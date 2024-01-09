圖文原址：https://wp.me/p8mV3w-1ee

------

每當進入秋冬季節，約莫12月到2月份期間，全台各地便開始出現逐漸染紅的落羽松秘境，漫步其中猶如走進日本輕井澤的群林美景，實在美不勝收。新竹的『小森之歌』為近期新竹近郊熱門的賞落羽松景點，前身為 心鮮森林 ，但如今轉型更適合親友好友相聚野餐勝地（園區提供整套風格野餐套組給民眾租借）。秋冬時分，在冬季暖陽的照耀下，入口處的落羽松大道閃閃發光，煦煦陽光為寒冷的天氣帶來溫暖，帶上你的野餐墊及餐藍，在大草坪上休憩吧，平日繁忙的緊繃思緒，在這片山林裡，似乎可以被暫時放下，以放鬆的心情散步用餐吧！

落羽松最佳觀賞月份：12月底至2月初

#小森之歌

■ 地址：新竹縣芎林鄉新鳳村1鄰倒別牛23號

■ 官方連結： >官方粉絲團< ； >官方官網<

■ 電話：03 592 3428

■ 營業時間：9:30 – 17:00 ( 周一、二公休 )

■ 門票資訊：平日150元/人；假日200元/人 (可抵園區消費$100元)

■ 免票資格：未滿三歲或身高100公分以下； 身心障礙者及一位陪同者

■ 風格野餐套組：官網可提前預約現成的野餐組合，分成2人/4人/6人套組（含門票） >官網預約（需提前訂購）<

■ 備註：寵物友善園區；用餐部分，攜帶寵物須選擇戶外座位區

圖片來源：小森之旅官網

＃秋冬最美的落羽松大道

\ 本篇落羽松拍攝日期為01/07 /

小森之歌最著名的就是其高聳天際的兩側落羽松大道，打從大門走入就可以看到這個美景，每個前來的旅客都忍不住拿起手機拍攝，1月初前往的時候，有點可惜枝末的部分已經落葉，但樹頂部分茂密的橘紅樹葉還是如此的迷人！

＃園區不大，但卻擁有漂亮的樹林景色

其實園區並不大，絕大部分的空間是留給大草坪，讓旅客可以鋪上野餐墊休憩，前往的當天是個天氣非常舒適的週末，其實，除了親子客之外，更多的是情侶帶著寵物一起前來，下午時分，大家就這樣在草地上曬著暖陽，著實愜意。另外，園區有一處『白色的夢幻小森教堂』，也是婚紗外景常常會安排的景點；而小朋友最喜歡的『白沙區』，也算是相當乾淨，但需要自行攜帶玩沙道具喔！

小叮嚀：野餐區為斜坡草坪，家長們要特別留意小朋友的遊玩安全

＃小森慢食2F（食堂）

小森漫食1F ｜ 主要是外帶小點，簡單炸物及飲品

小森漫食2F ｜ 正餐餐點

小森鬆餅屋 ｜ 鬆餅、貝果、飲品等

小森野餐趣 ｜ 線上預約的野餐套組 （套組內容含野餐墊及餐點組合）

入場的門票中，有100元的餐點抵用券，建議中午時分用餐，因人潮眾多建議要提前預約。另外，若是不想在園區用餐，可以選擇在1Ｆ及鬆餅屋購買小點，坐在草地上簡單享用也可以

餐廳資訊

青醬手工雞肉丸燉飯 Nt. 320

夏威夷海鮮 羅馬披薩 Nt. 300

爐烤紅玉雞腿佐桔醬(套餐） Nt. 720

帶著孩子前往的我們，選擇了適合孩子們用餐的餐點，較為好咀嚼的青醬燉飯，帶有嚼勁的米粒包覆醬汁，九層塔羅勒的香氣扎實地融入燉飯中，對於孩子們品嚐剛剛好。而不敗選擇pizza，上層鋪蓋的魷魚及蝦子，增添了不少披薩豐富的口感。而鮮嫩多汁的雞腿，則是食肉先森的最愛，一整隻雞腿淋上桔醬，添入的桔子香氣更是恰到好處。

＃鋪上野餐墊，來一場午後休憩吧

如果你有自備野餐墊，真的是隨處可以席地而坐，除了享受第一排的落羽松美景，還可以到小森漫食的一樓，購買一些簡單的炸物小點及飲品，找個喜歡的草地區域，鋪上野餐墊，坐在綠地上野餐吧！真的不誇張，在冬天能這樣曬著太陽休息，真的超舒服，看到許多遊客都直接“席地而睡”，環境實在太愜意了！

\小森漫食 1樓外帶區菜單

//後記

沒想到新竹竟然有一個這樣舒適的小秘境，且距離新竹市區只有15分鐘就到了，根本就是新竹居民的後花園呀！分享這個環境優美的野餐景點，很適合親朋好友一起前往休憩，這個景色，我相信你一定會喜歡的（笑）

——— 延伸閱讀 ———

▌新竹山區豪華露營 ｜ 窯烤pizza 野溪抓蝦 星空電影院，海拔千米的森林系露營區_飛鳥恰恰

▌新竹市區親子飯店 ｜ 500坪的室內兒童樂園，帶著孩子玩瘋設施＿煙波大飯店

>>如果你喜歡文章中的圖片或文字，歡迎引用，但請記得標示出處，也希望可以和我通知一聲，我很樂意看見自己的圖文孩子露出。