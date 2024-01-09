台中婚宴、尾牙、春酒餐廳推薦、台中東區宴會餐廳美食、新時代美食



台中東區復興路宴會餐廳 台中天圓地方婚宴會館

福委會們春酒尾牙場地首選！提供典雅、溫馨、悠閒的用餐環境

主打澎湃中式菜色 來天圓包你不踩雷 主廚好手藝 經典菜色道道吃得出用心

同事吃的開心 老闆滿足笑呵呵 位於台中火車站旁邊的新時代百貨裡面

就算是外地來的親戚朋友交通都超方便 開車前來也有停車場喔 婚宴、尾牙、春酒都超適合的！！

原文: 台中天圓地方婚宴會館｜好料上桌！2023-2024春酒尾牙不能錯過的精緻美饌奢。菜單價位(台中車站)



天圓地方婚宴會館在哪裡?怎麼去?

奉上天圓地方婚宴會館資訊



店家名稱:天圓地方婚宴會館



天圓地方婚宴會館電話:04-2228-8622

天圓地方婚宴會館營業時間:11:00–22:00

天圓地方婚宴會館臉書: 點我

天圓地方婚宴會館網站: 點我

天圓地方婚宴會館地址:台中市東區復興路四段186號11F

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主

文章內有天圓地方婚宴會館地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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台中天圓地方婚宴會館距離台中火車站步行約五分鐘左右 地理位置超級優越

就在知名地標大魯閣時代中心11F 停車、交通都很便利喔！

舉辦婚宴或是尾牙 春酒也很適合唷！

共有三個宴會廳 分別可容20~32桌 也有10人小桌型來作家宴

YUNO今天就是要試試2023-2024春酒尾牙菜色

婚宴、謝師宴到公司團體聚餐都是非常適合的好地方

台中天圓地方婚宴會館目前2022年最新推出的尾牙春酒菜單共有四個價格

分別是12,888元、10,888元、8888元、6888元，皆再加10%服務費 每席十位

而這次要與小夥伴們分享的是8888元菜單菜色

八菜、二湯、一水果、一甜點 整個超豐盛的 想吃不飽都很難啦！

即日起~2024年1月10日前下定

享2023年尾牙春酒『早鳥優惠』

每桌只要NT$6,888+10%起

(#小桌數 #大桌數 通享優惠)

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【滿五桌即享早鳥優惠專案】

▶️優惠一 | 滿10桌，第11桌免費

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※聯絡電話：04-2228-8622

御品鮑魚大拼盤

拼盤共有鮑片沙拉/蔥香油雞腿/泰式鮮中卷/冬蔭涼拌木瓜絲/肯瓊黃金球

泰式鮮中卷 嚴選本地新鮮捕獲的中卷燙熟 保有彈牙鮮美原味 淋上泰式甜辣醬 酸甜開胃

鮑片沙拉 為經典台灣辦桌菜 搭配上美乃滋 鹹甜迷人 YUNO超愛這道

蔥香油雞腿 主廚結合川菜做法 將油雞腿泡在青花椒雞湯汁裡面 再淋上帶有青花椒香的青蔥醬 吃起來微辣

冬蔭涼拌木瓜絲 則是泰國經典美食代表之一 使用青木瓜冰鎮 拌入魚露/辣椒/蒜頭/棕櫚糖/檸檬汁搗成的醬汁裡面 吃起來很清爽

肯瓊黃金球 松果薯球現炸 再撒上特調美式肯瓊粉 口味鹹香帶點微辣

富貴芽白瑤柱盅

裡面有芋頭、豬腳、炸鳥蛋、竹筍、蒜頭、五加皮酒、香菇及栗子

滿滿的一鍋好料 湯頭清爽順口不油膩卻很有層次感的鮮香 喝完超級暖胃

檸檬清蒸海石斑

主廚精選一公斤大小的台灣石斑魚 魚皮 富含豐富膠質DHA 搭配檸檬蒜蓉辣椒 醬

吃的到原本的鮮味 肉質口感紮實而細緻

祝侯白玉牛腩筋

嚴選牛肉口感最佳的部位-牛腩筋 再使用獨門秘方及牛大骨熬煮4~5小時

口感帶有豐富的嚼勁 搭配特製紅燒湯頭 一口咬下

從牛腩瞬間釋放出的油脂在味蕾中擴散開來的滑順口感

配著紅白蘿蔔一起吃 層次感十足

金蒜銀絲帆立貝

蒜香帆立貝肉質鮮甜彈牙加上Q彈河粉

光用看的就食指大動 吃起來相當過癮

麻油松板豬米糕

婚宴尾牙春酒必吃的必備經典菜 富有彈性、脆口耐煮的松阪豬

與煸香的薑片、麻油一起料理非常合拍

搭配古法炊製的糯米米糕 一口咬下實在美味！

藥膳紹興醉白蝦

YUNO看到這盤眼睛都發亮了！

大大隻的白蝦 加上當歸、枸杞、黃耆、紅棗、紹興酒做醉蝦

白蝦肉質Q彈軟滑鮮美 酒味香醇帶有蝦子自然鮮甜 融合成絕妙搭配

黃金蟲草燉全雞

主廚加上黃金蟲草來燉煮全雞

所有材料經熬燉後的精華都集中在這碗上湯內

土雞的濃郁肉味完全釋放 調味拿捏得恰到好處

喝起來相當回甘 既濃郁又甘甜 非常耐喝 讓人一口接一口

季節綜合水果盤

主廚精挑當季鮮果為宴席畫上完美句點

當天為火龍果、西瓜、鳳梨 吃起來鮮美清甜

檸檬糖霜蛋糕

蛋糕的品項會依不同的季節 做蛋糕的微調

有時候吃的會是『生乳捲』

這天我們吃到的是檸檬糖霜蛋糕

吃起來相當濃郁 檸檬香氣十足

相當有水準 口感完全不輸團購知名店家

經過附近時不妨也來嘗嘗看吧!!