360元吃到飽已經很划算！一月中開始為期半個月，平日週一到週四還有優惠活動，桃園人出示證件，即可享有四人同行一人免費，等於一個人不用300元中西自助百匯吃到飽，有熟食區、炸物區、蒸籠區、小菜區、生菜沙拉區…吃喝至少50種選擇，有還有現煮牛肉麵～

城市商旅- 桃園航空館 在哪？

城市商旅吃到飽在桃園大園交流道旁！可直接google導航「城市商旅航空館」比較快，附設免費停車場，搭乘機捷大園站步行不用10分鐘，城市商旅離陽榮生態農場約10分鐘車程，玩累來吃飽很適合親子客～

城市商旅在交流道右下方，現場有交通保全指揮交通，看到這棟建築熟悉就是，最上面還寫著「海霸王」三個字！

距離上次來這真的超久了！有一種陌生的熟悉感～

取餐區、用餐區

城市商旅吃到飽位在2樓！進入商旅飯店直接前往二樓即可，先到2樓櫃檯確定人數、費用，就能開吃囉！現場有清楚指標，左邊是取餐區、右邊是用餐區～

吃到飽 收費標準

以目前物價來講！城市商旅吃到飽很有競爭力！不分平假日360元就能吃到飽，130公分以下半價、100公分以下免費，有120分鐘時間可以吃，現場有熟食區、蒸籠區、冷盤小菜、生菜沙拉、湯品、飲料、甜點與冰淇淋，加起來至少有50種以上～

成人收費：360元（131公分以上）

兒童收費：180元（100公分～130公分）

免費：100公分以下兒童

服務費：酌收10％

用餐時間：120分鐘

熟食區

最受歡迎的就是這區！熟食熱炒料理，固定會有8道輪流替換，今天有蒼蠅頭、魚香茄子、玉子蒸蛋、川味辣子雞、豆鼓鮮蚵豆腐、季節時蔬、蠔油炒三鮮與彩椒牛肉，都是很家常味的菜色～

熱炒菜館隨便一道也要150元～200元！一個人花400元還未必能吃飽！這一個人不用400元就能吃飽，還能享受飯店服務品質！

這道豆豉鮮蚵豆腐看起來很不錯！選用東石鮮蚵搭配傳統板豆腐，加上豆鼓煮香，最後勾成濃稠芡汁，這也是一道白飯殺手～

蒸籠 蒸物

旁邊蒸籠區有珍珠丸、燒賣、肉包、芋頭包與地瓜！

這區很容易飽！但看到還是會忍不住來幾顆～

烤炸物區

烤炸物有鯖魚、士林大香腸、炸野菜、椒麻炸雞、焗烤馬鈴薯與萬巒豬腳！萬巒豬腳可沾佐特製蒜蓉醬，這萬巒豬腳放好滿不怕人吃，每道也都有擺盤有加分～

這盤炸野菜好澎湃！有金針菇、花椰菜、茄子、洋蔥圈～

招牌牛肉麵

城市商旅(桃園航空館)有很多國外旅客！每個月將近12,000位外國旅客吃得到招牌牛肉麵，牛肉麵可吃到飽也能單點，麵條都是現點現煮～

把Q彈麵條均勻汆燙煮熟，撈起放上紅白蘿蔔，擺上牛腱肉與燙青菜，最後就能淋上牛骨紅燒湯～

單點牛肉麵(左邊)！吃到飽牛肉麵(右邊)

