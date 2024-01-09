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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【過年送禮】濾掛咖啡首選─百里特濾掛咖啡禮盒體驗，咖啡禮盒一條龍！【禮盒推薦】咖啡控最愛！客製化濾掛咖啡禮盒！濾掛咖啡代工

【過年送禮】濾掛咖啡首選─百里特濾掛咖啡禮盒體驗，咖啡禮盒一條龍！【禮盒推薦】咖啡控最愛！客製化濾掛咖啡禮盒！濾掛咖啡代工

2024-01-09 21:06:19 Phyllis 17 人氣：104
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Phyllis 17

發表篇數：320篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：百里特咖啡烘焙包裝廠
phone03-2170322
place桃園市八德區永豐路416巷16號
作者本次評價：
3.95
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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每天叫醒我的不是鬧鐘，是咖啡～

對於咖啡重度中毒的我來說，每天用一杯咖啡，是叫醒我的美好儀式！

最近喜歡的是百里特推出的咖啡禮盒！！！

【過年送禮】濾掛咖啡首選─百里特濾掛咖啡禮盒體驗，咖啡禮盒一

百里特年節咖啡禮盒 NT $680

禮盒及提袋都使用沉穩的黑色及質感的咖啡色，充份展現其穩重，企業送禮首選！

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百里特年節咖啡禮盒包含一包有機咖啡豆，及十包濾掛咖啡！

這次的是中度烘焙的曼特寧咖啡豆，包裝有可透式氣孔，在品香的同時也讓咖啡豆處於最佳狀態，完整的保留曼特寧咖啡獨有的草本香，喝起來香醇濃郁，入喉舌韻還有回甘的口感！

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可以客製化的濾掛咖啡包裝也是超棒！百里特有做濾掛咖啡代工，為迎接龍年的來臨，百里特的咖啡禮盒印製多款與龍同行的包裝，有龍飛鳳舞充滿中式風格的，也有活潑討喜的Q版造型！真的是大人小孩的心都被抓住了耶！

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客製化的濾掛咖啡可以印製自己的資訊做為特別的個人名片，也可以當做宣傳企業相關的最佳禮品，裝在環保節能的可提式包裝盒，既有巧思又環保愛地球，絕對讓人印象深刻！

【過年送禮】濾掛咖啡首選─百里特濾掛咖啡禮盒體驗，咖啡禮盒一

還有還有～讓人印象深刻的還有百里特的原味腰果 NT $400

【過年送禮】濾掛咖啡首選─百里特濾掛咖啡禮盒體驗，咖啡禮盒一

百里特的原味腰果，是帶皮經過長時間的烘烤，且是無色素香料、無添加物、無防腐劑的三無健康好產品，每一顆完美的腰果，曲線飽滿優雅，輕輕一彈外皮就很容易剝落，吃起來不硬且香酥，口齒清甜又留香。

【過年送禮】濾掛咖啡首選─百里特濾掛咖啡禮盒體驗，咖啡禮盒一

年節送禮，選擇百里特頂級的咖啡禮盒，讓彼此的關係即使相隔百里卻很親近，雙方的情誼如咖啡般濃醇，歷久不散！

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百里特咖啡烘焙包裝廠

地址：桃園市八德區永豐路416巷16號

電話：03-2170322

時間：週一至週五 08:30-17:30

 

官網：https://reurl.cc/DoadEd

FB：https://www.facebook.com/brettcoffee0123

IG：https://www.instagram.com/brett.coffee.roasters/

LINE：https://reurl.cc/XmboD3

 

文章標籤

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百里特濾掛咖啡禮盒體驗 百里特濾掛咖啡 咖啡禮盒體驗 濾掛咖啡代工 more
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