台北有一個人溫泉湯屋嗎？【北投春天酒店】是我搜尋“台北有單人溫泉湯屋嗎？”找到的推薦，上網還看到春天酒店泡湯券，一個人499元優惠價，24小時營業時間，半夜想一個人泡湯都行！也有春天酒店雙人湯屋和住宿票券，剛好遇到旅展就連同北投麗禧溫泉酒店雙人湯屋一起買了～

溫泉參考：北投麗禧溫泉酒店雙人湯屋推薦～買泡湯券優惠！

北投溫泉 春天酒店 在哪裡

【北投春天酒店】開車、騎車或搭捷運都方便，坐捷運到新北投站還有免費接駁車到春天酒店，有需要可以參考朋友這篇遊記，也是一個人泡湯參考，要注意湯屋沒有提供電話預約喔！都是現場安排～



Spring City Resort 春天酒店

地址：台北市北投區幽雅路18號

捷運：新北投站下車，步行約15分鐘即抵。北投站、新北投站皆有免費交通車接駁

電話： 02 2897 5555

食記：【台北溫泉推薦】北投春天酒店雙人湯屋，一個人泡湯！24小時泡湯券體驗

官網：春天酒店

北投春天酒店，位處台北市陽明山國家公園山麓，坐擁北投最大戶外親子露天風呂的溫泉度假飯店，因鄰近北投溫泉白磺泉出口，飯店供應純淨優質的白磺原湯，讓賓客在春天揮別都市喧囂，一享泡湯樂趣。

在春天每間房間皆有觀音石砌成的個人湯屋，房內即可享受白磺原湯。結合地方，不定期舉辦各種體驗活動，賓客在北投春天的綠茵環境中悠閒度假，也能體會台灣北投的在地文化。

北投溫泉 春天酒店 湯屋價錢

上網搜尋春天酒店單人湯屋可以買到499元，和現場差101元，可以參考看看！但是買票券的壞處就是要找時間體驗完，要是沒差就可以直接到春天酒店現場。

使用時間 ▍1小時

收費標準 ▍

成人(140cm以上)-NT$.600/人 (不分平假日)

兒童(110-139cm)-NT$.400/人 (不分平假日)

未滿110cm-免費

使用規範及說明 ▍

►本室內湯屋採現場安排制，恕無提供電話預約服務。

泡湯平假日定義 ▍部分票券需補差價

►週一至週五為平日；周末六日為假日

►12/24、12/31及春節期間為特殊假日

北投溫泉 春天酒店 湯屋體驗

春天酒店有室內個人湯屋可以一個人泡湯，也有客房雙人湯屋推薦，先說一下這次是買電子票券，因為湯屋不能預約就直接來到現場，原本我是買一個人泡湯券兩張，結果服務人員也沒問我們要一個人泡湯還是兩個人一間？就直接帶我們到雙人湯屋。

一開始沒先問，讓我以為是兩張票券升級雙人湯屋，但我後來看到朋友分享的單人湯屋，大小間好像一樣呢XD所以我也不知道差別在那？不過春天酒店是可以一個人泡湯，單身又害羞的人可以參考。

【北投春天酒店】是北投有名的溫泉推薦，搜尋北投湯屋和北投溫泉都能看到地標，這也是我撲空一次又來啦！上次只看春天酒店營業時間就出發，結果來到現場才發現酒店當天在消毒。

氣派的大廳，在櫃檯出示確認購買的湯屋電子票券後，就由服務人員帶我們到湯屋介紹。

【北投春天酒店】有日本料理竹林亭及台菜美食幽雅18餐廳，並有私密的包廂空間，為舉辦戶外婚宴、家族聚會、春酒尾牙或公司精英會議的不二之選。

【北投春天酒店】湯屋外面，被帶到這邊才發現服務人員自己幫我們安排雙人湯屋，我就懶得換單人湯屋，所以不曉得是不是一樣？但體驗時間一小時是一樣的。

【春天酒店】雙人湯屋不大，所以一開始有點傻眼XD 畢竟我原本是想一人一間啊！這樣一千其實可以有更好的選擇呢～

浴池旁邊就是淋浴，因為空間不大，所以要注意不要噴到門口。

放水囉～冬天最需要的就是溫泉泡湯啦～

這裡有三個水龍頭分別是冷水、熱水和溫泉水，看自己溫度去調整，水的速度和水量很快，溫泉一下就滿囉～

簡單的備品，浴帽、洗髮精、沐浴乳、礦泉水和乳液都有，旁邊還有一個插座充電。

湯化粧小町的洗髮乳和沐浴乳

原本買泡湯券【北投春天酒店】是想體驗一個人湯屋，結果店員帶我們到這間說是雙人湯屋，但我覺得好小間喔XD後來看朋友單人湯屋和雙人湯屋好像不太一樣，所以我不知道有沒有被晃點～哈

Spring City Resort 春天酒店

地址：台北市北投區幽雅路18號

捷運：新北投站下車，步行約15分鐘即抵。北投站、新北投站皆有免費交通車接駁

電話： 02 2897 5555

食記：【台北溫泉推薦】北投春天酒店雙人湯屋，一個人泡湯！24小時泡湯券體驗

官網：春天酒店

地址：台北市北投區幽雅路30號

捷運：北投站

電話：022898-8888

遊記：北投溫泉推薦麗禧溫泉酒店雙人湯屋泡湯券



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菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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本篇食記自費

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