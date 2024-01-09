2024龍年新春福袋開箱-萊爾富七龍珠聯名龍年限定福箱，入手超炫動漫周邊，還能抽黃金大獎喔!



2023年即將結束，

又準備迎接新的一年，

各家超商的福袋也紛紛出爐了，

這一次要介紹的是萊爾富和與日本經典動漫《七龍珠》聯名合作的福箱，

絕對能燃燒起沉睡已久的龍珠魂阿 XD



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龍年福袋開箱 萊爾富七龍珠聯名福箱 價格

到門市門口就可以看到《七龍珠》聯名福箱的立牌，

可以看到有$399和$799兩種福箱的內容物，

兩邊的東西都不一樣，

但都很讓人心動。

雖然說是12/20開賣，

但現在門市有貨其實就可以下手了。



龍年福袋開箱 萊爾富七龍珠聯名福箱 外觀

和萊爾富的「龍年福袋」放在同一區，

外觀很搶眼，

很難不注意到，

可以發現$799的福箱真的很大一箱阿!!

$799外箱就是神龍的圖案，

$399的則是悟空+神龍。



龍年福袋開箱 萊爾富七龍珠聯名福箱 開箱

在官網上分析完內容物後，

我們選了$399的七龍珠福箱回家，

準備開箱吧!!



【萊爾富七龍珠聯名福箱 $399款內容物】

$399的七龍珠福箱內容物有限量包款一個跟獨家限定商品一個，

內容物還有一張開運刮刮卡。

限量包款有束口手提袋兩款和束口後背袋兩款，

一共四個包款，

我喜歡的是束口手提袋的樣式跟圖案，

Sean則是喜歡束口後背袋。



獨家限定商品有襪子、飲料提袋、飛盤和電繡片鑰匙圈，

每種商品個同樣都有兩款，

很希望可以拆到普烏襪子或是飛盤。

【萊爾富七龍珠福箱開箱影片看這邊】



激動人心的時刻到了~~

拿到了我想要的神龍款束口手提袋，

還有色系粉嫩的普烏飛盤。

【萊爾富七龍珠聯名福箱 束口手提袋】

神龍款束口手提袋比我想像中的大，

本以為是小托特包的大小，

材質偏薄像購物袋的感覺，

大小也蠻適合採購用的。

束口的設計可以避免袋內東西掉出來，

實用度蠻高的。

【萊爾富七龍珠聯名福箱 飛盤】

普烏飛盤材質是比較偏硬一點，

但...架不住外觀真的很可愛啊(膚淺貌)

【萊爾富七龍珠聯名福箱 發財卡】

發財卡是一張大張的刮刮券，

上面五格可以刮出商品，

再憑條碼到萊爾富兌換就可以了，

下方還有兩格一個是刮大獎，

另外一個是輸入序號抽黃金。

刮出了一些零食、飲料，

而底下的大獎我刮到了中杯卡布奇諾買一送一的優惠(我哭)

黃金序號的部分記得掃QR碼上網登錄，

登錄期限是3/15，

不要忘記囉!!

【萊爾富七龍珠聯名福箱 商品兌換】

商品的部分憑條碼直接萊爾富兌換，

兌換期間到3/31，

我們家附近除了樂事自然滋味海鹽味洋芋片沒上架，

需要到別的門市兌換，

其他四款商品都換來了有激浪汽水、蘋果汁、小熊餅乾和MM。



刮刮卡中會出現的商品，

在官網上也都可以看到，

有圖上這些品項。



龍年福袋開箱 萊爾富七龍珠聯名福箱 值得買嗎?

看新聞稿上說最高有機會獲得253元的隨機商品，

我們實際將刮中的商品的金額加總，

激浪汽水$35、MM$45、小熊餅乾$39、蘋果汁$45、洋芋片$50，

金額為$214，

也是蠻接近的。

然後換算一下，

束口手提袋和飛盤算是以$185入手，

對粉絲來說不到兩百就可以有兩款周邊，

真的是蠻划算的。

七龍珠真的是我們這一代非常經典的漫畫，

話說以前紅心辣椒推出七龍珠的遊戲，

當時我跟Sean一下班就開始上線打任務、解副本，

在遊戲中集齊七顆龍珠的時候真的是超級感動阿!!

在龍年能買到這麼應景的福箱，

粉絲們真的不要錯過喔!!

【萊爾富七龍珠福箱開箱影片看這邊】

【本文為自行消費後之心得，內文口感純屬個人心得分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】

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