吃到飽我喜歡碗越小越好！不然吃完大碗都飽了，其它自助菜色都吃不到，喜歡吃牛肉麵的朋友，就多走幾趟吃吧～

◎內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理～

另一邊有涼拌小菜、生菜沙拉、水果、熱湯、關東煮、肉燥與甜點。

熱湯、淋醬區

天冷一看到湯鍋忍不住靠過去！這一排有麻辣鍋、剝皮辣椒雞湯、芋頭米粉鍋、關東煮、滷筍、咖哩與肉燥，麻辣鍋一撈都是滿滿配料～

芋香米粉鍋用料也很實在！一靠近就聞到蝦皮香氣，重點是有很多芋頭塊～

滷筍搭配肉燥就是一碗澎湃肉燥飯！這裡還有6格關東煮，裡面超過10種配料。

小菜．沙拉．水果．蛋糕

小菜區有涼拌海蜇皮、木耳、黃金泡菜、生菜沙拉配料…挑幾樣都來一點！

生菜沙拉有多種配料！旁邊有三種醬料可選！生菜來一點綜合堅果，淋點日式胡麻醬，就是一道養生前菜。

四種時令水果堆的像座小山！有葡萄柚、柳丁、小番茄與火龍果，火龍果切的好大塊吃起來過癮～

冷藏櫃有蛋糕卷、堅果塔與小蛋糕！小蛋糕用小盒子裝，看起來很可愛耶～

咖啡飲料．冰淇淋

光是飲料、咖啡與冰沙就有30種選擇！飯後還有冰淇淋、霜淇淋，自助區隨時都乾乾淨淨，用餐起來特別舒服～

先來杯冰沙開胃、吃一半再來杯碳酸飲料，飯後咖啡配蛋糕，光是這區就能喝飽啦！

用餐區有四人桌與大圓桌！吃到飽都坐四人桌，大圓桌以合菜為主，今天剛好有日本旅遊團，用餐時間瞬間坐滿一半，真的很熱鬧～

為了不造成浪費我真的很節制！每一樣都來一點就變成一桌！吃到飽想要拍澎湃一點，記得揪大胃王朋友～

單點 招牌牛肉麵

台灣牛肉麵不只外國遊客喜歡嚐鮮！國人也很愛吃牛肉麵！

不想吃到飽，現場也能單點牛肉麵一碗150元，圓麵條看起來扎實，吃起來卻是彈牙軟Q，很容易吸附牛肉湯，湯底以牛骨與蔬菜熬製，調和成溫潤甘醇紅燒湯，帶有蔬菜香也不會過鹹～

牛肉麵吃到飽

吃到飽牛肉麵是用小陶鍋裝！器皿真的好可愛！帶筋牛腱肉慢燉入味，這牛肉塊很有口感，算是挺有嚼勁，整體牛肉麵挺清爽，吃完一小碗無負擔，也不會感到油膩感～

◎內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理～

豆豉鮮蚵豆腐

夾了四種熟食菜，每道配色都很豐富！撈了好幾顆東石鮮蚵，鮮蚵豆腐裹上一層甘甜芡汁，蚵仔保留原汁原味、豆腐軟嫩，來一點就能扒好幾口飯～

炸花椰菜好大一個！外皮炸的乾爽沒有油膩感，熟食區都很下飯！8樣菜吃一輪就回本了，炸雞外皮酥脆挺有厚度，關東煮有素球、玉米與黑輪，每一樣都吃才知道自己喜歡吃什麼～

冷盤萬巒豬腳也要來幾片！

芋香米粉鍋

芋香米粉鍋深受顧客喜歡！這一小碗不夠我吃，應該一次盛三碗，好濃的蝦皮爆香氣，這就是台灣菜的好味道，加大甲芋頭與新竹米粉煮，加點胡椒粉提味，起鍋前加上炸蛋酥，芋頭塊融和在湯裡，湯真的好濃郁，Q軟米粉吸飽湯好吃～

吃到飽我很少吃飯！但這的咖哩醬很濃郁，以這價位吃到飽來講滿好吃，用成大瓷盤加幾塊雞排，這一份至少也要200元以上～

蒸籠區燒賣包子要趁熱吃！燒賣、肉包、芋頭包都是常見口味～

飯後來點地瓜幫助消化！

飯後來球冰淇淋！現場也有DIY焦糖霜淇淋，聽說焦糖霜淇淋很好吃，我還沒吃到霜淇淋已經飽啦！

飯後除了水果蛋糕甜點也來一盤！蛋糕類外型挺可愛，口感綿密比較乾口，適合搭配咖啡吃～

＊來機場住宿推薦「城市商旅 桃園航空館」

外食客單400元是基本，來這同樣價格竟然能吃到飽，有熟食、蒸物、炸物、冷盤、小菜、湯醬、生菜沙拉、水果、飲料、蛋糕甜點與冰淇淋，以這價格沒什麼好挑惕！

◎店內優惠活動日期：2024/1/15～2/1(限週一到週四)，桃園人出示相關證件，四人同行一人免費！

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