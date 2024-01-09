今年過年的團圓年菜你準備好了嗎？過去大家庭都習慣自己下廚煮年夜飯，但近年來有越來越多人改為年菜外帶，畢竟省了準備食材、開火擺盤的功夫，過年也會開心輕鬆些對吧！今年有不少餐廳、飯店年菜加入這個過年市場，年菜預購早已開跑，年菜推薦、宅配年菜這篇通通介紹給你，快收藏起來，素食年菜還有最受歡迎的泰式瓦城年菜、老字號彭園年菜、王品年菜和超市龍頭家樂福年菜，都可以參考看看喔。

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過年年菜推薦|年菜比較

過年年菜推薦|餐廳年菜推薦

彭園年菜

經典中華料理餐廳彭園年菜以澎湃高檔聞名，用料講究、料理厚功、菜色豐富、選擇多樣，這樣傳統又美味的菜式，買回家長輩絕對愛！彭園年菜菜單菜色以湘菜料理手法為底，這次有鮑魚佛跳牆組合和魚翅花膠土雞鍋組合兩種，分別有搭配3道主菜、6道主菜的版本，可自由依據聚餐人數選擇。其中魚翅花膠土雞鍋湯底採用慢火熬煮，以鹿野土雞及老母雞原汁精華搭配嚴選頂級花膠，湯頭濃韻，可說是團圓年菜必備鍋物！

王品年菜

由王品集團推出的年菜套組東福御品鴻運宴，一推出就大獲關注，原因正是這份王品年菜7道菜色道道經典，無一含糊。烏參佛跳牆、人蔘燉烏雞、櫻花蝦米糕、蒸金鯧、紹興東坡肉、醉鮮蝦、冰糖銀耳蓮子釀整體呈現可說是海陸制霸等級套餐，這份組合無論是送禮、自家享用都絕對無人能比啊！

瓦城年菜

擁有多家連鎖店的泰國料理瓦城，今年推出的年菜依然熱賣超人氣，這次瓦城年菜有６人份和８人份的兩種套組供選擇，6人份有團圓菜6道、湯品1道、飲品1瓶，8人份則升級8道菜。年菜菜單中除了有泰式料理必備款綠咖哩外，過年年菜桌上不能少的檸檬清蒸魚也含在內，清爽酸香鮮美，大人小孩都愛吃；還有瓦城餐廳吃不到的年菜限定菜色鐵板香辣雙鮮，大蝦仁與中卷堆疊出的鮮美滋味，香辣過癮喜氣滿滿。

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過年年菜推薦|飯店年菜推薦

福華飯店年菜

遍及全台的集團，在年菜外帶上當然也不能缺席！台北新竹台中館都各自推出年菜組合，台北福華的飯店年菜是由台菜餐廳〈蓬萊邨〉王永宗主廚設計推出，福兔富貴套餐有六菜一湯一甜點超值組合，其中一道五福拼盤有紅糟鵝肉、芹菜龍膜、紅露醉蝦、沙拉脆冰卷、五味九孔鮑，豐富又真材實料，限量年菜預購從速啊！

福華飯店年菜推薦資訊 過年年菜推薦： 過年年菜價位：$4,888起 年菜適合人數：4~6人份量 年菜預購方式： 更多年菜推薦：無

裕元花園酒店年菜

有別於多數飯店年菜都是熱食外帶，裕元花園酒店年菜有提供熱食外帶、冷凍宅配多重年菜組合，滿足各種家庭的需要，熱食外帶年菜有十人份、六人份兩種，冷凍宅配年菜則是四至六人份一款。「鴻兔大展」熱食年菜外帶組合，六人份內容包含三道經典開胃拼盤「芝麻花枝卷」、「清酒鮑魚」、「紹興醉雞卷」，十人份拼盤則加碼爐烤松坂肉、明爐燒鴨，霸氣又澎派，闔家團圓享用保證開心滿意。

