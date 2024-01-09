宜蘭員山鄉的『蜊埤湖』是近幾年最熱門的打卡必拍景點，更是秋冬季節賞落羽松最佳的地方，在環境清幽的湖畔散步，大約可以停留30-60分鐘，晴朗的天氣下能見著青山白雲和一整排落羽松的倒影美景，還有水鴨白鵝踱步戲水，優雅的梳理羽毛，微風吹拂、水面波光粼粼，絕美的景色教人難以忘懷

這裡開車過來會比較方便，直接導航『蜊埤湖』 便可以抵達，停車場在靠近湖邊的最裡面，所以順著小路走就行，而且停車場免費又非常大

員山_蜊埤湖｜景點資訊

■ 地址 : 宜蘭縣員山鄉蜊埤路

■ 營業時間 24小時

■ 免門票，有停車場

■ 直接導航即可抵達

■ 溫馨提醒: 此地與員山福園比鄰而居，若有忌諱的朋友請斟酌前往

蜊埤湖 (注音 ㄌㄧˊ ㄆㄧˊ )

11月中到今年1月我總共來了三趟，所以還沒有轉色前的落羽松是一整片綠油油，和湖邊的青草地相映成趣，高聳的樹木枝葉茂密，我站在松樹旁顯得好渺小喔

宜蘭秋冬的太陽很暖和，來到這裡感覺空氣清新神清氣爽，蜊埤湖 邊可以順著散步，繞行ㄧ圈欣賞各種不同角度的景致

一群肥滋滋的鴨子和白鵝搖搖擺擺，原本在湖裡追逐戲水，過了一會兒跟著領頭者上岸，各自梳理起羽毛，許多遊客見著他們可愛的模樣紛紛靠近拍照，他們卻一點也不怕生，有時我們對上了眼他還會跟你點頭呱呱叫，彎起身驅柔軟的舔舔豐沛的羽翼，展翅再奮力拍打，將身上的水珠抖落一地，有的踱踱步開始行走，有的默默在原地東張西望，能這樣沐浴在冬日的暖陽下，真是享受

朵朵白雲飄在清朗的藍天中，落羽松挺立湖邊且襯著遠方綿延的小山脈，水面清澈平靜，眼前景色讓人的心情跟著輕鬆愉快

這般景色彷彿置身國外，悠然自在~

11月初訪之時落羽松才剛要轉色，淡淡的橘紅悄悄地抹上樹梢，群鴨嬉戲如常，恬靜的生活大概就像他們ㄧ般吧

在湖岸邊待了許久，又忍不住下水游泳去了，腳丫拍打水面激起的漣漪片片，在陽光下閃閃發亮

12月份再度來到 蜊埤湖，繽紛的顏色又上了一層，景緻亮麗許多，冬季多雨的宜蘭，想要剛好在晴天拍到全部轉色的落羽松和這樣的天空之鏡，機會可是非常難得的

適逢年底的ㄧ波冷鋒報到，讓這裡的落羽松更加艷麗，恰似披上冬季最新衣裳，金黃、橘紅、棕褐 渲染了湖邊一整排， 取代了青青翠翠的鮮綠，ㄧ樣的地方兩種不同的風情，還是好美好美~

湖面依舊平靜，倒影依舊清晰美麗，這個季節更多遊客前來拍照，如詩如畫的景色張張都像明信片

一月初三訪是帶著爸媽一起過來，頭一回到 蜊埤湖 欣賞落羽松，被這裡的迷人風景所吸引，爸媽開心極了

平常喜歡出遊的他們拍起照來一點也不生疏，擺拍姿勢100分，老爸老媽可是資深的網美網帥呢

黃綠紅層疊交錯，圓弧形的河岸優美，

落下的羽狀樹葉鋪滿了草地

俏皮的媽咪不停地變換姿勢，在這裡超級殺底片，繞湖一周可以拍好拍滿，每一處都能拍出浪漫唯美的畫面

這個季節就是要追落羽松啊，宜蘭員山的 蜊埤湖 每年十二月中旬到一月就是最美的時候，季節限定一定要把握喔

爸爸媽媽的笑容就是最美的風景

能陪伴家人一起出遊，好珍惜幸福的這一刻

陽光下金黃閃閃的落羽松，相當動人

媽咪真是專業麻豆~

謝謝本集熱情客串演出 💕

員山_蜊埤湖｜心 得

★ 蜊埤湖 落羽松轉色變紅真的很漂亮，湖景、山景、還有水鴨白鵝水中悠游，湖面倒影非常美麗，這裡免門票還有很大的停車場，散步一圈大約可停留一小時，蠻推薦大家來拍照

★ 溫馨提醒 : 景點旁邊邊靠近員山公墓和員山福園，如果有忌諱的朋友就斟酌前往

★ 宜蘭還有好幾處知名賞落羽松的景點，比如 : 羅東運動公園、 三星安農溪落羽松 、 員山望龍埤風景區 ， 也都是風景宜人的地方，季節限定不容錯過，歡迎ㄧ次拍個夠

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