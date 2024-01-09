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馥漫麵包花園

台中名店進軍雙北!馥漫麵包花園起家於台中，之前托媽媽的福吃過他們家的烘焙產品，

好吃是不用懷疑的！

這次來的是江子翠站旁邊的分店，店內除了一些台式經典麵包，

也有很多西式蛋糕以及伴手禮喔！（偷偷說：生意超好）

「DONUT DONUT」

不用出國也能吃到日本最夯「生甜甜圈」

這次馥漫麵包花園特別聘請日本師傅來台獨家傳授製作技術，「生甜甜圈」——最夯的日本排隊甜點在台灣也吃得到！

目前還有 🌸「買四送一」🌸超優惠活動 ，而且口味任選 贈價高者!(送貴的那一顆！)

生甜甜圈柔軟的麵體採用北海道麵粉、法國愛樂薇發酵奶油、南瓜、牛乳種、純蛋黃長時間發酵製成，口感就如同生吐司與一般吐司的差別一樣，我會用「更柔軟、更有靈魂」來形容！

食後心得

口味上有7種選擇，內餡為填入式的「卡士達」、「紅豆泥」、「芋泥」是甜點控必嚐的！

滿滿內餡甜度適中，搭配生甜甜圈體柔軟Q彈的口感，冬天吃到這種點心真的會讓人不自覺得笑出來！超幸福。

喜歡單純品嚐甜甜圈蓬鬆口感的朋友我很推薦原味的「DONUT DONUT」以及在近日推出🍫冬日可可季🍫新口味的「杏仁白巧」與「巧克力花生」生甜甜圈！

尤其是「杏仁白巧」，可過的杏仁果香氣夠又有脆脆口感，整體吃起來我很喜歡！

老奶奶(檸檬) 與巧克力花生口味相對比較不甜，適合比較不喜歡甜口誤的朋友試試，

都很不錯喔！

推薦口味

⭐️DONUT DONUT(原味) $45

⭐️老奶奶(檸檬) $55

⭐️卡士達 $60

⭐️紅豆泥 $60

⭐️芋泥 $60

⭐️杏仁白巧 $65

⭐️巧克力花生 $55

店家資訊

馥漫麪包花園FM-Station Official

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門市資訊

📍東興站-台中市南屯區東興路二段246號、04-2471-0575

📍學士站-台中市北區學士路251號、04-2207-3000

📍西屯站-台中市西屯區西屯路三段157-1號、04-2465-0098

📍逢甲站-台中市西屯區河南路路二段324號、04-2297-8333

📍松竹站-台中市北屯區松竹路二段172號、04-2249-0666

📍大里站-台中市大里區中興路二段446號、04-2485-1958

📍豐原站-台中市豐原區向陽路148號、04-2515-1234

📍大雅站-台中市大雅區中清路三段1210號、04-2560-5966

📍公益站-台中市南屯區公益路二段507號、04-2251-6099

📍彰化站-彰化市曉陽路67號、04-728-8181

📍美村站-台中市南區美村南路137號、04-2262-0969

📍太平站-台中市太平區中山路四段48號、04-2395-0780

📍草屯站-南投縣草屯鎮碧山路78-2號、049-233-0318

📍江子翠站-新北市板橋區仁化街2號(近捷運江子翠五號出口)、02-2255-9568

📍景安站-新北市中和區景安路1號(近捷運永安市場站)、02-2942-5343

📍中平站-新北市新莊區中平路262號、02-2996-8166