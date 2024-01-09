為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北麻辣鍋吃到飽 │ 辛巴適麻辣鍋台北1號店 日本A5和牛吃到飽 草莓吃到飽 台北金色三麥無限暢飲 生日慶生聚餐首選餐廳

台北麻辣鍋吃到飽 │ 辛巴適麻辣鍋台北1號店 日本A5和牛吃到飽 草莓吃到飽 台北金色三麥無限暢飲 生日慶生聚餐首選餐廳

2024-01-09 09:28:05 Ｍaggie 人氣：116
share
窩客好文

Ｍaggie

發表篇數：125篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：辛巴適麻辣鍋 台北1號店
phone02-77379784
place台北市信義區松壽路12號5樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

batch_辛巴適50.jpg

天氣開始變冷了，溼溼冷冷的天氣就想要吃鍋

閨蜜生日相邀來 辛巴適麻辣鍋台北1號店 慶生

慶生聚會最喜歡約有壽星好康的店家

台北麻辣鍋吃到飽推薦 辛巴適麻辣鍋台北1號店 

當月壽星招待帝王牛；當日壽星招待日本北海道干貝

打卡拍照送豆皮紙一份；GOOGLE好評送天使紅蝦

正值草莓季開跑，店內用餐還招待草莓吃到飽

喜愛草莓的朋友，一定不能錯過唷～～

 

batch_辛巴適13.jpg

台北吃到飽 辛巴適麻辣鍋台北1號店  位於台北信義區 ATT 4 FUN 五樓

距離台北101很近，四通八達便利的交通，很適合和朋友約在這

 

店家資訊

辛巴適麻辣鍋-台北1號店

地址：台北市信義區松壽路12號5樓

電話：02- 7737 9784

營業時間：星期日-星期四11:00-21:59

                 星期五-星期六11:00-22:59

粉專：辛巴適麻辣鍋-台北1號店

線上訂位：辛巴適麻辣鍋

 

batch_辛巴適6.jpg
batch_辛巴適11.JPG

店內裝璜風格以紅黑金為主色調，低調中帶點奢華風，讓人好喜歡

 

batch_辛巴適2.JPG
batch_辛巴適9.jpg

半開式的包廂區

獨立的用餐空間，很適合舉辧尾牙慶生PARTY 　

 

batch_辛巴適1.JPG

靠窗這排位置望出去還能看到 101 

在這跨年可以近距離欣賞煙火秀唷~

 

batch_辛巴適8.JPG

用餐當天戶外陰雨綿綿，煙雨濛濛的101呈現出不同的美

 

 

台北麻辣鍋吃到飽 │ 辛巴適麻辣鍋台北1號店 日本A5和牛

辛巴適麻辣鍋 採點餐吃到飽的方式，

平日&晚上班假日都是一樣的價位；同桌限點同價位

A方案 699 ~ 安格斯黑牛吃到飽

B方案 999 ~ 澳洲、美國和牛吃到飽

C方案 1199 ~ 金色三麥無限暢飲

D方案 1989 ~ 日本A5和牛吃到飽

以上四方案金額皆為現金價

3歲以下免費；4-6歲幼兒100元

小學生85折；65歲以上85折

用餐時間110分鐘；一人用餐酌收100元開鍋費

 

batch_辛巴適51.jpg
batch_辛巴適52.JPG

草莓季活動開跑~~

一個人只要$699 即可享用草莓吃到飽、草莓系列甜點爽爽吃

在這個萬物齊漲的年代，吃個兩盤草莓就回本了，真的是物超所值 

 

 

台北麻辣鍋吃到飽 │ 辛巴適麻辣鍋台北1號店 日本A5和牛

鴛鴦鍋湯底可選２種

招牌御膳香辣湯、四川紅辣子湯、養生白味湯、南洋椰奶雞湯、

仲夏水果雞湯、肉骨茶湯、柚子鹽湯、蔬果湯(素)、泰式冬蔭功湯

泰式冬蔭功湯是新增的湯底，喜愛泰式風味的朋友一定不能錯過

 

batch_辛巴適24.JPG

自助吧區

 

batch_辛巴適25.jpg

調味料、雞蛋、各式麵食、飲料吧

 

batch_辛巴適26.jpg

新鮮草莓、百香果、火龍果...無限供應吃到飽

茶包是來自英國的高檔貨 TWININGS唐寧茶

 

batch_辛巴適28.JPG

各式冰淇淋、草莓口味雙淇淋、罐裝飲料

 

辛巴適29.jpg

 

還有提供carlsberg生啤酒、百威啤酒 無限暢飲

貼心提醒 ～ 禁止酒駕 喝酒不開車 安全有保障

 

batch_辛巴適53.JPG

 想喝金色三麥蜂蜜啤酒 可以選C方案，就可以三種啤酒無限暢飲 感覺更划算

貼心提醒 ～ 禁止酒駕 喝酒不開車 安全有保障

 

介紹完自助吧，來看看我們今天吃些什麼好料的吧～

batch_辛巴適14.jpg

今天湯底選了 招牌御膳香辣湯 ＆ 肉骨茶湯

 

batch_辛巴適16.jpg

招牌御膳香辣湯 

湯底選用多種辛香食材熬煮，鴨血豆腐軟嫩多汁又入味，

鍋底味道濃郁香辣，涮肉頪不死鹹最夠味

 

batch_辛巴適15.jpg

肉骨茶湯帶點胡椒香氣，湯底有排骨、油條增加口感

這鍋湯來涮海鮮，味道一定很合拍

 

