很多人假日到台北市遊玩
這時候天氣冷就會想來個羊肉爐
而哪裡有好吃的羊肉爐吃到飽呢？~
有的，而且今天要介紹的這一家
是全台北評價最高的羊肉爐吃到飽
高達4.9顆星~
評價也是超多，看了就嚇到
而這厲害的店家就在台北士林社中街上的
正老林羊肉爐 社中店
台北評價最高的羊肉爐吃到飽
店家的室內空間算是非常的大
座位數加起來少說也有近50個左右
只是在這裡用餐的話
走道空間比較擠一點~
因為座位與座位之間比較靠近
這裡只有吃到飽的價格，並且不收服務費
有分成人價格、兒童價格
孩童的價格是 110-130公分 250元、90~110公分100元
90公分以下免費
另外也有外帶的方式
自助吧有15種左右的蔬菜
還有眾多的麵食、以及豆類火鍋料
最重要的就是他們的羊肉
有分三種不同部位
羊肉排、羊膝、羊筋
都是無限量可以自己夾
旁邊還有冷凍的火鍋店
裡面還有羊、豬、雞三種不同的肉片
一般羊肉爐吃到飽店家都沒有肉片
沒想到這家竟然有~
還有醬料區以及飲料機
和小美冰淇淋
也是很少看到羊肉爐吃到飽店有冰淇淋
剛好吃完可以退火~
另外這邊也有附白飯
以及瓜仔肉~
馬上就來品嚐一下囉~
湯頭可以選擇羊肉爐或是鴛鴦
選擇鴛鴦的話一邊清湯一邊羊肉爐高湯
建議大家一開始的時候
先把羊肉丟下去煮~
煮個五分鐘左右之後
再撈起來吃
肉質會更加的軟嫩
好入口
店裡的羊膝
可以拿吸管吸裡面的骨髓
味道超級無敵濃郁
吸了一口，滿滿的濃郁感~
瞬間散發~
另外還有羊肋排和羊筋
但比較之下，布咕先生比較推薦羊大骨
肉質吃起來比較軟嫩
店家的湯頭是一大特色
他們的湯頭味道非常的清甜
比起一般吃到飽的店，味道好非常多
有單點的水準
建議可以剛上桌時喝一口
如果煮很多食材的話就不推~
因為味道會變太重
另外大家如果來到這裡
記得一定要把食材都吃光光不要浪費
吃完之後
別忘記來個冰淇淋
退火一下~
如果外面很冷就不建議吃了
不然出去會冷到受不了
非常的好
非常的清甜
有單點店的水準
食材也非常的豐富
甚至還有冰淇淋
最大的特點就是有羊膝可以吸骨髓
算是非常不錯的羊肉爐吃到飽店
比我之前去過別家的正老林羊肉爐好太多了~
另外上次也有介紹過另一間土城羊肉爐吃到飽
赤崁羊肉爐｜爆誇張羊肉爐吃到飽！超厚羊肉排、羊肉不怕你吃，只要５２０元不收服費
相比，土城羊肉爐吃到飽
就比較適合喜歡大口吃肉還有吃現切蔬菜的人
兩家都有各不同的特色，都值得推薦
營業時間：17~23 三公休
地址：111台北市士林區社中街119號
地圖：
聲明：
*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*
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