台南牛肉湯推薦這家無名新鮮牛肉湯，無名新鮮牛肉湯去年得到米其林必比登的推薦，許多在地鄉民都覺得實至名歸，但也有很多人哀嚎以後要排隊了怎麼辦，這家無名新鮮牛肉湯對觀光客來說比較陌生，但對在地人來說可以說是打牙祭的秘密基地呢

無名新鮮牛肉湯｜交通方式、停車資訊

無名新鮮牛肉湯就位在東門路二段上，正對面就有一個收費停車場可以利用，之前因為本身沒有店名，所以米其林推薦公佈時還引起一陣討論到底是哪一家，現在有紅色的招牌，但雖然獲得米其林推薦，老闆一家還是相對低調，沒有大肆宣揚

一進門旁邊就是廚房料理區，老闆正在切溫體牛，都是點了才現切，老闆娘、老闆態度的超好，一進門親切引領客人到座位上，用餐完也會詢問客人意見，真的非常棒！座位區不多，但環境相當乾淨清潔

無名新鮮牛肉湯｜菜單

牛肉湯、牛腩湯，湯頭都一樣的，只差內容物不一樣，炒牛肉跟牛肉燴飯是在地人的最愛，然後牛心也很多人點，之前點牛肉湯會送滷蛋肉燥飯，因為蛋漲價了，成本扛不住，送的改成油豆腐，不過還是可以加價5元升級滷蛋版的，點菜有會附肉燥飯唷

點好餐便會開始製作，廚房前這鍋就是牛肉湯的靈魂，無名新鮮牛肉湯的牛肉湯底很特殊，不會像一般牛肉湯味道那麼濃郁，是飄著清香的那種，一勺沖進去，溫體牛肉立刻變成迷人的粉嫩色澤

無名新鮮牛肉湯｜必點料理

我們點了大碗牛肉湯、炒牛心，外加附贈的兩碗肉燥飯，牛肉湯大碗附肉燥飯才130元真的有夠便宜～

牛肉湯就是純粹的溫體牛肉湯，肉量也是很多，湯頭喝起來很清甜，聽說湯頭又加入蔬菜一起熬煮，但店頭的鍋中沒看到，大概是有什麼秘密材料不想讓別人知道吧

溫體牛是五分熟，切得稍微薄一點，所以吃起來很嫩，因為沒有什麼調味，如果想吃重一點口味，可以自己加薑絲醬油膏，但個人覺得單吃其實味道就蠻好的

炒牛心，超強，這個真的非常厲害！鍋氣十足份量也不少，牛心吃起來很軟Ｑ就是走軟嫩路線，調味也很重還有濃郁蒜頭香味，搭配爽脆的芥蘭，很適合來碗白飯

油豆腐肉燥飯，雖然是送但是味道超級讚，有鄉民說這個肉燥飯才是尚好吃牛肉湯的本體！？老實說他們家的肉燥飯真的鹹香夠味，直接拉出來獨立開一家專賣店我看也是可以，肉燥飯都是肥瘦相間，吃起來會黏嘴的那種！

無名新鮮牛肉湯算很好喝的牛肉湯，溫體牛給的份量也很足，味道就是那種很傳統的牛肉湯，應該不少人是從小吃到大，會勾起人回憶的古早味，下回有機會來台南玩，可以早點來品嚐米其林推薦的牛肉湯唷

無名新鮮牛肉湯

地址：台南市東區東門路二段91號

電話：06 236 9680

營業時間：05:00–13:00（週二公休）

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