辛巴適17.jpg

點餐方式很簡單 直接掃描QR CODE 就可以線上點餐

 

batch_辛巴適18.JPG
batch_辛巴適19.JPG
batch_辛巴適20.JPG

我們這次選擇D方案，直接和牛吃夠本^^

 

batch_辛巴適21.jpg

日本雪花和牛、美國SRF極黑和牛、澳洲黑毛和牛

全部一網打盡，通通吃到飽真的是太划算了

 

辛巴適23.JPG
辛巴適22.JPG

和牛真的是太美味了，輕涮幾秒即可食用

肉質軟嫩肉汁鮮甜入口即化啊！

 

batch_辛巴適12.jpg

吃的到飽的好處，就是可以盡情的點盡情的吃，不必看價目表

送餐機器人好可愛，一直跑來送餐都不會喊累耶～

 

batch_辛巴適31.JPG

帝王牛 當月壽星才有的招待

 

batch_辛巴適27.JPG

肉質細緻口感誘人好吃，難怪會有帝王牛的封號

 

batch_辛巴適32.JPG

辛巴適麻辣鍋 除了牛肉厲害之外，豬肉也很好吃

豬肉品項多，不吃牛肉的朋友也可以來嚐嚐唷～

 

batch_辛巴適33.JPG
batch_辛巴適35.JPG

海鮮也好澎湃～ 九孔鮑魚、泰國蝦、黑虎蝦、白蝦

鮭魚、花枝、巴沙魚、蛤蜊...通通好新鮮唷~

 

batch_辛巴適34.JPG

Google 好評送的天使紅蝦，個頭好大啊～

 

batch_辛巴適39.JPG

batch_辛巴適38.JPG

蝦子肉質飽滿，紮實口感一吃就知道很新鮮

 

batch_辛巴適37.JPG

九孔鮑魚、花枝脆口彈牙；鮭魚、巴沙魚吸附湯汁肉質不柴，滿滿鮮味

 

batch_辛巴適36.JPG

豆皮紙～打卡拍照送的

 

batch_辛巴適40.JPG

輕涮一下，豆皮紙吸附著肉骨茶湯汁，入口好juicy

 

batch_辛巴適41.JPG
batch_辛巴適42.jpg

吃麻辣鍋一定不能少的 大腸頭、牛肚、牛筋、牛腱、鴨血、豆腐...

店家很貼心已事先滷過了，只需放入麻辣鍋內加熱一下即可食用

 

吃飽喝足後，重頭戲要上場了 ～ 草莓甜點九宮格

batch_辛巴適43.JPG

草莓甜點九宮格 一上桌還有乾冰特效 

雲霧繚繞仙氣感十足，有夠浪漫地～ 

 

batch_辛巴適44.JPG

各式各樣的草莓甜點，每一樣我都好喜歡唷

 

batch_辛巴適45.JPG

草莓九宮格不但好吃，拿著拍照打卡，也好好看

 

batch_辛巴適46.JPG

嬌豔欲滴的草莓 果實柔軟多汁，酸甜香氣唇齒留香

 

辛巴適48.jpg
辛巴適49.JPG

辛巴適麻辣鍋台北１號店 燈光美氣氛佳，來這慶生聚會真的是太棒了，

店內東西好吃又好拍照，現在還有草莓吃到飽，實在是太吸引人

草莓控的你還在等什麼？錯這這一次草莓季，又要等明年了

心動不如馬上行動，快約三五好友來吃鍋吧～ 

 

 

店家資訊

辛巴適麻辣鍋-台北1號店

地址：台北市信義區松壽路12號5樓

電話：02- 7737 9784

營業時間：星期日-星期四11:00-21:59

                 星期五-星期六11:00-22:59

粉專：辛巴適麻辣鍋-台北1號店

線上訂位：辛巴適麻辣鍋

文章標籤

麻辣鍋吃到飽 台北麻辣鍋推薦 台北信義區火鍋 吃到飽 草莓吃到飽 和牛吃到飽台北 辛巴適麻辣鍋台北1號店 台北金色三麥無限暢飲 台北吃到飽 辛巴適 台北信義區吃到飽 att美食 台北日本A5和牛吃到飽 台北麻辣鍋吃到飽
創作者介紹
創作者 Ｍaggie ^_^ 的頭像
Ｍaggie ^_^

瑪姬的食妝天地




#草莓吃到飽
morechevron_right
文章關鍵字
草莓吃到飽 麻辣火鍋吃到飽
檢舉
share
chevron_left

板橋江子翠美食│大家樂鮮魚舖生魚片丼飯新鮮好
延伸閱讀
西澳旅遊／《Denison港》短暫停留後前往《仆倒風剪樹》
 Big Fish
野菜料理／盆中自來生長茂盛的龍葵(烏甜仔)／煮烏甜仔糜一級棒
 Big Fish
【活動】《WOMEN我們不知道的事》電影首映會
 shouyadog
【乾拌麵推薦】三男小食麵 油蔥酥醬拌麵X干貝XO醬拌麵X純素石磨麻醬拌麵
 shouyadog
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up