天氣開始變冷了，溼溼冷冷的天氣就想要吃鍋

閨蜜生日相邀來 辛巴適麻辣鍋台北1號店 慶生

慶生聚會最喜歡約有壽星好康的店家

台北麻辣鍋吃到飽推薦 辛巴適麻辣鍋台北1號店

當月壽星招待帝王牛；當日壽星招待日本北海道干貝

打卡拍照送豆皮紙一份；GOOGLE好評送天使紅蝦

正值草莓季開跑，店內用餐還招待草莓吃到飽

喜愛草莓的朋友，一定不能錯過唷～～

台北吃到飽 辛巴適麻辣鍋台北1號店 位於台北信義區 ATT 4 FUN 五樓

距離台北101很近，四通八達便利的交通，很適合和朋友約在這

店家資訊

辛巴適麻辣鍋-台北1號店

地址：台北市信義區松壽路12號5樓

電話：02- 7737 9784

營業時間：星期日-星期四11:00-21:59

星期五-星期六11:00-22:59

粉專：辛巴適麻辣鍋-台北1號店

線上訂位：辛巴適麻辣鍋





店內裝璜風格以紅黑金為主色調，低調中帶點奢華風，讓人好喜歡





半開式的包廂區

獨立的用餐空間，很適合舉辧尾牙慶生PARTY

靠窗這排位置望出去還能看到 101

在這跨年可以近距離欣賞煙火秀唷~

用餐當天戶外陰雨綿綿，煙雨濛濛的101呈現出不同的美

辛巴適麻辣鍋 採點餐吃到飽的方式，

平日&晚上班假日都是一樣的價位；同桌限點同價位

A方案 699 ~ 安格斯黑牛吃到飽

B方案 999 ~ 澳洲、美國和牛吃到飽

C方案 1199 ~ 金色三麥無限暢飲

D方案 1989 ~ 日本A5和牛吃到飽

以上四方案金額皆為現金價

3歲以下免費；4-6歲幼兒100元

小學生85折；65歲以上85折

用餐時間110分鐘；一人用餐酌收100元開鍋費





草莓季活動開跑~~

一個人只要$699 即可享用草莓吃到飽、草莓系列甜點爽爽吃

在這個萬物齊漲的年代，吃個兩盤草莓就回本了，真的是物超所值

鴛鴦鍋湯底可選２種

招牌御膳香辣湯、四川紅辣子湯、養生白味湯、南洋椰奶雞湯、

仲夏水果雞湯、肉骨茶湯、柚子鹽湯、蔬果湯(素)、泰式冬蔭功湯

泰式冬蔭功湯是新增的湯底，喜愛泰式風味的朋友一定不能錯過

自助吧區

調味料、雞蛋、各式麵食、飲料吧

新鮮草莓、百香果、火龍果...無限供應吃到飽

茶包是來自英國的高檔貨 TWININGS唐寧茶

各式冰淇淋、草莓口味雙淇淋、罐裝飲料

還有提供carlsberg生啤酒、百威啤酒 無限暢飲

貼心提醒 ～ 禁止酒駕 喝酒不開車 安全有保障

想喝金色三麥蜂蜜啤酒 可以選C方案，就可以三種啤酒無限暢飲 感覺更划算

貼心提醒 ～ 禁止酒駕 喝酒不開車 安全有保障

介紹完自助吧，來看看我們今天吃些什麼好料的吧～

今天湯底選了 招牌御膳香辣湯 ＆ 肉骨茶湯

招牌御膳香辣湯

湯底選用多種辛香食材熬煮，鴨血豆腐軟嫩多汁又入味，

鍋底味道濃郁香辣，涮肉頪不死鹹最夠味

肉骨茶湯帶點胡椒香氣，湯底有排骨、油條增加口感

這鍋湯來涮海鮮，味道一定很合拍

點餐方式很簡單 直接掃描QR CODE 就可以線上點餐







我們這次選擇D方案，直接和牛吃夠本^^

日本雪花和牛、美國SRF極黑和牛、澳洲黑毛和牛

全部一網打盡，通通吃到飽真的是太划算了





和牛真的是太美味了，輕涮幾秒即可食用

肉質軟嫩肉汁鮮甜入口即化啊！

吃的到飽的好處，就是可以盡情的點盡情的吃，不必看價目表

送餐機器人好可愛，一直跑來送餐都不會喊累耶～

帝王牛 當月壽星才有的招待

肉質細緻口感誘人好吃，難怪會有帝王牛的封號

辛巴適麻辣鍋 除了牛肉厲害之外，豬肉也很好吃

豬肉品項多，不吃牛肉的朋友也可以來嚐嚐唷～





海鮮也好澎湃～ 九孔鮑魚、泰國蝦、黑虎蝦、白蝦

鮭魚、花枝、巴沙魚、蛤蜊...通通好新鮮唷~

Google 好評送的天使紅蝦，個頭好大啊～

蝦子肉質飽滿，紮實口感一吃就知道很新鮮

九孔鮑魚、花枝脆口彈牙；鮭魚、巴沙魚吸附湯汁肉質不柴，滿滿鮮味

豆皮紙～打卡拍照送的

輕涮一下，豆皮紙吸附著肉骨茶湯汁，入口好juicy





吃麻辣鍋一定不能少的 大腸頭、牛肚、牛筋、牛腱、鴨血、豆腐...

店家很貼心已事先滷過了，只需放入麻辣鍋內加熱一下即可食用

吃飽喝足後，重頭戲要上場了 ～ 草莓甜點九宮格

草莓甜點九宮格 一上桌還有乾冰特效

雲霧繚繞仙氣感十足，有夠浪漫地～

各式各樣的草莓甜點，每一樣我都好喜歡唷

草莓九宮格不但好吃，拿著拍照打卡，也好好看

嬌豔欲滴的草莓 果實柔軟多汁，酸甜香氣唇齒留香





辛巴適麻辣鍋台北１號店 燈光美氣氛佳，來這慶生聚會真的是太棒了，

店內東西好吃又好拍照，現在還有草莓吃到飽，實在是太吸引人

草莓控的你還在等什麼？錯這這一次草莓季，又要等明年了

心動不如馬上行動，快約三五好友來吃鍋吧～

店家資訊

辛巴適麻辣鍋-台北1號店

地址：台北市信義區松壽路12號5樓

電話：02- 7737 9784

營業時間：星期日-星期四11:00-21:59

星期五-星期六11:00-22:59

粉專：辛巴適麻辣鍋-台北1號店

線上訂位：辛巴適麻辣鍋