作餐點，光是套餐就有20多種口味，套餐有主食、小菜兩道、蒸蛋、熱湯、水果與飲料好划算～

三采田美味廚坊 在哪？

三采田美味廚坊位在嘉義市東區台斗街上，一週營業五天，附近可找臨停、停車格，距離耐斯廣場購物中心步行5分鐘，也能搭乘台鐵交通工具，嘉北火車站步行約12分鐘～

門口有長型魚池與大熊玩偶迎接客人～

一進去感覺好溫馨是一間鄉村風餐廳！店內有一、二層樓，平日中午有好幾組客人，看起來都是店內熟客，電話也連響好幾次，生意很不錯一樓都被訂滿，櫃檯上方黑板有新品推薦，冰箱有老闆手作醬菜，還有多伴手禮可以選～

餐飲衛生 優級！

牆面掛了嘉義市政府頒發的獎狀，餐飲衛生管理審核“優等”，加上食材都是老闆夫妻一早到市場採購，提供的餐點特別讓人安心～

二樓很有家的感覺！室內空間整潔舒適明亮，店內還提供幼兒兒童椅～

三采田美味廚坊 菜單

店內菜單選擇很多！可單點也能選套餐，我看了一下一樓客人，大家幾乎都是點套餐，套餐有附飲料，換別的飲料能抵50元，套餐有泰式、韓式、中式與西式，最便宜一份套餐315元就能吃飽飽～

菜單最下面有賣火鍋湯底！當天還有客人特地打電話訂湯底，為了確湯底新鮮，須前一到三天預約喔～

一上桌就招待小豬耳朵餅乾！好復古小餅乾，一口咬下好脆口，等餐嘴饞可以先吃點餅乾～

烤櫛瓜

每份烤櫛瓜有三串！切的很厚實我喜歡，表面撒上特調辛香料，簡單燒烤就很夠味，櫛瓜一咬還會爆汁，裡面有滿滿水份好清甜，一吃就知道真的很新鮮～

鹹豬肉

這是加大份量鹹豬肉！陣陣香氣撲鼻而來！鹹豬肉拌入大量洋蔥與蔥花，鹹豬肉切好大塊，一靠近就聞到熟悉阿嬤的家常味～

鹹豬肉鹹香度夠重我喜歡！一般鹹豬肉都是用五花肉容易有油膩感，這鹹豬肉沒有肥膩感，加上醃製入味，咀嚼起來Ｑ彈香軟，加嗆爽生洋蔥配著吃，唇齒留香光是這道就能扒完一碗飯～

綠咖哩雞 套餐

以套餐來講這份量很划算！有主食、白飯、蒸蛋、今日小菜*2、熱湯、水果與飲料，餐前還會招待小豬耳朵餅乾，難怪很多人來這一吃成主顧，菜色一看就知道有新鮮很用心～

每份套餐都會給兩盤小菜，每天提供多種小菜，點了兩份套餐小菜都配不一樣，可以多吃到兩種口味～

滷豆腐沾附特調醬料！帶點香辣味～

蒸蛋水嫩調味很清爽！蒸蛋不是只有玉米粒，裡面還有蛤蠣與代鮑片，真的是越吃越有驚喜感～

綠咖哩調和的挺剛好！綠咖哩奶香辣味很下飯，辣度只有一顆星，雞肉彈軟不會乾柴，綠咖哩醬一口都不想浪費，就是要淋在飯上吃，平常不敢吃泰式的朋友，也可以試試這道綠咖哩～

油豆腐也是今日一早採買！買好還要自己炸過，湯色看起來很深，喝起來卻很清淡～

剝皮辣椒雞湯 套餐

上網看到不少人推薦剝皮辣椒雞湯！一看到真的是必點！整鍋放到滿滿，剝皮辣椒雞湯不是只有雞腿肉，裡面還有整塊玉米～

一般套餐小菜都是牛蒡絲或泡菜之類，這的小菜都不是醃漬品，是老闆自己炒的小菜～

冬天冷來一鍋熱湯好享受！特別選過的剝皮辣椒，加上自家比例調味，煮出來剝皮辣椒湯好喝，清甜中帶點經典台式剝皮辣椒酸辣感～

雞腿肉好多塊！每塊雞肉都挺軟嫩，真的很下飯～

剝皮辣椒是重點一定要吃！辣甘甜滋味我喜歡！我本身就愛剝皮辣椒雞～

升級版 綜合炸物

人多適合點綜合炸物升級版！沒想到這炸物看起來很精彩！裡面有黑輪片、薯條、玉米、麥克雞塊與雞排，小孩看到會搶吃～

薯條撒點胡椒粉，搭配台式九層塔一起吃夠台味！

炸雞排有一定厚度！一口咬下外皮香酥脆，卡滋卡滋作響，雞胸肉沒那麼軟，但外皮酥脆又爽口～

整條玉米切段下去炸！香酥的黑輪片越咀嚼魚漿香越明顯～

玫瑰蘋果氣泡醋飲．咖啡特調

套餐換飲料可抵50元！等於這一杯玫瑰蘋果氣泡醋飲才25元！淡淡酸甜醋味襯托出氣泡飲清新感，喝起來特別順口，這杯咖啡特調好特別，黑咖啡加上可樂，這杯融合了咖啡香與可樂甜，沒想到咖啡加可樂不錯耶～

貓耳朵餅乾．特製蝦餅

老闆招待一盤貓耳朵餅乾！真的很脆口一吃停不下來，立刻買兩包回家吃～有夠涮嘴！

現場也有賣蝦餅！小資族包裝80元、家庭號包裝150元，這蝦餅挺厚實、海鮮含量高，我也買了一袋回家分享，直接掃碼結帳速度快適合我～

＊來嘉義旅遊玩找餐廳！這間三采田美味廚坊食材用心好手藝，幫大家問過春節從除夕到初四都有營業，來這用餐真的很溫馨老闆人好nice，套餐口味不錯、小菜也都用心，除了餐點還有蝦餅、貓耳朵餅乾伴手禮，吃飽還可以順帶伴手禮～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。

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三采田美味廚坊 店家資訊

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