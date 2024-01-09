桃園美食推薦這家老余牛家莊，知道這家老余牛家莊很久了，本身我就是番茄牛肉湯的愛好者，之前看到網友分享老余牛家莊裡面有滿滿的番茄跟牛肉塊，看起來有夠銷魂的，原本要去吃然後他搬家了….還有新址就在舊址的附近，一重新開幕立馬就跑來吃！

老余牛家莊｜交通方式＆停車資訊

老余牛家莊新店面位在桃園建國路上，不過原本舊址比較好停車，現在搬到新址反而難停車，路邊繞一下找停車位，然後如果要內用記得先訂位

老余牛家莊｜用餐環境

老余牛家莊的新店面桌數也比較少，剛搬來環境很乾淨新穎，冰箱裡的飲料自己拿，用完餐在結帳，內用強烈建議要先訂位，基本上用餐時間都是客滿，我看不少人外帶也不錯，份量跟內用一樣很多

老余牛家莊｜菜單

老余牛家莊都是算人頭，一人份300，有牛肉鍋也有羊肉鍋，再來就是單點的蔬菜等配料，另外還能單點主食麵條，配料也不貴，今天我們五個人整張菜單點滿，結帳含飲料才2000元，便宜！

老余牛家莊｜牛肉鍋

老余牛家莊的牛肉鍋向來以大份量料多聞名，實際吃真的很震撼，我們5人點了一大鍋是4人份的份量是直接用一個大鐵盆裝，然後基本上一定會吃到打包，實在是太多了！

湯底裡面本身就有牛肉、高麗菜、白豆腐、番茄等食材，吃不夠可以額外加點，一送上桌就滿滿的沙茶牛肉湯底的香氣，隨手一撈就有滿滿的料，一上桌建議可以先喝一點原味，再把料丟下去煮

配料丟下去煮，裡的配料都很便宜，牛肚、凍豆腐，青菜類也可以點來煮，湯頭會越煮越鮮甜

煮滾就可以吃了，滿滿一鍋料超爽的！

湯頭使用的基底是沙茶與大量蕃茄、蔬菜加上滷包熬煮，整個湯頭香氣濃郁，湯頭喝起來有著番茄的酸香，沙茶味比較沒這麼濃郁，但整體喝起來酸甜鹹香，牛肉原舊址是用大塊的牛腩，搬到新址後是切成適口大小的牛腩，但數量還是非常多

每桌都會附贈上一罐豆腐乳，想要加點一罐$30，如果想吃辣的話每桌都有提供辣椒醬，不過本身湯頭就很夠味了，其實不太需要沾，牛肉吃起來很是柔軟多汁，還帶有膠質感，有夠好吃啦

牛肉片，點來涮的，後來發現其實可以不點這個，鍋裡的牛肉就超多了，吃不完

豆皮非常讚，而且很多，豆皮很容易吸收鍋底的味道，吃起來超級夠味鮮香！

麵，因為沒有白飯可以點，點麵當主食吧，是用白麵條不用煮很久，一份的份量其實滿多的，所以千萬不要一人點一團，不夠再點就行了，搭配湯頭吃起來就是牛肉麵，打包回家也是加麵吃，很讚

老余牛家莊的牛肉鍋真的很棒，首先是他的鍋底味道非常夠味，而且牛肉蔬菜也夠多，雖然味濃但喝起來完全不會膩口，牛肉也很軟嫩入味，好像也沒看到有人吃完，幾乎每桌都會打包，回家覆熱也不會走味，真的是吃一餐轉兩餐的概念！

老余牛家莊

地址：桃園市桃園區建國路331號

電話：03 3675253

營業時間： 10:30-21:00

老余牛家莊FB

店家/景點資訊

店家名稱：老余牛家莊

所在地址：臺灣桃園市桃園區建國路331號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:30-21:00

店家電話：03 3675253

評價：★★★★★

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