位於捷運中山站R7號出口的巷弄，離捷運站出口大約走路3分鐘，這間Cafe' a' la mode是很多三五好友會來吃下午茶的好地方唷!

地址於台北市中山區中山北路二段26巷11號，純白色清新風格

Cafe' a' la mode以早午餐下午茶主打，另外還有法式布丁跟手做甜點也很熱銷

哈姆湘跟朋友約在這邊，主要就是看上他的早午餐跟法式布丁^^

本來以為這間店剛開2-3年，細問之下才知道已經開了10年!能在中山區屹立不搖10年，我相信他實力一定不容小覷!

低消為任一飲品或主餐，10％服務費，週末及假日：11:00~14:00單點飲料需加點甜點

店內

整間店採光良好，座椅也有很大的機會可以坐到沙發

另外也有高腳椅，以及8人座位大坐可以提早預約唷!

這是哈姆湘趁快要打烊時才能拍到的無人畫面，不然剛剛是滿滿的人潮呀

整體風格很清新韓系，簡單之中又舒適耶!

店內很多插座，在這吃飯也不會怕沒電，也很適合帶著筆電過來唷~

另外菜單是掃桌上的Qrcode.餐具，衛生紙自取唷

餐點

與好友點了兩份早午餐與一份布丁甜點一份草莓優格甜點(太吸睛了)，最讓人喜歡的是他的飲品也好漂亮!!

早午餐的份量也都不少，個人覺得女孩子是會吃得飽的

地中海式鮭魚酪梨早午餐

內有煙燻鮭魚/進口酪梨醬/酸奶/費塔乾酪/酸種麵包/主廚沙拉

因為很喜歡吃鮭魚，基本上有鮭魚的早午餐我都必點，

新鮮的煙燻鮭魚散發著淡淡的煙燻香氣，進口的酪梨醬恰到好處地展現了酪梨的濃郁滑順，為整體料理帶來了豐富的層次感。

像我其實是不太喜歡酪梨，但這款酪梨醬也能以其香濃而不過於壓倒的風味

最後，搭配著酸種麵包，這款主廚沙拉完美呈現了地中海風情的美味。麵包的酸度和香脆質地都很搭煙燻鮭魚與酪梨口感

再加上主廚沙拉，讓這道真的很有濃郁的地中海式風味!

酪梨陽光溫沙拉

內有進口酪梨/哈魯米羊起司/溏心蛋/蘿蔓沙拉

本來以為那一塊塊是豆腐，居然是下重本的哈魯米羊起司， 哈魯米羊起司以其微鹹、微彈的質地，豐富了沙拉的口感

進口的酪梨成熟多汁，融合了溫暖的陽光味道，每一口都彷彿在品嚐陽光灑在果肉上的美好滋味，其柔軟的質地和香濃的口感很融合沙拉喔!

蘿蔓沙拉的清新和脆爽為整體帶來了均衡，蘿蔓的嫩綠與酪梨金黃的對比，讓整盤沙拉充滿視覺美感，同時也增加了口感的豐富度。

沙拉的豐富度很高，並非便宜的生菜充數，這道沙拉將陽光、酪梨、哈魯米羊起司等元素巧妙結合，真的很有陽光風味感ㄟ!

熱帶鮮果法式布丁吐司

現烤製作需15~20分鐘，大家要稍等，但很值得!

「熱帶鮮果法式布丁吐司」，這是店家的招牌之一，深受顧客喜愛!!經過15個小時呵護，完美融合法式長棍.鮮奶.發酵奶油，超級好吃

這款法式布丁吐司在質地上維持鬆軟，更在香氣上展現出獨特的法國風情

香甜的布丁與雞蛋香氣交織，散發出撲鼻的誘人味道，外面酥內餡扎實，搭什麼都好吃

吃上一口，彷彿是置身於法國麵包店的情境中，感受到了法式烘培的精湛工藝，在台灣的咖啡廳比較少吃到這麼扎實的法式吐司!

加上隨餐附上的楓糖醬以及冰淇淋，還有超級豐富的水果，真是讓人一口接著一口耶!

草莓優格 Bon Bon 生乳酪

外觀好特別的甜點立方體!這是店裡很熱銷的甜點喔

它的生乳酪質地細緻柔滑，入口即化，仿佛在嘴裡輕柔地融化開來， 草莓果醬的加入為整個甜點注入了豐富的果香和天然的甜味

最令人驚豔的是在於整體的風味平衡~

生乳酪的淡雅與草莓果醬的濃郁相得益彰，絲毫不會有過於甜膩或過於沉重的感覺

草莓優格果昔

草莓的酸甜和優格的酸度形成完美的平衡，讓整杯飲品不僅口感豐富，而且清新怡人!

每一口都能感受到草莓的果肉， 優格帶有淡淡的酸味，使整杯飲品更加清爽

這種口感讓人感受到優格的細膩和豐富的乳香，同時也感受到優格所帶來的健康感~而且整體造型很冬天 很可以

冰蕉香拿鐵

好特別的飲品!上方有肉桂烤香蕉更是這款飲品的亮點之一

烤過的香蕉質地軟嫩，與肉桂粉散發出濃濃的香甜，還有焦糖的香脆與咖啡的香氣相得益彰

拿鐵的濃郁咖啡香與蕉香交融在一起，瞬間在口中綻放出豐富的層次，

咖啡的苦澀和香蕉的甜蜜形成極具對比的組合，讓人感受到一種獨特的美味，天氣熱時喝這個一定很享受^^

心得

我覺得從早午餐的呈現跟食材的選擇，就可以觀察出這個店家很用心!

食材優良不說，最讓我驚豔的是它的法式布丁吐司，扎實又太好吃

而且外面店家不常吃到這種有質感的好店，我也算是吃過很多甜點的螞蟻人，但這個我真的激推!

草莓優格 Bon Bon 生乳酪也很讓我印象深刻，軟軟嫩嫩的質感也是市面上少有的幸福滋味，好推薦姊妹們一定要來吃一次這個口味^^

資訊

Cafe' a' la mode

台北市中山北路二段26巷11號

02 2581 6691

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週二~週五 上午10:30 - 下午5:00

週六.週日上午10:00 - 下午5:00

週一公休

資訊

我是哈姆湘，是個鼠控插畫家~繪畫補教老師.繪畫.插圖部落客

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