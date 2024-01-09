很多人假日到台北市遊玩

這時候天氣冷就會想來個羊肉爐

而哪裡有好吃的羊肉爐吃到飽呢？~

有的，而且今天要介紹的這一家

是全台北評價最高的羊肉爐吃到飽

高達4.9顆星~

評價也是超多，看了就嚇到

而這厲害的店家就在台北士林社中街上的

正老林羊肉爐 社中店

台北評價最高的羊肉爐吃到飽

正老林羊肉爐 社中店 目錄

正老林羊肉爐 社中店 店內環境

正老林羊肉爐 社中店 價格

正老林羊肉爐 社中店 自助吧

正老林羊肉爐 社中店 推薦餐點

正老林羊肉爐 社中店 評價

正老林羊肉爐 社中店 影片介紹

正老林羊肉爐 社中店 店家資訊

正老林羊肉爐 社中店店內環境

店家的室內空間算是非常的大

座位數加起來少說也有近50個左右

只是在這裡用餐的話

走道空間比較擠一點~

因為座位與座位之間比較靠近

正老林羊肉爐 社中店價格

這裡只有吃到飽的價格，並且不收服務費

有分成人價格、兒童價格

孩童的價格是 110-130公分 250元、90~110公分100元

90公分以下免費

另外也有外帶的方式

再來介紹自助吧

自助吧有15種左右的蔬菜

還有眾多的麵食、以及豆類火鍋料

最重要的就是他們的羊肉

有分三種不同部位

羊肉排、羊膝、羊筋

都是無限量可以自己夾

旁邊還有冷凍的火鍋店

裡面還有羊、豬、雞三種不同的肉片

一般羊肉爐吃到飽店家都沒有肉片

沒想到這家竟然有~

還有醬料區以及飲料機

和小美冰淇淋

也是很少看到羊肉爐吃到飽店有冰淇淋

剛好吃完可以退火~

另外這邊也有附白飯

以及瓜仔肉~

自助吧全部介紹完了

馬上就來品嚐一下囉~

湯頭可以選擇羊肉爐或是鴛鴦

選擇鴛鴦的話一邊清湯一邊羊肉爐高湯

建議大家一開始的時候

先把羊肉丟下去煮~

煮個五分鐘左右之後

再撈起來吃

肉質會更加的軟嫩

好入口

店裡的羊膝

可以拿吸管吸裡面的骨髓

味道超級無敵濃郁

吸了一口，滿滿的濃郁感~

瞬間散發~

另外還有羊肋排和羊筋

但比較之下，布咕先生比較推薦羊大骨

肉質吃起來比較軟嫩

店家的湯頭是一大特色

他們的湯頭味道非常的清甜

比起一般吃到飽的店，味道好非常多

有單點的水準

建議可以剛上桌時喝一口

如果煮很多食材的話就不推~

因為味道會變太重

另外大家如果來到這裡

記得一定要把食材都吃光光不要浪費

吃完之後

別忘記來個冰淇淋

退火一下~

如果外面很冷就不建議吃了

不然出去會冷到受不了

他們家的湯頭味道

非常的好

非常的清甜

有單點店的水準

食材也非常的豐富

甚至還有冰淇淋

最大的特點就是有羊膝可以吸骨髓

算是非常不錯的羊肉爐吃到飽店

比我之前去過別家的正老林羊肉爐好太多了~

另外上次也有介紹過另一間土城羊肉爐吃到飽​

​ 赤崁羊肉爐｜爆誇張羊肉爐吃到飽！超厚羊肉排、羊肉不怕你吃，只要５２０元不收服費​

相比，土城羊肉爐吃到飽

就比較適合喜歡大口吃肉還有吃現切蔬菜的人

兩家都有各不同的特色，都值得推薦

正老林羊肉爐 社中店 影片介紹

台北旅遊，美食、小吃、餐廳、吃到飽-懶人包

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店名：正老林羊肉爐 社中店

營業時間：17~23 三公休

地址：111台北市士林區社中街119號

地圖：



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聲明：

*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

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