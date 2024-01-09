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新店景觀餐廳【桑ㄛ咖啡 Sang Ou Cafe】隱身在碧潭咖啡廳/一間讓人放鬆早午餐/超浮誇早餐派對拼盤/碧潭搭船遊湖到灣潭兒童遊戲場

2024-01-09 08:39:07 大海愛上藍天 人氣：99
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窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1582篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：桑ㄛ咖啡 Sang Ou Cafe
place新北市新店區新店路5號
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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放假就想好好吃一頓早午餐！放鬆一下，這次特地來尋找傳說中超浮誇派對早餐，光擺盤就超吸睛的，裡面什麼都有，還附二杯飲品，彷佛走進城市裡的世外桃源，室內戶外座位都有，不收服務費，平日不限時咖啡廳，吃飽喝足可以步行到碧潭，這裡有隱藏版銅板價搭船到灣潭兒童遊戲場，再爬和美山到吊橋，相當特別，完成碧潭搭船健行美食一日遊。

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招牌必點：盛夏派對野餐盤，屬雙人份早餐附兩杯飲品，CP值超高。

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桑ㄛ咖啡名字取得好特別，就是要你來此桑喔（放鬆一下）。

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這裡的座位不多，建議可以提早訂位。

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這裡有一整排半戶外座位區，可以眺望遠方山景和新店溪，相當舒壓，影片分享

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半露天的用餐區，可以感受到桑ㄛ咖啡所要賦予旅人悠閒放鬆的氣氛。 

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還有一整排多肉植物給你療癒～

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招牌必點：爵士獨享野餐盤290，附餐含飲品一杯(特選紅茶/茉莉綠茶) ；盛夏派對野餐盤590，附餐含飲品二杯(特選紅茶/茉莉綠茶)

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牆壁上還有隱藏版菜單。

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每人低消一杯飲品，餐點均現點現做。

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哇！一桌就讓人驚豔，這擺盤也太美了，除主餐雞腿排，還有生菜沙拉，水果，花椰菜、玉米筍、地瓜、荷蘭小鬆餅、優格，美式炒蛋以及和風醬和蘿勒醬，重點是麵包和醬料還可以續喔～

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甜的鹹的都有，一整盤超豐盛的，幾乎每個人來必點。影片分享

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2024新年第一天我們一家在此享用豐盛的早午餐時光～

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蛋蝦飯150元也相當美味，還沒拍就被完食了，美式咖啡90元，順口好喝。

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熱水果茶一壺也只要120元，為新店平價美味景觀餐廳。

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周邊景點：碧潭風景區

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可以搭船到對岸公園遊玩。

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全家一起搭船相當有趣。

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灣潭兒童遊戲場依山傍水，環境相當清幽，因必須坐船過來，所以遊客較少，共融遊戲設施有磨石溜滑梯沙坑、攀爬網、動態平衡木、小型攀岩場等適合親子共遊。

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影片分享

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可以一邊遊玩，一邊欣賞碧潭美景～

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還有吊床可以放鬆，超舒服的～

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桑ㄛ咖啡 Sang Ou Cafe：新北市新店區新店路5號；營業時間：09:00-18:00；周四公休

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