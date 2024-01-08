【屋台拉麵】
HELLO PEOPLE I'M FINN
冷冷的天氣就是要吃拉麵暖暖胃啊~
今天來到宜蘭好評拉麵店『屋台拉麵』嚐鮮趣！
▼屋台拉麵在宜蘭經營10年了~
老闆是五星級飯店出身的主廚喔
食材嚴選最天然的、並且融入宜蘭當地的特色，像是我們這次有點的櫻桃鴨小菜
櫻桃鴨端上桌不當主角，可以感受到店家就連小菜系列都是講究無比的路線了
日式、台式以及南洋風味的味蕾饗宴
就讓我們一起來到屋台拉麵一吃究竟啦
▼店家外牆滿滿的貓咪圖像、還有吃著拉麵ing的可愛貓咪
走過路過、絕對顯眼不錯過~
Welcome to 屋台拉麵！！！
▼位在宜蘭頭城的屋台拉麵，
有著超大的~停車空間
不論騎車還是開車，客倌們想停哪就停哪~
省去苦找停車位的煩惱，享受美味一下車就到位
▼如若假日前來屋台拉麵用餐的朋友~
請先：
✔️門口完成點餐後在入座
✔️人潮兇猛時請務必先拿取號碼牌等候
▼我們今天是平日來，雖然不用排隊等待
但好險有早來XD
瞧瞧屋台拉麵的大人氣~
這是平日中午的高朋滿座啊
▼喜歡屋台拉麵的用餐空間很明亮寬敞
絡繹不絕的人潮也不會覺得擁擠煩躁
整體環境舒適優秀
▼一進門後就很容易讓人被可愛吸走目光的地方
絕對就是意圖使人融化的貓咪們啦
屋台拉麵身為頭城寵物友善餐廳，
除了歡迎大家帶寵物來用餐外，
店內更設有中途貓屋，為了幫貓咪找一個家不遺餘力
愛心滿分，老闆加分~
▼身為忠實狗派的我，
今天也淪陷在貓咪的溫柔裡了
▼有貓咪可愛地溫暖我心之外，
服務人員的親切服務也讓人印象深刻
屁股都還沒坐下，店員就速速地送上熱茶~
（熱茶是無限暢飲的喔）
之後也是認真仔細的向我們介紹菜單
▼屋台拉麵菜單時間~
▼店家目前有8種口味可以選擇
◍基本：豚骨、地獄、醬油、香蒜豚骨
◍特色：綠咖喱、雲林黑蒜、野菇蔬食
不論想要濃厚湯底、還是清爽料理
屋台拉麵通通滿足你！
▼屋台拉麵的小菜也是不容忽略的必點！
私房配菜之豐富，道道想點擋不住XD
好愛店家旋風式的上菜速度~
馬上讓我們可以大飽口福啦
屋台拉麵吃貨模式 斯搭斗
主食Part：拉麵
陷入選擇障礙的我們，經過一番邊看邊吞口水的moment後
決定點了店家人氣的香蒜豚骨和雲林黑蒜口味
🔸香蒜豚骨盛合 私房拉麵 $320元
雞肉與豬肉雙拼口味~
舒肥雞胸肉真的是一咬就斷的嫩口
叉燒肉片如果可以炙燒一下的話我覺得會更香氣迷人
但不減叉燒帶來的美味
▼30個小時熬煮而成的豚骨蔬菜高湯，濃郁口感不在話下
喜歡蒜酥讓湯頭喝起來層次更加豐富；
拉麵麵體屬於偏硬派（軟硬可調整喔）
搭配濃郁回甘的湯一起入口，真的是停不下手的一口接一口
🔸雲林黑蒜頭 私房拉麵 $300元
從來沒有想過吃到如此清爽味道的拉麵~
一端上桌就被淡淡的藥膳味兒吸引住
再加上給好給滿的豬肋排
視覺上和撲鼻香氣，都讓人想食指大動
▼不乾柴不油膩、半肥半瘦的豬肋排走一個一咬就骨肉分離路線
完美詮釋什麼是吃的優雅不沾手~
▼湯頭裡盡是黑蒜頭與枸杞的香氣
風味全來自食材的堆疊，清新不清淡、唇齒留香的喜歡
▼麵條吸附了滿滿的湯汁，
輕盈可期，特別可以
▼店家自助區也有提供蒜泥DIY以及七味粉和白芝麻
但今天喝了兩種湯頭自身風味皆已迷倒我
我完全沒有來取用啦
私房小菜系列：
🔸蘭城和風櫻桃鴨 $170元
粉嫩嫩~的鴨肉吃起來多汁鮮嫩不用疑！
淋上特製的和風醬汁更加帶出鴨肉的甜味
完全就是一道餐廳等級的冷盤大菜！
🔸杭州糖醋小排 $170元
不要看他帶骨就怠慢他XD
油亮酥脆的外皮、又嫩又鮮的肉質
在啃骨頭的那一瞬間更能感受到手藝的呈現
🔸藤椒松花皮蛋 $60元
藤椒獨特的檸檬清香能夠中和皮蛋自帶的嗆鼻勁味
整體柔和卻又開胃啊
🔸招牌梅漬苦瓜 $70元
苦瓜屬於清脆口感，保留了苦瓜的苦勁同時又有梅子的香甜酸口
是一道吃一吃就會想要帶一瓶回家的尬意
店家還有每日限量限定的隱藏版小菜喔
🔸青檸椰香沙拉蝦球
每一個蝦球都相當飽滿Q彈~
拌上椰汁沙拉醬不同於一般吃到的油膩味
多了份南洋的熱情；
當你有點覺得大魚大肉的滿足感來襲時，
周圍滿滿的新鮮水果能及時清新味蕾的感受
宜蘭好評拉麵店，好吃滿分無懸念；
職人手作8種味，任君挑選都對味
寵物友善愛心滿，屋台拉麵真的讚
快來屋台吃拉麵，保證暖心又暖胃
Enjoy Life
📍屋台拉麵
🏠地址：宜蘭縣頭城鎮宜三路一段36號
☎️電話：0975 892 996
🕘營業時間：11:30~18:30
ℹ️周三公休