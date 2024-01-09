忠貞商圈內 阿美米干隔壁的阿美金三角點心，都是關係企業，吃完米干可以走到隔壁吃來自滇緬泰的傳統甜點，很完美的安排，阿美真的蠻貼心的，懂賺。
走紅磚復古工業風路線，在路旁其實是蠻搶眼的存在，一般在台灣很少有機會吃到來自滇緬泰的傳統甜點，而且還是破酥包專賣，現場還可以看到破酥包製作過程，總之吃的就是一個異國風情。
阿美金三角點心(忠貞商圈)｜交通位置
位於忠貞商圈內，阿美米干餐廳旁。
紅磚復古工業風的外型設計
賣的是金三角滇緬泰的傳統點心，更是雲南破酥包專賣店。
店內空間不大但規劃的很寬敞舒適
店內可看到破酥包的製作過程。
除了滇緬泰的傳統糕點以外還有一般西式蛋糕
更是破酥包專賣店
阿美金三角點心(忠貞商圈)｜MENU
來這裡就是要吃特色點心跟破酥包才特別
不知道要點什麼的話，建議精選套餐點下去，一次搞定。
破酥包的口味真多，鹹甜都有
精選套餐共有ABC三種選擇
破酥包的製作過程不但做給你看，還有詳細說明。
我們點了套餐A還加點摩摩渣渣還有兩個破酥包。
畢竟是破酥包專賣
總是要點一下人家的破酥包吧～
鹹甜各點一個，吃吃看跟我們的包子差距在哪？
芝麻核桃破酥包
首先就是包子外皮鬆軟又有層次感。
內餡的芝麻香濃又有核桃脆感，芝麻還是店家手工自磨的
香菇筍肉破酥包
精選香菇跟桂竹筍拌入黑豬餃肉，脆香十足。
但其實除了外皮鬆軟有層次感以外，內餡沒什麼太大的不同。
套餐A ｜ NT$.100元
內容有土雞蛋糕/椰子凍/馬打滾2顆/糯米芭蕉粽
糯米芭蕉粽是泰式傳統小吃的一種
裡面包裹椰漿糯米，軟糯口感帶點甜香還有芭蕉葉香氣。
紫地瓜馬打滾有點像麻糬，口感偏淡，軟糯綿密。
南瓜馬打滾，沒什麼記憶點。
我們點了兩杯無糖茶，就中規中矩。
摩摩渣渣
泰式風味，顏色繽紛開胃
香醇椰奶香氣濃厚，印象中偏甜但奶香濃。
我覺得整體來說口感很普通
沒吃過的可以來嚐嚐，但就沒有到非吃不可的程度。
阿美金三角點心(忠貞商圈)
地址：桃園市平鎮區中山路134號
電話：03 4560015
時間：平日 11:00–19:30｜假日 09:00–19:30
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