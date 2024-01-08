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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念；職人手作8種味，任君挑選都對味║宜蘭必吃、頭城平價拉麵店、頭城寵物友善餐廳、頭…

【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念；職人手作8種味，任君挑選都對味║宜蘭必吃、頭城平價拉麵店、頭城寵物友善餐廳、頭城美食推薦

2024-01-08 21:29:22 芬恩Finn 人氣：107
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窩客好文

芬恩Finn

發表篇數：567篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：屋台拉麵
phone0929-861-060
place宜蘭縣宜蘭市宜興路二段55號 (宜興橋頭/東門夜市附近)
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

【屋台拉麵】

HELLO PEOPLE 【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念 I'M FINN

冷冷的天氣就是要吃拉麵暖暖胃啊~

今天來到宜蘭好評拉麵店『屋台拉麵』嚐鮮趣！

【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

屋台拉麵在宜蘭經營10年了~

老闆是五星級飯店出身的主廚喔

食材嚴選最天然的、並且融入宜蘭當地的特色，像是我們這次有點的櫻桃鴨小菜

櫻桃鴨端上桌不當主角，可以感受到店家就連小菜系列都是講究無比的路線了

日式、台式以及南洋風味的味蕾饗宴

就讓我們一起來到屋台拉麵一吃究竟啦

【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

▼店家外牆滿滿的貓咪圖像、還有吃著拉麵ing的可愛貓咪

走過路過、絕對顯眼不錯過~

Welcome to 屋台拉麵！！！

【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

▼位在宜蘭頭城的屋台拉麵

有著超大的~停車空間【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

不論騎車還是開車，客倌們想停哪就停哪~

省去苦找停車位的煩惱，享受美味一下車就到位

【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

▼如若假日前來屋台拉麵用餐的朋友~

請先：

✔️門口完成點餐後在入座

✔️人潮兇猛時請務必先拿取號碼牌等候

【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

▼我們今天是平日來，雖然不用排隊等待

但好險有早來XD

瞧瞧屋台拉麵的大人氣~

這是平日中午的高朋滿座啊

【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

 

▼喜歡屋台拉麵的用餐空間很明亮寬敞

絡繹不絕的人潮也不會覺得擁擠煩躁

整體環境舒適優秀【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

▼一進門後就很容易讓人被可愛吸走目光的地方

絕對就是意圖使人融化的貓咪們啦【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

屋台拉麵身為頭城寵物友善餐廳，

除了歡迎大家帶寵物來用餐外，

店內更設有中途貓屋，為了幫貓咪找一個家不遺餘力

愛心滿分，老闆加分~

【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

▼身為忠實狗派的我，

今天也淪陷在貓咪的溫柔裡了【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

▼有貓咪可愛地溫暖我心之外，

服務人員的親切服務也讓人印象深刻

屁股都還沒坐下，店員就速速地送上熱茶~

（熱茶是無限暢飲的喔）

之後也是認真仔細的向我們介紹菜單

【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

屋台拉麵菜單時間~

【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

▼店家目前有8種口味可以選擇

◍基本：豚骨、地獄、醬油、香蒜豚骨

◍特色：綠咖喱、雲林黑蒜、野菇蔬食

不論想要濃厚湯底、還是清爽料理

屋台拉麵通通滿足你！

【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

屋台拉麵的小菜也是不容忽略的必點！

私房配菜之豐富，道道想點擋不住XD

【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

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【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

好愛店家旋風式的上菜速度~

馬上讓我們可以大飽口福啦

屋台拉麵吃貨模式 斯搭斗【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

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主食Part：拉麵

陷入選擇障礙的我們，經過一番邊看邊吞口水的moment後

決定點了店家人氣的香蒜豚骨和雲林黑蒜口味【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

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【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

🔸香蒜豚骨盛合 私房拉麵 $320元

雞肉與豬肉雙拼口味~

舒肥雞胸肉真的是一咬就斷的嫩口

叉燒肉片如果可以炙燒一下的話我覺得會更香氣迷人

但不減叉燒帶來的美味

【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

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【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

▼30個小時熬煮而成的豚骨蔬菜高湯，濃郁口感不在話下

喜歡蒜酥讓湯頭喝起來層次更加豐富；

拉麵麵體屬於偏硬派（軟硬可調整喔）

搭配濃郁回甘的湯一起入口，真的是停不下手的一口接一口

【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

🔸雲林黑蒜頭 私房拉麵 $300元

從來沒有想過吃到如此清爽味道的拉麵~

一端上桌就被淡淡的藥膳味兒吸引住

再加上給好給滿的豬肋排

視覺上和撲鼻香氣，都讓人想食指大動

【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

▼不乾柴不油膩、半肥半瘦的豬肋排走一個一咬就骨肉分離路線

完美詮釋什麼是吃的優雅不沾手~

【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

▼湯頭裡盡是黑蒜頭與枸杞的香氣

風味全來自食材的堆疊，清新不清淡、唇齒留香的喜歡

【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

▼麵條吸附了滿滿的湯汁，

輕盈可期，特別可以

【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

▼店家自助區也有提供蒜泥DIY以及七味粉和白芝麻

但今天喝了兩種湯頭自身風味皆已迷倒我

我完全沒有來取用啦

【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

私房小菜系列：

🔸蘭城和風櫻桃鴨 $170元

粉嫩嫩~的鴨肉吃起來多汁鮮嫩不用疑！

淋上特製的和風醬汁更加帶出鴨肉的甜味

完全就是一道餐廳等級的冷盤大菜！

🔸杭州糖醋小排 $170元

不要看他帶骨就怠慢他XD

油亮酥脆的外皮、又嫩又鮮的肉質

在啃骨頭的那一瞬間更能感受到手藝的呈現

【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

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🔸藤椒松花皮蛋 $60元

藤椒獨特的檸檬清香能夠中和皮蛋自帶的嗆鼻勁味

整體柔和卻又開胃啊

🔸招牌梅漬苦瓜 $70元

苦瓜屬於清脆口感，保留了苦瓜的苦勁同時又有梅子的香甜酸口

是一道吃一吃就會想要帶一瓶回家的尬意

【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

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店家還有每日限量限定的隱藏版小菜喔

🔸青檸椰香沙拉蝦球

每一個蝦球都相當飽滿Q彈~

拌上椰汁沙拉醬不同於一般吃到的油膩味

多了份南洋的熱情；

當你有點覺得大魚大肉的滿足感來襲時，

周圍滿滿的新鮮水果能及時清新味蕾的感受

【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

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宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念；

職人手作8種味，任君挑選都對味

【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

寵物友善愛心滿，屋台拉麵真的讚

快來屋台吃拉麵，保證暖心又暖胃

【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

 

Enjoy Life【宜蘭拉麵推薦】屋台拉麵 x 宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念

 

 

📍屋台拉麵

🏠地址：宜蘭縣頭城鎮宜三路一段36號

☎️電話：0975 892 996

🕘營業時間：11:30~18:30

ℹ️周三公休

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