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高雄市鳳山區(高雄/鳳山)實心蛋捲-鳳山店，來自台中十大伴手禮實心蛋捲來到高雄囉，寬廣店面好停好買又好吃，送禮推薦、

2024-01-09 21:10:13 Coco Lin 人氣：110
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窩客好文

Coco Lin

發表篇數：157篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 鳳山區

造訪商家：實心蛋捲 鳳山門市
phone07-7929617
place高雄市鳳山區過埤里過勇路186號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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 來自台中知名的伴手禮品牌-實心蛋捲終於也來到了高雄囉！！
而且相當浮誇的是距離我婆家相當近的鳳山門市，居然座落地點這麼的奢華，週邊其實也相當好停車
 目前因為還有跟笑笑羊聯名，所以門市的外觀還有可愛的笑笑羊
 主要將區與分成兩個區塊，前段距離櫃台比較近的區域就是有提供試吃，品嚐試吃完就可以到另一個空間，完美的單純選購商品
 長型的購物環境，接近兩個店面門市又高眺的空間，大大的讓選購伴手禮的民眾被感尊榮
 看看這完美的得獎認證，證明這品牌可真是名不虛傳
 現場還有咖啡及茶品可以搭配，似乎也能成了簡易的下午茶，而且在試吃區幾乎全品項都可以吃得到，這也太大器了吧
 小娃最愛的曲奇有兩種風味，原味跟巧克力在門市這裡就可以直接一次品嚐
 試吃完之後如果對於禮盒選購上的任何諮詢，都可以直接跟現場的工作人員詢問
 粹蛋捲的口味有四種
目前有濃香原味、香醇芝麻、厚香蜂蜜及濃郁巧克力，而且這樣子的包裝真的太美麗了，這可是獨家的專利設計，畢竟他的結構就是固定粹蛋捲，而且方便拿取食用，甚至這樣子的專利設計在寄送上也是有防破碎的設計，加上盒身採可回收的材質，真的是為了環境永續生活來努力
 搭配組合相當的豐富多元，幾乎貼近客製化選擇
 就看你喜歡的是實心蛋捲的部分，還是粹蛋捲口味，目前來說實心蛋捲正因為還有香香雞口味，所以著實來到了五種內餡可以選擇，有香濃花生、經典肉鬆、濃醇芝麻、金沙蛋捲
春節限定迎龍禮盒：粹蛋捲32入*2
 這禮盒也相當的美是捲藏台中印象
 品牌提袋組也相當吸引人

實心X香香雞聯名禮盒：香香雞蛋捲*2＋實心蛋捲*2，而香香雞聯名禮盒也是12月底就結束聯名，要把握機會品嘗這相當特別美味的香香雞

 笑笑羊禮盒組真的超可愛的，若真的喜歡建議一定要到門市趕快選購
 現在加入LINE@好友、Google五星評論還有小禮物喔
選擇了春節限定迎龍禮盒、曲奇禮盒、實心X香香雞聯名禮盒，看看小娃多開心，就來看看我們一一開箱，分享口味心得
 
 春節限定迎龍禮盒：粹蛋捲32入*2，搭配原味+蜂蜜
厚香蜂蜜淡淡的清新蜂蜜風味，搭配綠茶相當合配
看看這原味彷彿千層質感相當酥脆，加上經典的蛋香入口，只能說經典不敗
不得不說粹蛋捲的這樣子包裝，立著讓粹蛋捲每一個都完美的呈現
而且每個間隔讓拿取更加的順手，簡直抱著一盒吃起來，就會一個接一個停不下手，禮盒推薦這個絕對搶手

曲奇禮盒：曲奇(原味)＋實心蛋捲*2

實心蛋捲的部分有濃醇芝麻跟金沙鹹蛋，不過這個口味是可以依照喜好來調整

不得不說實心蛋捲真的也太扎實了，那芝麻濃到簡直就是濃縮版的芝麻糊，厚實的將口舌接近快黏著起來

而金沙鹹蛋根本就是假裝成蛋捲，讓我失去的防備，一口咬下真的一點都不糊弄你，金沙鹹蛋完全不偽裝，不過還有淡淡的奶香味，不至於讓你覺得吃起來太唐突

曲奇餅乾原味就是經典淡淡的奶香，鬆軟入口整個就是綿，過年禮盒搭配也相當討喜

 

 這真的也非常讓人喜愛
 實心X香香雞聯名禮盒：香香雞蛋捲*2＋實心蛋捲
幸福的五種口味一次收集
 不得不說實心蛋捲的包裝是讓人後面覺得完美，一開始會覺得四支入的實心蛋捲怎麼這麼小份量，但當你吃完之後，你會覺得四支的包裝根本就是完美設計，實心蛋捲主要是真空小包裝，除了方便隨身攜帶以外，最重要的是希望保持新鮮，四入一盒吃起來是評估最剛好的，因為有內餡的實心蛋捲很有飽足感，再多就吃不完了~而且放到隔天也會變得不夠好吃，這是做小包裝的用意!
經典肉鬆選用的是台灣溫體豬，是以寶寶肉鬆來引用，扎實中帶著綿細感，所以搭配茶飲是最美的搭配
香濃花生對於花生控真的不能錯過，根本就是將一大匙帶著顆粒的濃厚花生醬完美的塞進蛋捲裡頭，真的濃到不行啊，太誇張了
 實心X香香雞聯名禮盒在香香雞蛋捲裡還有提供折價券喔，是可以去到香香炸雞門市使用，送禮推薦還多了這份小驚喜
 好吃的蛋捲就是送禮推薦，自用兩相宜，沒有放火成功啊，趕快趁著年節將至，去到門市選購你的春節禮盒組，相信這在送禮拜訪中，絕對面子裡子都完美！！

高雄門市開幕派對 112/12/22-113/1/1

1. 門市來店禮
◎不限金額消費—贈聯名提袋(紅)乙個
◎活動期間每人限換領乙份，送完為止！

2. 鄰居來享樂
◎消費滿$500—指定商品加價優惠、再贈迷你粹乙盒
◎每人限加購2個，僅限現場購買，恕無法預留及宅配

平日回饋好市民！
台中/高雄的居民來店出示證件或在地公司名片 即享指定商品加購優惠！

◎商品、口味等以各門市現場供應為準

3. 周末(五六日)前20名 送千元購物金
◎每日前10位—回饋$1,000現金積點
◎使用方式須依照現金積點規則
◎數量有限，送完為止！

4. 周末(五六日)前50名 排隊好禮
◎贈原味粹蛋捲(32入)乙盒
◎活動期間每人限換領乙份，送完為止！

獎項：
2024 台中市十大伴手禮最高榮譽金口碑獎
2023 台中市十大伴手禮首獎
2023 亞太年度十大伴手禮金獎
2023 台灣百大糕餅伴手禮獎

 

門市資訊｜營業時間10:00-20:00
實心蛋捲 永春總店
台中市南屯區永春東路1348號

實心蛋捲 北屯旗艦店
台中市北屯區旱溪西路三段266、268號

實心蛋捲 鳳山門市
高雄市鳳山區過勇路186、188號

實心蛋捲 左營門市
高雄市左營區立大路32號

品牌資訊｜客服專線04-23822178
實心蛋捲官網：https://www.trueroll.com.tw/
實心蛋捲LINE@：https://line.me/R/ti/p/@trueroll
實心蛋捲FB粉絲團：https://www.facebook.com/trueroll.tw
實心蛋捲IG：https://www.instagram.com/trueroll_tw

#實心蛋捲 #新世代粹蛋捲 #曲奇禮盒 #中秋禮盒 #過年禮盒 #送禮推薦



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