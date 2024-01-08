浮誇海鮮麵金三益又來了！這次要挑戰全台最大的海鮮麻油麵線，一碗6公斤重的巨無霸麻油金蠔蝦麵線，裡面有40隻麻油蝦＋8隻紅蟳＋35顆韓國生蠔，看起來就像蝦蝦蟹蟹泡溫泉，期間限定，快揪朋友一起來挑戰吧ＸＤＤ 以前想吃金三益還得跑台南，現在台中就有三間分店，隨時想吃浮誇海鮮都好方便！最近還有冬季限定的新品上市，海鮮控必須收藏起來，我們這次是到大里旗艦店喔

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金三益｜1分鐘影片搶先看

金三益大里店在哪裡？

金三益大里旗艦店位於大里大明路的711樓上，招牌超大非常好認！

金三益大里店｜店內環境

金三益大里店是我吃過這幾間分店裡面空間最寬敞的，裝潢風格也很活潑，用餐環境相當舒適

靠窗座位採光很好，有一種小包廂的感覺，發現大家都很喜歡選靠窗區

餐具跟醬料可以自行取用，這次發現多了豆瓣醬，感覺跟海鮮也蠻搭的，有需要兒童小碗也可以跟店員說喔

金三益大里店菜單

吃過這麼多次金三益鍋燒麵，發現他們家真的很愛研發新菜色，每次都會想為了新品再來一次ＸＤ 然後大里店還有隱藏飲品耶，想喝這些只有在大里店才喝得到喔！

現在的鍋燒麵選擇越來越多！居然還有鱈場蟹跟冬季限定的麻油系列，就連湯頭還多了濟州咖哩風味湯，下次想要試試看耶～

這次又推出很多厲害的新品，真的要讓人補到噴鼻血了ＸＤＤ 重點是中間不休息，全天候都可以吃到各種浮誇海鮮餐

金三益鍋燒意麵｜巨無霸麻油金蠔蝦麵線 $1899元

最新的巨無霸麻油金蠔蝦麵線，足足有6公斤重，跟旁邊正常份量相比，這碗吃完感覺不得了！

40隻麻油蝦＋8隻紅蟳＋35顆韓國生蠔，一次給你三種爆量海鮮，底下則鋪滿高麗菜跟6份麵線，加上麻油海鮮湯，冬天吃不到薑母鴨，揪朋友來挑戰超浮誇的麻油海鮮麵線也很可以啦

這肥嘟嘟的可不是普通蚵仔，而是韓國生蠔，每顆都飽嘴多汁

金三益最受歡迎的紅蟳直接讓你吃到爽！那紅澄澄的蟹黃看起來就超邪惡，秋冬就是要吃這個

碗邊再排滿40隻麻油蝦，突然覺得生蠔和螃蟹很像在泡麵線湯的感覺（笑～）

雖然海鮮份量很多，但處理上卻很用心，每種海鮮都要先經過麻油爆炒，把香氣融入食材裡，然後蝦子每隻都開背去蝦腸，鮮甜的蝦肉忍不住一隻接一隻

裡面還有六份麵線，真的讓你又飽又滋補，吃完可以好好過冬了

金三益鍋燒意麵｜麻油腰子雙拼麵線 $200元

這碗麻油腰子雙拼麵線也是我很期待的！外面吃腰子都好貴，這碗足足用了一台斤的腰子，還有蛤罵，整碗滿到看不到底下麵線，這樣200元太超值了

腰子切片都很大塊，肥嘟嘟看起來超誘人，建議上桌趁熱吃，放涼會變硬喔

蛤罵熟度剛剛好，顆顆飽滿多汁

使用純麻油製作的湯頭，喝起來麻油味很濃，熱呼呼的喝完身體都暖了！但私心覺得如果加些米酒味道會更好ＸＤ

麵線帶有Q度，吸飽湯汁也好吃

吃到一半，發現裡面居然還有一顆半熟蛋，麻油麵線配半熟蛋真的很搭耶！以上麻油系列都是冬季限定喔

金三益鍋燒意麵｜蠔厲害乾拌麵 $199元

看到這碗蠔厲害乾拌麵，蚵仔控真的要瘋了啦！整盤用15顆肥美的韓國生蠔舖滿滿，這樣一份居然只要199元，真的好划算～

喜歡鮭魚卵的朋友，推薦加購70元的鮭魚卵，份量蠻多的可以自己加！

加入鮭魚卵，整碗看起來更吸睛，滋味也是鮮上加鮮！另外～生蠔都有先川燙過，不敢吃生食的朋友也可以嚐試看看喔

飽滿生蠔一咬會爆漿，加上鹹香鮭魚卵的口感很豐富！一口麵一口生蠔，來金三益吃海鮮就是這麼霸氣～

乾拌麵的麵底是蒜辣意麵，我自己覺得沒什麼辣度，但醬汁緊緊裹著麵條吃起來很夠味

金三益鍋燒意麵｜蝦兵蟹將鍋燒意麵 $399元

想要大啖海鮮又揪不到人來挑戰巨無霸的話，那這碗蝦兵蟹將鍋燒意麵就是你最好的選擇，不到400元可以吃到鱈場蟹腳、白蝦、紅蟳、九孔鮑，比去海產店吃還划算耶！

爆蛋紅蟳一開始在台中也賣爆，常常缺貨，現在量都很穩定了而且一年四季都能吃到喔

蟹殼都有處理過可以直接剝開，肉質結實不是鬆鬆散散那種，吃起來蠻鮮甜的

QQ彈彈的九孔鮑，一口一顆剛剛好！一個人想狂嗑海鮮的時候，金三益絕對是你最好的選擇

金三益鍋燒意麵｜飲料

雖然大家對金三益的印象都是浮誇海鮮麵，但它原本是飲料店唉你們知道嗎ＸＤＤ 這次來發現又有新飲品，點了奶蓋焙香焦糖烏龍，上頭有一層微鹹的海鹽奶蓋，烏龍裡面喝起來有爆米花的味道很特別，整體口感鹹甜鹹甜還不錯喝呦

(本文為邀約體驗，內文為本人真實感受。)

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金三益健康茶飲-台中大里旗艦店

▋地址 : 台中市大里區大明路457號2樓

▋電話 : (04) 2406-6383

▋營業時間 : 周一~周日 10:30~21:00（最後收單時間20:30）

▋粉絲團 : 金三益健康茶飲-台中大里旗艦店

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