每天叫醒我的不是鬧鐘，是咖啡～

對於咖啡重度中毒的我來說，每天用一杯咖啡，是叫醒我的美好儀式！

最近喜歡的是百里特推出的咖啡禮盒！！！

百里特年節咖啡禮盒 NT $680

禮盒及提袋都使用沉穩的黑色及質感的咖啡色，充份展現其穩重，企業送禮首選！

百里特年節咖啡禮盒包含一包有機咖啡豆，及十包濾掛咖啡！

這次的是中度烘焙的曼特寧咖啡豆，包裝有可透式氣孔，在品香的同時也讓咖啡豆處於最佳狀態，完整的保留曼特寧咖啡獨有的草本香，喝起來香醇濃郁，入喉舌韻還有回甘的口感！

可以客製化的濾掛咖啡包裝也是超棒！百里特有做濾掛咖啡代工，為迎接龍年的來臨，百里特的咖啡禮盒印製多款與龍同行的包裝，有龍飛鳳舞充滿中式風格的，也有活潑討喜的Q版造型！真的是大人小孩的心都被抓住了耶！

客製化的濾掛咖啡可以印製自己的資訊做為特別的個人名片，也可以當做宣傳企業相關的最佳禮品，裝在環保節能的可提式包裝盒，既有巧思又環保愛地球，絕對讓人印象深刻！

還有還有～讓人印象深刻的還有百里特的原味腰果 NT $400

百里特的原味腰果，是帶皮經過長時間的烘烤，且是無色素香料、無添加物、無防腐劑的三無健康好產品，每一顆完美的腰果，曲線飽滿優雅，輕輕一彈外皮就很容易剝落，吃起來不硬且香酥，口齒清甜又留香。

年節送禮，選擇百里特頂級的咖啡禮盒，讓彼此的關係即使相隔百里卻很親近，雙方的情誼如咖啡般濃醇，歷久不散！

百里特咖啡烘焙包裝廠

地址：桃園市八德區永豐路416巷16號

電話：03-2170322

時間：週一至週五 08:30-17:30

官網： https://reurl.cc/DoadEd

FB： https://www.facebook.com/brettcoffee0123

IG：https://www.instagram.com/brett.coffee.roasters/

LINE：https://reurl.cc/XmboD3

文章標籤