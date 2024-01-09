實心X香香雞聯名禮盒：香香雞蛋捲*2＋實心蛋捲*2，而香香雞聯名禮盒也是12月底就結束聯名，要把握機會品嘗這相當特別美味的香香雞
曲奇禮盒：曲奇(原味)＋實心蛋捲*2
實心蛋捲的部分有濃醇芝麻跟金沙鹹蛋，不過這個口味是可以依照喜好來調整
不得不說實心蛋捲真的也太扎實了，那芝麻濃到簡直就是濃縮版的芝麻糊，厚實的將口舌接近快黏著起來
而金沙鹹蛋根本就是假裝成蛋捲，讓我失去的防備，一口咬下真的一點都不糊弄你，金沙鹹蛋完全不偽裝，不過還有淡淡的奶香味，不至於讓你覺得吃起來太唐突
曲奇餅乾原味就是經典淡淡的奶香，鬆軟入口整個就是綿，過年禮盒搭配也相當討喜
高雄門市開幕派對 112/12/22-113/1/1
1. 門市來店禮
◎不限金額消費—贈聯名提袋(紅)乙個
◎活動期間每人限換領乙份，送完為止！
2. 鄰居來享樂
◎消費滿$500—指定商品加價優惠、再贈迷你粹乙盒
◎每人限加購2個，僅限現場購買，恕無法預留及宅配
平日回饋好市民！
台中/高雄的居民來店出示證件或在地公司名片 即享指定商品加購優惠！
◎商品、口味等以各門市現場供應為準
3. 周末(五六日)前20名 送千元購物金
◎每日前10位—回饋$1,000現金積點
◎使用方式須依照現金積點規則
◎數量有限，送完為止！
4. 周末(五六日)前50名 排隊好禮
◎贈原味粹蛋捲(32入)乙盒
◎活動期間每人限換領乙份，送完為止！
獎項：
2024 台中市十大伴手禮最高榮譽金口碑獎
2023 台中市十大伴手禮首獎
2023 亞太年度十大伴手禮金獎
2023 台灣百大糕餅伴手禮獎
門市資訊｜營業時間10:00-20:00
實心蛋捲 永春總店
台中市南屯區永春東路1348號
實心蛋捲 北屯旗艦店
台中市北屯區旱溪西路三段266、268號
實心蛋捲 鳳山門市
高雄市鳳山區過勇路186、188號
實心蛋捲 左營門市
高雄市左營區立大路32號
品牌資訊｜客服專線04-23822178
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