放假就想好好吃一頓早午餐！放鬆一下，這次特地來尋找傳說中超浮誇派對早餐，光擺盤就超吸睛的，裡面什麼都有，還附二杯飲品，彷佛走進城市裡的世外桃源，室內戶外座位都有，不收服務費，平日不限時咖啡廳，吃飽喝足可以步行到碧潭，這裡有隱藏版銅板價搭船到灣潭兒童遊戲場，再爬和美山到吊橋，相當特別，完成碧潭搭船健行美食一日遊。

招牌必點：盛夏派對野餐盤，屬雙人份早餐附兩杯飲品，CP值超高。

桑ㄛ咖啡名字取得好特別，就是要你來此桑喔（放鬆一下）。

這裡的座位不多，建議可以提早訂位。

這裡有一整排半戶外座位區，可以眺望遠方山景和新店溪，相當舒壓，影片分享

半露天的用餐區，可以感受到桑ㄛ咖啡所要賦予旅人悠閒放鬆的氣氛。

還有一整排多肉植物給你療癒～

招牌必點：爵士獨享野餐盤290，附餐含飲品一杯(特選紅茶/茉莉綠茶) ；盛夏派對野餐盤590，附餐含飲品二杯(特選紅茶/茉莉綠茶)

牆壁上還有隱藏版菜單。

每人低消一杯飲品，餐點均現點現做。

哇！一桌就讓人驚豔，這擺盤也太美了，除主餐雞腿排，還有生菜沙拉，水果，花椰菜、玉米筍、地瓜、荷蘭小鬆餅、優格，美式炒蛋以及和風醬和蘿勒醬，重點是麵包和醬料還可以續喔～

甜的鹹的都有，一整盤超豐盛的，幾乎每個人來必點。影片分享

2024新年第一天我們一家在此享用豐盛的早午餐時光～

蛋蝦飯150元也相當美味，還沒拍就被完食了，美式咖啡90元，順口好喝。

熱水果茶一壺也只要120元，為新店平價美味景觀餐廳。

周邊景點：碧潭風景區

可以搭船到對岸公園遊玩。

全家一起搭船相當有趣。

灣潭兒童遊戲場依山傍水，環境相當清幽，因必須坐船過來，所以遊客較少，共融遊戲設施有磨石溜滑梯沙坑、攀爬網、動態平衡木、小型攀岩場等適合親子共遊。

影片分享

可以一邊遊玩，一邊欣賞碧潭美景～

還有吊床可以放鬆，超舒服的～

桑ㄛ咖啡 Sang Ou Cafe：新北市新店區新店路5號；營業時間：09:00-18:00；周四公休

新北最大購物美食天堂│新店裕隆城│像宮殿設計感十足百貨商場 │全亞最大的誠品生活旗艦店│最新美拍六大打卡景點│最新優惠活動

新店捷運站美食【直火蒸】全台唯一扁柏蒸韓式鍋物/韓式火鍋套餐289起/招牌必點韓國扁柏雙人套餐/加100元升級海陸套餐/天然食材原汁原味呈現/新店碧潭廣場美食

【深坑老街美食懶人包】深坑老街必吃/深坑老街旅遊推薦/青山綠水古色古香的老街半日遊/適合全家踏青旅遊景點

坪林好好玩│坪林十大美拍景點│坪林石雕公園│藍色坪林拱橋│坪林輕碳一日遊

新北近郊叢林秘境|炮子崙瀑布|熱帶雨林仙境步道|享受芬多精負離子森林浴|只要10分鐘即可到達│適合全家大小登山步道│新北CP高健行步道

2022新北森林系步道推薦【精選十大健行登山步道】走進大自然裡深呼吸/新北最療癒森林步道秘境大公開/來趟忘憂森林之旅吧

新北唯美森林咖啡館【心茶合一 TeaFlow】充滿綠意盎然咖啡廳/招牌必點外酥內軟可頌鬆餅/享受當下的美好

新北CP值高親民步道│坪林觀音台登山步道│只要10分鐘即可攻頂│全台最高的青銅觀音│與雪山隧道合影最佳位置

新北絕美秘境|三貂嶺車站|全台唯一沒有公路可扺達的車站|遺世獨立的桃花源夢境|挑戰級三貂嶺瀑布步道

板橋CP值高網美餐廳【小食甜早午餐】超夢幻粉紅系餐廳/招牌必點大份量套餐百元起/三層免費打卡道具任你拍

2021板橋必吃【板橋銅板美食】板橋早午餐/板橋火車站周邊美食/湳雅觀光夜巿/板橋黃石市場/板橋在地美食推薦

蘆洲銅板美食【燉品食堂】隱藏巷弄內美味燉品/一個人也可以享用滋補養生雞湯/湧蓮寺周邊美食/蘆洲廟口夜巿美食

好康分享【八盛精緻日本料理 - 蘆洲旗艦店】不分平假日打卡四人同行一人免費/五菜一湯一主餐200元起/CP值超高日式定食

新北十大推薦步道│汐止姜子寮絕壁五星級步道│姜子寮絕壁姜子寮瀑布│來一場森林與大自然的療癒之旅

新北環狀線好好玩|環狀線景點美食推薦|環狀線懶人包|新北環狀線最新美拍景點

文章標籤