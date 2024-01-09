位在裕誠路與富民路三角窗透天店面，位置在二樓外牆有大面積扛棒很顯眼，一樓是初瓦二樓則是享鴨烤鴨中華料理。

小高之前才分享過王品旗下「享鴨 烤鴨與中華料理-高雄裕誠店」美食文章，同棟一樓「初瓦韓式料理」竟然也是王品的新品牌, 斜對面就是小高品嚐過王品青花驕麻辣火鍋，這間「初瓦韓式料理」是在今年9月23日才開幕，目前全台灣「初瓦韓式料理」僅有4間直營店面，小高今天有事先訂位專程前來享用，可能平日用餐時段裡面沒有客滿，令我印刻裡面裝潢充滿歡樂的氣息，品嚐覺得很美味定價合理範圍，值得樂天小高極推薦給您品嚐。

門面週遭處處有色彩鑌霓虹燈真熱鬧，門外有放置韓國主廚孫榮KAI SON的肖像。

自動大門打開櫃檯在左邊右邊是打卡點，裡面燈光色彩繽紛感受到熱鬧氣息。

右邊很適合顧客拍照上傳網路與網友分享。

這是櫃檯是服務櫃台也是結帳吧台。

這個用餐空間格局比較獨特分為三大區域，這區是在櫃檯後方座位比較少，餐廳洗手間也設置在這區域。

這靠窗處有擺設雙人高腳椅座位區，一旁就放置4人位子供顧客坐下來用餐。

從這有放置雙人座位一旁有設置飲料吧台。

飲料吧台有裝設免費氣泡水自取飲用區，桌面上皆有擺放這塑膠容器供裝盛。

再一旁有設置免費霜淇淋自取享用區，今天這霜淇淋是冬天最受歡迎草莓口味。

再裡面走竟然有寬敞開方式用餐空間，裝潢搭配燈光散發出新潮韓式樂鬧氛圍，假如團體聚餐可沈浸在愉快用餐心情。

每個用餐桌子ㄧ旁有設置餐具抽屜供使用。

比較獨特裡面有很多台自動送餐機器人，每一台機器都以知名的韓星來命名。

用餐前服務生會送上這免洗圍兜兜供使用。

這厚厚一本設計精美菜單供顧客直接點取，這裡點餐要使用手機掃碼上官網點選，餐點有雙人、三人及四人套餐等不同菜色供搭配，還有各種單點、各種飲品...等等額外選擇，至於套餐還有三種價位挑選來升級，這裡用餐需要收取10%服務費，小高選擇雙人套餐1199元來享用。

服務生會送上這張QR碼供顧客掃描，自行掃進入填問卷會有一些優惠拿取。

這是雙人套餐全部餐點放置桌面上拍張全體照，當然餐點組合就由個人喜愛來選擇享用。

這些雙人套餐餐點分別有五樣醃製小菜（可續）、應援部隊鍋（牛）、天菜包夾嫩肩（牛）、金點不敗炸雞＋允指洋釀炸雞、泡菜豬尬煎餅（2份）及白飯（2碗）等這一整桌加上10％服務費總共花費1319元。

這是韓式料理招牌菜之一部隊鍋，應援部隊鍋小高選擇牛肉來品嚐，紅通通部隊鍋份量很多滿滿的韓式泡菜。

這部隊鍋湯頭微辣濃郁泡菜味酸酸爽口好喝 。

部隊鍋裡面有多種招牌配料來滿足食慾，食材皆是很新鮮開味真好吃 。

店家會先送上這五樣醃製小菜供解饞，這些小菜屬於韓氏醃製品可無限次免續。

這醃製品皆很入味偏酸鹹開味好吃 。

這是天菜包夾嫩肩牛組合餐點。

套餐裡有兩小碟蘸料供顧客選擇沾食，一旁有生食及生菜供客人搭配牛肉來品嚐。

這嫩煎牛排厚度適中有附杏鮑菇跟香菇，這牛排煎到7分熟使用剪刀剪成塊狀，牛排煎香軟Ｑ鮮甜不柴很好吃 。

使用生菜來包牛肉、杏包菇及香菇來搭配，再淋上醬汁一起吃很開胃爽口好吃 。

這盤是泡菜豬尬煎餅（2份）。

這煎餅焦香越嚼越香紮實真好吃 。

這盤是金點不敗炸雞＋允指洋釀炸雞。

這炸雞有附上醃製白蘿蔔和甜辣醬。

這兩種炸雞裹粉高溫油炸酥脆不油膩，雞肉鮮嫩多汁吃起來真涮嘴 。

這草莓霜淇淋很濃郁偏甜些好吃。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「初瓦高雄裕誠店」用餐空間韓式氛圍很舒適，服務很親切，整體口感水準之上定價合理範圍，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。



檢視較大的地圖

位店家資訊：初瓦高雄裕誠店

地址： 813高雄市左營區裕誠路448號1樓

營業時間：11:30~23:00

電話： 07-5561056

線上訂位：https://inline.app/booking/-N4Cs3UGRu5XY08MviUy:inline-live-2/-NaPWZbwoGvxvK44hCeb?language=zh-tw

樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com