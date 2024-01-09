忠貞商圈內 阿美米干隔壁的阿美金三角點心，都是關係企業，吃完米干可以走到隔壁吃來自滇緬泰的傳統甜點，很完美的安排，阿美真的蠻貼心的，懂賺。

走紅磚復古工業風路線，在路旁其實是蠻搶眼的存在，一般在台灣很少有機會吃到來自滇緬泰的傳統甜點，而且還是破酥包專賣，現場還可以看到破酥包製作過程，總之吃的就是一個異國風情。

阿美金三角點心(忠貞商圈)｜交通位置

位於忠貞商圈內，阿美米干餐廳旁。

紅磚復古工業風的外型設計

賣的是金三角滇緬泰的傳統點心，更是雲南破酥包專賣店。

店內空間不大但規劃的很寬敞舒適

店內可看到破酥包的製作過程。

除了滇緬泰的傳統糕點以外還有一般西式蛋糕

更是破酥包專賣店

阿美金三角點心(忠貞商圈)｜MENU

來這裡就是要吃特色點心跟破酥包才特別

不知道要點什麼的話，建議精選套餐點下去，一次搞定。

破酥包的口味真多，鹹甜都有

精選套餐共有ABC三種選擇

破酥包的製作過程不但做給你看，還有詳細說明。

我們點了套餐A還加點摩摩渣渣還有兩個破酥包。

畢竟是破酥包專賣

總是要點一下人家的破酥包吧～

鹹甜各點一個，吃吃看跟我們的包子差距在哪？

芝麻核桃破酥包

首先就是包子外皮鬆軟又有層次感。

內餡的芝麻香濃又有核桃脆感，芝麻還是店家手工自磨的

香菇筍肉破酥包

精選香菇跟桂竹筍拌入黑豬餃肉，脆香十足。

但其實除了外皮鬆軟有層次感以外，內餡沒什麼太大的不同。

套餐A ｜ NT$.100元

內容有土雞蛋糕/椰子凍/馬打滾2顆/糯米芭蕉粽

糯米芭蕉粽是泰式傳統小吃的一種

裡面包裹椰漿糯米，軟糯口感帶點甜香還有芭蕉葉香氣。

紫地瓜馬打滾有點像麻糬，口感偏淡，軟糯綿密。

南瓜馬打滾，沒什麼記憶點。

我們點了兩杯無糖茶，就中規中矩。

摩摩渣渣

泰式風味，顏色繽紛開胃

香醇椰奶香氣濃厚，印象中偏甜但奶香濃。

我覺得整體來說口感很普通

沒吃過的可以來嚐嚐，但就沒有到非吃不可的程度。

阿美金三角點心(忠貞商圈)

地址：桃園市平鎮區中山路134號

電話：03 4560015

時間：平日 11:00–19:30｜假日 09:00–19:30

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