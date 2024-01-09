說到宜蘭地區的落羽松秘境，絕對不能錯過三星鄉的安農溪畔，早期為了整治安農溪時種植了二排落羽松，隨著歲月流轉，當年種植的落羽松如今已蒼鬱成林，筆直地矗立在綠草如茵的草地上， 到了每年的11~1月的季節，葉片隨著轉而變黃，金黃橙紅色的羽毛葉狀，微垂於高聳樹枝，美麗動人如羽翼般的襯著蔚藍天際，後方白雲朵朵隨風飄逸，吸引眾多旅人前來觀賞，一睹它的風采。

綿延一公里長的兩排落羽松林，在草地上整齊地佇立，台階上有遊客將落下的褐色葉片排成美麗的心型，順便也擺了 2024 年的字樣

中間寬敞的草皮和兩旁的步道可以供民眾散步，這裡的落羽松未變色時本來就是許多人很喜歡來的景點，即使一片綠油油都是青翠如茵，相當迷人，走在步道還能聽見安農溪的涓涓水流聲，安靜悠閒的行走，心情格外放鬆

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▲前年夏季來時的景色，眼前一抹鮮綠非常清新​

同樣的地方隨著季節的變化像是讓大地換了新妝，

春天有新冒的小芽，夏天有豐厚的綠葉，

秋天是魅力四射的嬌娘，

冬天則是蕭瑟孤獨的枝影

天氣相當晴朗，藍天帷幕之下，青綠、紅棕、黃褐 渲染了安農溪的河畔，樹影婆娑微風陣陣，穿插著旅人們的歡笑與驚嘆聲，豐富又熱鬧的一個午後

非常喜歡安農溪美麗的風光，這裡在相關單位的有心維護之下，不但步道平整、草皮環境整潔乾淨，空氣也很新鮮，難怪受到大眾喜愛，更是假日親子共遊的好地方

這次帶爸媽來欣賞落羽松，雖然他們不是第一次到訪，但是每回散步其中都非常喜悅，平緩好走而且距離不會太長，對於長輩來說相當親民，而且路邊停車方便，只要一下車就有美景，隨走隨拍輕輕鬆鬆

老爸老媽很會擺拍喔，姿勢一百分 💗

希望爸爸媽媽ㄧ直這樣幸福的笑著

老媽表示 : 今天拍得過癮，

絕美的落羽松景點就在宜蘭三星安農溪旁

歡迎大家來走走喔

家裡的狗狗「阿嬌」也被這一片美景迷倒，沉醉到雙眼迷茫了

散步了一陣剛好接近傍晚，夕陽緩緩落降山邊，天色漸暗，像是雀躍不已的情緒要稍稍平靜收起，耀眼的陽光不再，但是浪漫的落羽松美景深深印在腦海裡了

交 通 位 置

地址： 宜蘭縣三星鄉安農北五路與光復路交叉口 ( 田心橋旁 )

觀賞季節： 12 月中至 1 月

開放時間：全天 (免費)

停車：路邊停車場

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