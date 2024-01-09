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台南市東區無名新鮮牛肉湯｜看似清如水竟是米其林推薦牛肉湯？在地人一面倒支持牛肉湯名店

2024-01-09 21:04:27 大手牽小手。玩樂趣 人氣：104
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窩客好文

大手牽小手。玩樂趣

發表篇數：922篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 東區

造訪商家：新鮮牛肉湯(東門店)
place台南市東區東門路二段91號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台南牛肉湯推薦這家無名新鮮牛肉湯無名新鮮牛肉湯去年得到米其林必比登的推薦，許多在地鄉民都覺得實至名歸，但也有很多人哀嚎以後要排隊了怎麼辦，這家無名新鮮牛肉湯對觀光客來說比較陌生，但對在地人來說可以說是打牙祭的秘密基地呢

無名新鮮牛肉湯｜交通方式、停車資訊

無名新鮮牛肉湯就位在東門路二段上，正對面就有一個收費停車場可以利用，之前因為本身沒有店名，所以米其林推薦公佈時還引起一陣討論到底是哪一家，現在有紅色的招牌，但雖然獲得米其林推薦，老闆一家還是相對低調，沒有大肆宣揚

一進門旁邊就是廚房料理區，老闆正在切溫體牛，都是點了才現切，老闆娘、老闆態度的超好，一進門親切引領客人到座位上，用餐完也會詢問客人意見，真的非常棒！座位區不多，但環境相當乾淨清潔

無名新鮮牛肉湯｜菜單

牛肉湯、牛腩湯，湯頭都一樣的，只差內容物不一樣，炒牛肉跟牛肉燴飯是在地人的最愛，然後牛心也很多人點，之前點牛肉湯會送滷蛋肉燥飯，因為蛋漲價了，成本扛不住，送的改成油豆腐，不過還是可以加價5元升級滷蛋版的，點菜有會附肉燥飯唷

點好餐便會開始製作，廚房前這鍋就是牛肉湯的靈魂，無名新鮮牛肉湯的牛肉湯底很特殊，不會像一般牛肉湯味道那麼濃郁，是飄著清香的那種，一勺沖進去，溫體牛肉立刻變成迷人的粉嫩色澤

無名新鮮牛肉湯｜必點料理

我們點了大碗牛肉湯、炒牛心，外加附贈的兩碗肉燥飯，牛肉湯大碗附肉燥飯才130元真的有夠便宜～

牛肉湯就是純粹的溫體牛肉湯，肉量也是很多，湯頭喝起來很清甜，聽說湯頭又加入蔬菜一起熬煮，但店頭的鍋中沒看到，大概是有什麼秘密材料不想讓別人知道吧

溫體牛是五分熟，切得稍微薄一點，所以吃起來很嫩，因為沒有什麼調味，如果想吃重一點口味，可以自己加薑絲醬油膏，但個人覺得單吃其實味道就蠻好的

炒牛心，超強，這個真的非常厲害！鍋氣十足份量也不少，牛心吃起來很軟Ｑ就是走軟嫩路線，調味也很重還有濃郁蒜頭香味，搭配爽脆的芥蘭，很適合來碗白飯

油豆腐肉燥飯，雖然是送但是味道超級讚，有鄉民說這個肉燥飯才是尚好吃牛肉湯的本體！？老實說他們家的肉燥飯真的鹹香夠味，直接拉出來獨立開一家專賣店我看也是可以，肉燥飯都是肥瘦相間，吃起來會黏嘴的那種！

無名新鮮牛肉湯算很好喝的牛肉湯，溫體牛給的份量也很足，味道就是那種很傳統的牛肉湯，應該不少人是從小吃到大，會勾起人回憶的古早味，下回有機會來台南玩，可以早點來品嚐米其林推薦的牛肉湯唷

 

無名新鮮牛肉湯

地址：台南市東區東門路二段91號

電話：06 236 9680

營業時間：05:00–13:00（週二公休）


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