圓山大飯店年菜

台北老字號圓山大飯店今年也有推出年菜預購，是採單項料理單點制，有佛跳牆、鍋物和盆菜三種選項，由國宴主廚推出的獨家配方，讓圓山飯店年菜獨一無二還獲獎！其中花膠鮑魚佛跳牆多次獲得烹飪比賽金獎，細火慢燉八小時的「上湯」湯底，再添加鮑魚、蹄筋、冬菇曼波魚皮等高檔食材，口味豐富營養無負擔，是圓山飯店年菜中必買的人氣品項。快預訂起來，把國宴級料理搬上團圓桌吧！

●凡訂購年菜，每套贈送獨家圓山限定「好運龍」時尚保冷袋乙個及「圓山御廚調味珍鮮」乙盒。

●即日起至2024年1月7日享早鳥9折優惠。

過年年菜推薦|素食年菜推薦

果然匯素食年菜

蔬食餐廳也有推出素食年菜，讓素食者也能享受澎派好吃的年菜，果然匯的團圓蔬福宴以全素料理變出七品美饌， 雙喜拼盤裡有繽紛綜合時蔬、紫蘇梅醬汁浸釀番茄；御品佛跳牆匯集杏鮑菇、花菇、栗子與芋頭等各式山珍，灌入蔬菜熬製而成的清甜高湯，湯鮮料豐。６菜一甜點組合適合４至６人小家庭，如果想加碼還可加購蘿蔔糕、楓糖糕，精緻又健康的蔬食年菜菜單，偶爾想清爽一下，這個年菜外帶組合保證葷食者也愛。

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上善豆家素食年菜

最潮蔬食名店上善豆家連素食年菜也很時尚，2024年推出的玉兔迎春年菜五件組全素組合，包含好運蓮年油飯、富貴什錦羹、一品佛跳牆、福臨梅香獅子頭、福滿茶香鬆糕，其中好運蓮年油飯麻油香氣十足，加入蟲草菇、牛蒡絲，口感絕佳；一品佛跳牆湯頭甘甜溫潤，加入多種菇類，料好實在，都是健康養生的人氣料理。

過年年菜推薦|港式年菜推薦

潮粵坊年菜

台北美福大飯店潮粵坊港潮餐廳圍爐年菜-御宴珍饌圍爐宴，可說是五星等級海陸綜合年菜佳餚，精緻又澎派，最受矚目的就是圍爐湯品「瑤柱菜膽燉雞湯」，富含山珍海味，醇美香濃；還有「荷葉鮑魚珍珠雞」，鮮鮑嫩雞與香糯米以清香荷葉包裹，爽口不油膩，保證成為團圓桌上最熱銷的料理。

京星年菜

圖片授權：IG@feimei_eat

24小時的港點名店京星餐飲集團，供應年菜外帶也是全時段不間斷！2024年團圓年菜京星推出兩款套餐，６人份的富貴團圓年菜含６菜一湯一水果，富貴四寶拼把叉燒、烤鴨、燒肉、醉雞全蒐羅，大家最愛的肉品一次上桌全滿足，還有古法茶皇雞、八珍燴魚翅，山珍海味應有盡有，飽足感十足。當然如果想單點京星菜單原本品項湊一桌也是OK的，24小時營業真是太方便啦！

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過年年菜推薦|超商年菜推薦

OK mart超商年菜

超商年菜也是以單點形式預購、宅配到家，OKMart今年與天香樓和知名主廚吳秉承等多家品牌合作，推出多款人氣國宴級年菜外帶，像是天香樓的牛三寶香滷麻辣鍋滷汁湯底、花雕酒釀、料多豐富，端上桌絕對令人驚豔；在年節餐桌上佔有一席之地的米糕OK Mart也與承食上菜合作，櫻花蝦干貝米糕口感Q彈、香氣逼人，上桌也肯定秒殺。

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過年年菜推薦|超市年菜推薦

家樂福年菜

家樂福年菜每年都是搶手熱賣款，尤其與老協珍、呷七碗合作推出的美食珍饈年菜禮盒，不少人都會買來送禮，大器受歡迎。這次老協珍有推出京都子排、干貝花菇獅子頭等菜色，京都子排以嚴選台灣上等肋排入菜，排骨軟嫩入味，經典江浙風味，團圓菜主角擔當，可說是完全撐得起。