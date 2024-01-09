目前因為還有跟笑笑羊聯名，所以門市的外觀還有可愛的笑笑羊

主要將區與分成兩個區塊，前段距離櫃台比較近的區域就是有提供試吃，品嚐試吃完就可以到另一個空間，完美的單純選購商品

現場還有咖啡及茶品可以搭配，似乎也能成了簡易的下午茶，而且在試吃區幾乎全品項都可以吃得到，這也太大器了吧 小娃最愛的曲奇有兩種風味，原味跟巧克力在門市這裡就可以直接一次品嚐

試吃完之後如果對於禮盒選購上的任何諮詢，都可以直接跟現場的工作人員詢問

春節限定迎龍禮盒：粹蛋捲32入*2

這禮盒也相當的美是捲藏台中印象

品牌提袋組也相當吸引人

笑笑羊禮盒組真的超可愛的，若真的喜歡建議一定要到門市趕快選購

現在加入LINE@好友、Google五星評論還有小禮物喔

選擇了春節限定迎龍禮盒、曲奇禮盒、實心X香香雞聯名禮盒，看看小娃多開心，就來看看我們一一開箱，分享口味心得

春節限定迎龍禮盒：粹蛋捲32入*2，搭配原味+蜂蜜

厚香蜂蜜淡淡的清新蜂蜜風味，搭配綠茶相當合配

看看這原味彷彿千層質感相當酥脆，加上經典的蛋香入口，只能說經典不敗 不得不說粹蛋捲的這樣子包裝，立著讓粹蛋捲每一個都完美的呈現 而且每個間隔讓拿取更加的順手，簡直抱著一盒吃起來，就會一個接一個停不下手，禮盒推薦這個絕對搶手

曲奇禮盒：曲奇(原味)＋實心蛋捲*2 實心蛋捲的部分有濃醇芝麻跟金沙鹹蛋，不過這個口味是可以依照喜好來調整 不得不說實心蛋捲真的也太扎實了，那芝麻濃到簡直就是濃縮版的芝麻糊，厚實的將口舌接近快黏著起來 而金沙鹹蛋根本就是假裝成蛋捲，讓我失去的防備，一口咬下真的一點都不糊弄你，金沙鹹蛋完全不偽裝，不過還有淡淡的奶香味，不至於讓你覺得吃起來太唐突

曲奇餅乾原味就是經典淡淡的奶香，鬆軟入口整個就是綿，過年禮盒搭配也相當討喜 這真的也非常讓人喜愛 實心X香香雞聯名禮盒：香香雞蛋捲*2＋實心蛋捲

幸福的五種口味一次收集

不得不說實心蛋捲的包裝是讓人後面覺得完美，一開始會覺得四支入的實心蛋捲怎麼這麼小份量，但當你吃完之後，你會覺得四支的包裝根本就是完美設計，實心蛋捲主要是真空小包裝，除了方便隨身攜帶以外，最重要的是希望保持新鮮，四入一盒吃起來是評估最剛好的，因為有內餡的實心蛋捲很有飽足感，再多就吃不完了~而且放到隔天也會變得不夠好吃，這是做小包裝的用意!

經典肉鬆選用的是台灣溫體豬，是以寶寶肉鬆來引用，扎實中帶著綿細感，所以搭配茶飲是最美的搭配

香濃花生對於花生控真的不能錯過，根本就是將一大匙帶著顆粒的濃厚花生醬完美的塞進蛋捲裡頭，真的濃到不行啊，太誇張了

實心X香香雞聯名禮盒在香香雞蛋捲裡還有提供折價券喔，是可以去到香香炸雞門市使用，送禮推薦還多了這份小驚喜

高雄門市開幕派對 112/12/22-113/1/1 1. 門市來店禮

◎不限金額消費—贈聯名提袋(紅)乙個

◎活動期間每人限換領乙份，送完為止！ 2. 鄰居來享樂

◎消費滿$500—指定商品加價優惠、再贈迷你粹乙盒

◎每人限加購2個，僅限現場購買，恕無法預留及宅配 平日回饋好市民！

台中/高雄的居民來店出示證件或在地公司名片 即享指定商品加購優惠！ ◎商品、口味等以各門市現場供應為準 3. 周末(五六日)前20名 送千元購物金

◎每日前10位—回饋$1,000現金積點

◎使用方式須依照現金積點規則

◎數量有限，送完為止！ 4. 周末(五六日)前50名 排隊好禮

◎贈原味粹蛋捲(32入)乙盒

◎活動期間每人限換領乙份，送完為止！ 獎項：

2024 台中市十大伴手禮最高榮譽金口碑獎

2023 台中市十大伴手禮首獎

2023 亞太年度十大伴手禮金獎

2023 台灣百大糕餅伴手禮獎

門市資訊｜營業時間10:00-20:00

實心蛋捲 永春總店

台中市南屯區永春東路1348號 實心蛋捲 北屯旗艦店

台中市北屯區旱溪西路三段266、268號 實心蛋捲 鳳山門市

高雄市鳳山區過勇路186、188號 實心蛋捲 左營門市

高雄市左營區立大路32號 品牌資訊｜客服專線04-23822178

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