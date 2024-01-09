阿爸的客家菜位於新北市三峽區，我們也是看了網路評論來吃的！逛完三峽老街後就直接來卡位，超怕沒位子的！

假日出遊推薦三峽、鶯歌可以一起玩！景點安排：三峽老街、鶯歌老街、鶯歌陶瓷博物館、還有新開的鶯歌美術館，超美的！

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阿爸的客家菜 詳細資訊

地址：新北市三峽區中山路118號

營業時間：11：00-14：00(六日延長至14：30)；17：00-21：00

公休日：每週二

電話：02-2674-3714

如何去

【自行開車】 Google導航輸入阿爸的客家菜即可到達

【停車場】 有地下公有付費停車場「三峽國小」，步行約3-4分鐘。

阿爸的客家菜 空間環境

從三峽老街過來開車約5分鐘抵達，有付費停車場。

店內走傳統客家風格，很像在阿嬤家吃飯一樣。

櫃檯也有販售鳳梨醬，這也是客家菜常使用的醬料。

牆上的牌匾看起來都好厲害！

人氣菜色可惜點菜時沒看見，還蠻想吃吃看「阿爸大三封」裡面有冬瓜、高麗菜、三層肉。

阿爸的客家菜 菜單價位

原先還預計吃完飯，要來份甜點「粿人炸甜粄」(年糕)，可惜大家都吃太飽了！

阿爸的客家菜 菜色介紹

酸菜炒豬肚

客家菜不可或缺的酸菜，炒過還保有脆度！

韭菜炒鵝腸

脆脆口感的鵝腸，搭配上韭菜香，這道也是我吃客家菜必點菜色。

梅菜扣肉

下飯好吃的梅菜搭配肥嫩扣肉，應該沒有人會抗拒它吧！光醬汁我都可以吃上一碗白飯。

鹹、香、肥就是客家菜美味關鍵。

扣肉真的是要帶點肥肉才好吃！小章魚都變成老饕了專吃肥肉。

梅菜確實好吃，但後來我研究了一下，梅菜要清洗也是很費工夫的。

蒜泥白肉

這道醬料如果換成客家桔醬，我覺得會更道地。不過蒜泥醬也是很搭啦！

白肉的部分偏厚，不像外面薄博的肉片，帶有嚼勁。

薑絲大腸

這道菜就愛它的酸勁與薑絲，趁熱吃大腸比較好咀嚼。

鳳梨醬燜魚

炸過的魚感覺整條都能咬著吃，酥酥的好香！好吃到我家的阿爸把魚頭都吃掉了。

用鳳梨醬料理，醬汁帶有鳳梨香與甜味，蔬果配菜也能吃光光。

酸菜肚片湯

又是酸菜？這道算是點錯，忘記剛剛有點酸菜炒豬肚，重覆率太高。湯頭很清不會太過油膩。

阿爸的客家菜 心得評語

整體口味都很不錯！牆上的人氣菜色要記得看，有許多道都是我沒吃過的客家菜，感覺很新奇！

假日巔峰時間用餐，建議還是要先訂位，店內桌數大約只有六、七桌。

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